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Bu Gece Tüm Camilerin Işıkları Sabaha Kadar Yanacak: Sela 00.13’te Okunacak

Bu Gece Tüm Camilerin Işıkları Sabaha Kadar Yanacak: Sela 00.13’te Okunacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.07.2025 - 17:53

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. Darbe girişiminin olduğu gece Türkiye genelindeki camilerden sela okunmuştu.

Bu gece saat 00.13’te camilerden yine sela okunacak ve Türkiye’deki tüm camilerin ışıkları sabaha kadar açık kalacak.

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15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye yakın tarihinin en kanlı olaylarının yaşandığı gün olarak tarihe geçmişti.

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye yakın tarihinin en kanlı olaylarının yaşandığı gün olarak tarihe geçmişti.

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bağlı bir grup asker emir komuta zincirinin dışına çıkarak askeri darbe yapmaya kalkışmış ve darbeye karşı askerler ile vatandaşların gösterdiği tepki sonrasında darbe girişimi başarısız olmuştu.

15 Temmuz’da vatandaşlar sokakta darbeye kalkışan askerlere karşı koyarken, tüm camilerden de sela okunmuştu.

Bu gece de camilerden sela okunacak.

Bu gece de camilerden sela okunacak.

Darbe girişiminin 9. yıldönümünde de Türkiye genelinde tüm camilerden saat 00.13’te sela okunacak. 

Ayrıca camilerin ışıkları sabah kadar yanık olacak sabah namazı toplu şekilde eda edilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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