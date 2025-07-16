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Mauro Icardi ve Sevgilisi China Suarez’in İstanbul Boğazı’ndaki Aşk Dolu Pozları

Mauro Icardi ve Sevgilisi China Suarez’in İstanbul Boğazı’ndaki Aşk Dolu Pozları

Mauro Icardi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2025 - 13:50

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in İstanbul Boğazı’ndaki aşk dolu tatilinden yaptığı paylaşımlar sosyal medyada rekor beğeni aldı. Boğaz’da tekne turu yaparak güne başlayan çift, romantik fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMGUqVeob...
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Galatasaraylı Icardi, takımın izinli olduğu günde sevgilisiyle İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkardı.

Galatasaraylı Icardi, takımın izinli olduğu günde sevgilisiyle İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkardı.

Icardi ve sevgilisi China Suarez, köy kahvaltısı ile başlayan günlerine İstanbul Boğazı’nda yaptıkları tekne turu ile devam ettiler. İstanbul’daki bu romantik günün anılarını sosyal medya hesabından paylaşan Icardi, fotoğrafın altına 'Boğaz, İstanbul, Türkiye' notunu düşerek aşkını duyurdu.

İşte Icardi ve China Suarez’in İstanbul Boğazı’ndaki romantik tekne turundan fotoğraflar:

İşte Icardi ve China Suarez’in İstanbul Boğazı’ndaki romantik tekne turundan fotoğraflar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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