Hadise, Yüzündeki Kırışıklıklara Laf Edenlere Had Bildiren Bir Paylaşım Yaptı!
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Hadise… Yıllardır sahnelerin tozunu attıran, hem sesi hem de tarzıyla gündemden düşmeyen bir isim. Ama bu sefer konuşulan ne sahne kostümü ne yeni şarkısı ne de aşk hayatı.
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Hadise'nin verdiği yanıt da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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