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Megakentin Göbeğinde Akıl Almaz Olay: İstanbul'da Uzun Namlulu Silahlarla Çatışma Anı Kameralarda

Megakentin Göbeğinde Akıl Almaz Olay: İstanbul'da Uzun Namlulu Silahlarla Çatışma Anı Kameralarda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 17:15

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İstanbul Küçükçemece'de akıl almaz olay yaşandı. Maskeli bir grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Güpegündüz gerçekleştirilen saldırıda yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Dehşet anları kameraya böyle yansıdı👇🏻

Olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde balıkçı barınaklarının bulunduğu alanda gerçekleşti.

Olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde balıkçı barınaklarının bulunduğu alanda gerçekleşti.

Bölgede maskeli şüpheli husumetli olduğu öğrenilen başka bir kişiye uzun namlulu silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli şüpheli elinde silahla kaçan bir kişinin peşinden koştuğu ve ateş ettiği görülüyor. Saldırıda yaralananların olduğu bildirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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