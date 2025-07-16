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Hadise, Yüzündeki Kırışıklıklara Laf Edenlere Had Bildiren Bir Paylaşım Yaptı!

Hadise, Yüzündeki Kırışıklıklara Laf Edenlere Had Bildiren Bir Paylaşım Yaptı!

Hadise
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2025 - 23:20

'Fırtınam' isimli duygusal klibiyle müzik sektörüne bomba gibi bir geri dönüş yapan Hadise'nin klipteki filtresiz halleri dikkat çekmişti. Hadise'nin yüzündeki kırışıklıklara sosyal medyadan türlü yorum gelirken başarılı sanatçıdan had bildiren yanıt gecikmedi.

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Hadise… Yıllardır sahnelerin tozunu attıran, hem sesi hem de tarzıyla gündemden düşmeyen bir isim. Ama bu sefer konuşulan ne sahne kostümü ne yeni şarkısı ne de aşk hayatı.

Hadise… Yıllardır sahnelerin tozunu attıran, hem sesi hem de tarzıyla gündemden düşmeyen bir isim. Ama bu sefer konuşulan ne sahne kostümü ne yeni şarkısı ne de aşk hayatı.

Bu sefer konu: kırışıklık. Evet, yanlış duymadınız. Hadise, yeni klibi Fırtınam'dan paylaştığı kısa bir videoda yüzündeki kırışıklıklarla gündem oldu.

Bu görüntü ne filtreliydi ne de photoshopluydu. Doğal ışıkta, olduğu gibi... Hal böyle olunca sosyal medya jürisi hemen devreye girdi. “Hadise yaşlanmış!”, “Kırışıklıklar ne böyle?” gibi yorumlar havada uçuştu. Yaptığı işin arkasında duran Hadise'den kendisine laf edenlere had bildiren nefis bir paylaşım geldi.

Öncesinde Hadise'nin gündem olan klibinden bahsettiğimiz haberimizi buraya bırakalım:

Hadise'nin verdiği yanıt da burada:

Hadise'nin verdiği yanıt da burada:

Zayıflarız, yargılanırız.

Kilo alırız, yine yargılanırız.

Filtre kullanırız, “gerçek değil” derler.

Çizgilerimizi gösteririz, “yaşlandın” derler.

Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar.

Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım.

Ne sahnede, ne aynada.

Bu fotoğraf da benim.

Çizgilerim de benim.

Sözüm de bedenim de sahnem de benim.

Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim.

Korkmadım. Korkmam.

Korkutamazsınız.

🤍 — Hadise

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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