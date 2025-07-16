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Kavga Var! DJ Erdem Kınay'dan Şarkıcı Simge'ye "Bana Kazık Attı" Sitemi!

Kavga Var! DJ Erdem Kınay'dan Şarkıcı Simge'ye "Bana Kazık Attı" Sitemi!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2025 - 00:07

DJ Erdem Kınay’dan olay yaratan Simge Sağın açıklaması! Bodrum’da sahne alan ünlü müzisyen, set sırasında Simge Sağın’ın hit parçası Aşkın Olayım'ı çalarken dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kalabalığa dönerek, “Simge’yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı, gitti” ifadelerini kullanan Kınay’ın sözleri, geceye damga vurdu.

KAYNAK: Magazin Burada

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DJ Erdem Kınay, Bodrum'da sahne aldığı mekanda yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

DJ Erdem Kınay, Bodrum'da sahne aldığı mekanda yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

DJ setinin başına geçtiğinde Simge'nin uzun süre viral olan 'Aşkın Olayım' şarkısını çalmaya başlayan Kınay, şarkıyı duyar duymaz isyan etmeye başladı. Kendisini dinlemeye gelen konuklarına Simge hakkında dert yanan Kınay, sözleriyle sosyal medyada viral oldu.

DJ Erdem Kınay, Simge için 'Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti' dedi. Erdem Kınay'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyayı ele geçirdi. Bakalım Simge cephesinden herhangi bir yanıt gelecek mi?

İşte Erdem Kınay'ın Simge hakkında isyan ettiği anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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