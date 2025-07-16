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Öldürülen Ayşe Tokyaz’ın Kardeşi Esra Tokyaz Yaşadıklarını Anlattı: "Polisler Başvurum İçin Beni Azarladı"

Öldürülen Ayşe Tokyaz’ın Kardeşi Esra Tokyaz Yaşadıklarını Anlattı: "Polisler Başvurum İçin Beni Azarladı"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2025 - 11:41

Türkiye korkunç bir kadın cinayetine daha sahne oldu. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülerek cansız bedeni valiz içerisinde yol kenarına atıldı.

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz ise yaşadıklarını şok halinde anlattı. 

“Taştan Mikrofon” isimli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Esra Tokyaz, öldürülen kardeşinin katili ile nasıl tanıştığını anlattı ve polislerlerin kendisini azarladığını iddia etti. Kardeş Tokyaz, polislerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Ayşe Tokyaz'ı lüks villasında katleden Cemil Koç'un, cansız bedeni valiz içinde taşırkenken görüntüleri de ortaya çıktı.

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Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın korkunç şekilde öldürülmesi gündemdeki yerini koruyor.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın korkunç şekilde öldürülmesi gündemdeki yerini koruyor.

Daha önce uyuşturu kullanma, gasp ve ölüme sebebiyet verme suçlarından sabıkası bulunan ve 2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç, genç kızı lüks villasında öldürmüş ve sonrasında 500 bin lira karşılığında tuttuğu taksici ve arkadaşalarına cansız bedeni yol kenarına attırmıştı.

Ayşe Tokyaz’ın kardeşinden inanılmaz açıklamalar geldi.

Ayşe Tokyaz’ın kardeşinden inanılmaz açıklamalar geldi.

Öldürülen Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi olan ve o da İstanbul’da üniversitede okuyan Esra Tokyaz, şok halinde yaptığı açıklamalarda kardeşinin Cemil Koç’tan şiddet gördüğünü söyledi.

Kardeşine ulaşamayınca polise başvurduğunu söyleyen Esra Tokyaz, polislerin kendisini azarladığını, 3 gündür kardeşinden haber alamamasına rağmen hala işlem yapmakta acele davranmadıklarını söyledi.

Esra Tokyaz, poliste verdiği ifadenin eski polis olan Cemil Koç’a da sızdırıldığını iddia etti.

İşte kardeşi katledilen Esra Tokyaz’ın yaptığı açıklamalar 👇

Ayşe Tokyaz’ı öldüren Cemil Koç’un güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz’ı öldüren Cemil Koç’un güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde valize koyulan cesedin taşındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Katil Cemil Koç’un soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

O anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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