Testo Taylan Gözaltına Alındı: 13 Yaşındaki Hayranını Darbeden Testo Taylan Açıklama Yaptı
YouTube’da yaklaşık 1.5 milyon, Instagram’da ise 930 bin takipçisi bulunan Testo Taylan, içerikleriyle dikkat çeken bir isim. İnternet ünlüsü pek çok isimle çektiği videolarla sık sık adından bahsettiren Testo Taylan, bu kez 13 yaşındaki bir hayranını darbettiği iddiasıyla gündem oldu. Gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan Testo Taylan, iddialara dair açıklama yaptı.
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Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Testo Taylan, gözaltına alındı.
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Testo Taylan yaşananlara dair açıklama yaptı. O açıklamayı buradan izleyebilirsiniz👇🏻
"Elbette daha çok sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım, polisi aramalıydım."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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