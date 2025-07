Testo Taylan Gözaltına Alındı: 13 Yaşındaki Hayranını Darbeden Testo Taylan Açıklama Yaptı

'Birçok gerçek olmayan bilgi var. Birinci ağızdan anlatayım olayı. Ben şu an İzmit’teyim. Bizim bir aile evi var burada. Arada buraya geldiğimde evin konumundan dolayı beni inanılmaz rahatsız ediyorlar. Evin bahçesine girmeler, zile basmalar, evin önüne gelip küfredip kaçmalar. Eve geldiğim an nereden haberleri oluyorsa beni sürekli taciz etme durumu var. 10-15 kişilik gençler, çocuklar. Grup halinde geliyor. Bunları defalarca sözlü şekilde uyardım insan gibi. Sabrettim, yapmayın, eve geliyorum yorgunum diye. Evde yatıyorsun, adam evin önüne gelip bağırıyor sen dışarı çıkınca kaçıyor. İnsana zorla cinnet geçirt, tahrik et, ailevi değerlerine küfür et. Karşı taraf bir şey yapınca suçlu olsun. Elbette daha çok sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım, polisi aramalıydım.'