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22 Yaşındaki Ayşe'yi Öldürmüştü: Katil Zanlısı Eski Polis Memurunun Kaynağı Bilinmeyen 12 Bitcoin’i Varmış

22 Yaşındaki Ayşe'yi Öldürmüştü: Katil Zanlısı Eski Polis Memurunun Kaynağı Bilinmeyen 12 Bitcoin’i Varmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.07.2025 - 20:22

Türkiye dün yine korkunç bir kadın cinayetine sahne oldu. Polislikten ihraç edilen Cemil Koç, İstanbul’da lüks bir villada 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ı öldürüp cansız bedenini bavul içinde yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Cemil Koç’un geçtiğimiz yıl polislikten ihraç edildiğini, son görev yeri olan Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne karıştığı iddiasıyla yargılandığını, kaynağı bilinmeyen ve tanesi 4 milyon 832 bin 838 lira olan 12 Bitcoin’e sahip olduğunu yazdı.

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İstanbul’da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz korkunç bir cinayete kurban gitmişti.

İstanbul’da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz korkunç bir cinayete kurban gitmişti.

Tüm detaylar 👇

Gazeteci Emrullah Erdinç, korkunç cinayetin katil zanlısı eski polis Cemil Koç hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Gazeteci Emrullah Erdinç, korkunç cinayetin katil zanlısı eski polis Cemil Koç hakkında ilginç iddialarda bulundu.

2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç’un, uyuşturucu kullanmak, gasp, ölüme sebebiyet gibi 4 ayrı suç kaydı varmış. Koç son görev yeri olan Diyarbakır’da bir kişinin ölümü nedeniyle de hakim karşısına çıkmış.

Ayrıca İstanbul’da lüks bir hayat yaşayan eski polis, toplam değeri yaklaşık 58 milyon lira olan 12 Bitcoin’e sahipmiş. Cemil Koç’un Bitcoin’leri nasıl elde ettiği ise bilinmiyor.

Emrullah Erdinç'in paylaşımı 👇

Emrullah Erdinç'in paylaşımı 👇
twitter.com

'Eski Polis,

Lüks Villa,

Valizde Bir Cinayet

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni Eyüpsultan’da, bir valizin içinde bulundu.

Peki, cinayet nasıl oraya çıktı.

Ayşe’nin kardeşi Esra Tokyaz, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Ayşe’nin en son birlikte görüldüğü kişi olan eski polis memuru Cemil Koç’un Küçükçekmece’deki villasına ulaştı. Çilingir yardımıyla girilen evde kan izlerine rastlandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre Ayşe, Cemil Koç’la birlikte villaya girmişti. Ertesi gün ise Cemil Koç, bir valizle birlikte villadan çıktığı görüldü. Polis, kamera kayıtlarından iz sürerek valizin Eyüpsultan’daki boş bir alana bırakıldığını tespit etti. Açılan valizin içinden Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni çıktı.

Otopsi ön raporuna göre Ayşe Tokyaz bıçaklanmamış ama özellikle başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmişti.

Peki Cemil Koç kim?

– Eski polis memuru.

Uyuşturucu kullanmak, gasp, ölüme sebebiyet gibi 4 ayrı suç kaydı var.

– 2024 yılında meslekten ihraç edildi.

– Son görev yeri Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne karıştığı iddiasıyla yargılandı.

– Lüks bir havuzlu villada yaşıyor, ve parasının kaynağı olarakta daha öncesinde nasıl elde ettiği bilinmeyen 12 Bitcoin gösteriliyor.

Cinayetin ardından, cesedi ortadan kaldırması için 3 kişiye 50.000 TL verdi. Ama o kişiler valizi gömmeye cesaret edemedi, Eyüpsultan’da boş bir araziye bırakmayı tercih etti.

Karanlık ilişkileri ve geçmişiyle dikkat çeken bir isimdi…

Ve şimdi, Ayşe Tokyaz’ın ölümünden sorumlu.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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