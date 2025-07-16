Öldürülen Ayşe Tokyaz’ın Kardeşi Esra Tokyaz Yaşadıklarını Anlattı: "Polisler Başvurum İçin Beni Azarladı"

Türkiye korkunç bir kadın cinayetine daha sahne oldu. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülerek cansız bedeni valiz içerisinde yol kenarına atıldı.

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz ise yaşadıklarını şok halinde anlattı.

“Taştan Mikrofon” isimli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Esra Tokyaz, öldürülen kardeşinin katili ile nasıl tanıştığını anlattı ve polislerlerin kendisini azarladığını iddia etti. Kardeş Tokyaz, polislerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Ayşe Tokyaz'ı lüks villasında katleden Cemil Koç'un, cansız bedeni valiz içinde taşırkenken görüntüleri de ortaya çıktı.