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Testo Taylan Gözaltına Alındı: 13 Yaşındaki Hayranını Darbeden Testo Taylan Açıklama Yaptı

Testo Taylan Gözaltına Alındı: 13 Yaşındaki Hayranını Darbeden Testo Taylan Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.07.2025 - 12:35

YouTube’da yaklaşık 1.5 milyon, Instagram’da ise 930 bin takipçisi bulunan Testo Taylan, içerikleriyle dikkat çeken bir isim. İnternet ünlüsü pek çok isimle çektiği videolarla sık sık adından bahsettiren Testo Taylan, bu kez 13 yaşındaki bir hayranını darbettiği iddiasıyla gündem oldu. Gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan Testo Taylan, iddialara dair açıklama yaptı.

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Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Testo Taylan, gözaltına alındı.

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Testo Taylan, gözaltına alındı.

İçerik üreticisi Testo Taylan, bu kez yayınladığı videolarla değil 'şiddet' iddialarıyla gündeme geldi. Testo Taylan adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, 13 yaşındaki bir hayranını darbettiği gerekçesiyle Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gözaltına alındı. 

TESTO TAYLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Olay dün gece saatlerinde Körfez ilçesinde gerçekleşti. İddialara göre Testo Taylan, kendisine uzun süredir sosyal medyadan mesajlar atan ve evinin önüne gelen 13 yaşındaki bir çocuğu darbetti. Saldırıya uğrayan çocuk durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayetçi olması üzerine ise  Testo Taylan, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ünlü fenomen İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

Testo Taylan yaşananlara dair açıklama yaptı. O açıklamayı buradan izleyebilirsiniz👇🏻

"Elbette daha çok sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım, polisi aramalıydım."

"Elbette daha çok sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım, polisi aramalıydım."

'Birçok gerçek olmayan bilgi var. Birinci ağızdan anlatayım olayı. Ben şu an İzmit’teyim. Bizim bir aile evi var burada. Arada buraya geldiğimde evin konumundan dolayı beni inanılmaz rahatsız ediyorlar. Evin bahçesine girmeler, zile basmalar, evin önüne gelip küfredip kaçmalar. Eve geldiğim an nereden haberleri oluyorsa beni sürekli taciz etme durumu var. 10-15 kişilik gençler, çocuklar. Grup halinde geliyor. Bunları defalarca sözlü şekilde uyardım insan gibi. Sabrettim, yapmayın, eve geliyorum yorgunum diye. Evde yatıyorsun, adam evin önüne gelip bağırıyor sen dışarı çıkınca kaçıyor. İnsana zorla cinnet geçirt, tahrik et, ailevi değerlerine küfür et. Karşı taraf bir şey yapınca suçlu olsun. Elbette daha çok sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım, polisi aramalıydım.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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