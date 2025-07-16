Mauro Icardi ve Sevgilisi China Suarez’in İstanbul Boğazı’ndaki Aşk Dolu Pozları
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMGUqVeob...
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in İstanbul Boğazı’ndaki aşk dolu tatilinden yaptığı paylaşımlar sosyal medyada rekor beğeni aldı. Boğaz’da tekne turu yaparak güne başlayan çift, romantik fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Galatasaraylı Icardi, takımın izinli olduğu günde sevgilisiyle İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkardı.
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İşte Icardi ve China Suarez’in İstanbul Boğazı’ndaki romantik tekne turundan fotoğraflar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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