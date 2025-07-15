22 Yaşındaki Ayşe'yi Öldürmüştü: Katil Zanlısı Eski Polis Memurunun Kaynağı Bilinmeyen 12 Bitcoin’i Varmış

'Eski Polis,

Lüks Villa,

Valizde Bir Cinayet…

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni Eyüpsultan’da, bir valizin içinde bulundu.

Peki, cinayet nasıl oraya çıktı.

Ayşe’nin kardeşi Esra Tokyaz, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Ayşe’nin en son birlikte görüldüğü kişi olan eski polis memuru Cemil Koç’un Küçükçekmece’deki villasına ulaştı. Çilingir yardımıyla girilen evde kan izlerine rastlandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre Ayşe, Cemil Koç’la birlikte villaya girmişti. Ertesi gün ise Cemil Koç, bir valizle birlikte villadan çıktığı görüldü. Polis, kamera kayıtlarından iz sürerek valizin Eyüpsultan’daki boş bir alana bırakıldığını tespit etti. Açılan valizin içinden Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni çıktı.

Otopsi ön raporuna göre Ayşe Tokyaz bıçaklanmamış ama özellikle başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmişti.

Peki Cemil Koç kim?

– Eski polis memuru.

– Uyuşturucu kullanmak, gasp, ölüme sebebiyet gibi 4 ayrı suç kaydı var.

– 2024 yılında meslekten ihraç edildi.

– Son görev yeri Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne karıştığı iddiasıyla yargılandı.

– Lüks bir havuzlu villada yaşıyor, ve parasının kaynağı olarakta daha öncesinde nasıl elde ettiği bilinmeyen 12 Bitcoin gösteriliyor.

Cinayetin ardından, cesedi ortadan kaldırması için 3 kişiye 50.000 TL verdi. Ama o kişiler valizi gömmeye cesaret edemedi, Eyüpsultan’da boş bir araziye bırakmayı tercih etti.

Karanlık ilişkileri ve geçmişiyle dikkat çeken bir isimdi…

Ve şimdi, Ayşe Tokyaz’ın ölümünden sorumlu.'