Kavga Var! DJ Erdem Kınay'dan Şarkıcı Simge'ye "Bana Kazık Attı" Sitemi!
DJ Erdem Kınay’dan olay yaratan Simge Sağın açıklaması! Bodrum’da sahne alan ünlü müzisyen, set sırasında Simge Sağın’ın hit parçası Aşkın Olayım'ı çalarken dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kalabalığa dönerek, “Simge’yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı, gitti” ifadelerini kullanan Kınay’ın sözleri, geceye damga vurdu.
KAYNAK: Magazin Burada
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DJ Erdem Kınay, Bodrum'da sahne aldığı mekanda yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
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İşte Erdem Kınay'ın Simge hakkında isyan ettiği anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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