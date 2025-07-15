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LGS’de Şaibe İddialarına Bakan'dan Sert Tepki: “Geri Zekalıya Anlatır Gibi Anlatıyoruz”

LGS’de Şaibe İddialarına Bakan'dan Sert Tepki: “Geri Zekalıya Anlatır Gibi Anlatıyoruz”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 15:51

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 719 adayın tam puan alması şaibe iddialarını doğurdu. Sosyal medyada pek çok kişi sınavın kuşkulu olduğunu belirterek “LGS’den pis kokular geliyor” mesajını paylaştı. İddialar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ise sert tepki geldi. Tekin, “Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in o sözleri şöyle oldu👇🏻

"Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz...”

"Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz...”

LGS sonuçları ‘şaibe’ iddialarını gündeme getirdi. Sınavda 719 öğrencinin tam puan alması bir rekor oldu. Bu sonuçlara sosyal medyada tepki vardı. Sosyal medya kullanıcıları ve CHP’li vekiller sınava dair soru önergesi verdi, Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırdı. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 'Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi'ni ziyaretin de konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iddia ve iddia sahiplerine tepki gösterdi. 

“Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Yani çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz” diyen Tekin, şunları söyledi👇🏻

Söz konusu iddiaların ayrıntılarına ve MEB'in açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

"Güvenliğini tehlike altına atıyor demesi için ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir."

"Güvenliğini tehlike altına atıyor demesi için ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir."

'Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey sınavın soruları sızdırıldı medyada var. 10.45'te biten bir sınavın, 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının 11.57'de emniyet kayıtlarında da böyle 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Şimdi bir insanın 11.57'de paylaşılan soruların sınavın güvenliğine sekte vuruyor. Güvenliğini tehlike altına atıyor demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir.

Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık. Sonrasında da hem bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar ve biraz önce söylediğim verileri biz kamuoyuyla paylaştık.

Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Yani çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz.

Ama yetinmiyorlar. Hala devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki sınavlarda LGS'den pis koku geliyor. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıksınlar. Pis kokudan kurtulacaklar.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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