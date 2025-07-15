22 Yaşındaki Ayşe'yi Öldürmüştü: Katil Zanlısı Eski Polis Memurunun Kaynağı Bilinmeyen 12 Bitcoin’i Varmış
Türkiye dün yine korkunç bir kadın cinayetine sahne oldu. Polislikten ihraç edilen Cemil Koç, İstanbul’da lüks bir villada 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ı öldürüp cansız bedenini bavul içinde yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Gazeteci Emrullah Erdinç, Cemil Koç’un geçtiğimiz yıl polislikten ihraç edildiğini, son görev yeri olan Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne karıştığı iddiasıyla yargılandığını, kaynağı bilinmeyen ve tanesi 4 milyon 832 bin 838 lira olan 12 Bitcoin’e sahip olduğunu yazdı.
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İstanbul’da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz korkunç bir cinayete kurban gitmişti.
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Gazeteci Emrullah Erdinç, korkunç cinayetin katil zanlısı eski polis Cemil Koç hakkında ilginç iddialarda bulundu.
Emrullah Erdinç'in paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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