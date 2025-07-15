LGS’de Şaibe İddialarına Bakan'dan Sert Tepki: “Geri Zekalıya Anlatır Gibi Anlatıyoruz”

'Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey sınavın soruları sızdırıldı medyada var. 10.45'te biten bir sınavın, 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının 11.57'de emniyet kayıtlarında da böyle 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Şimdi bir insanın 11.57'de paylaşılan soruların sınavın güvenliğine sekte vuruyor. Güvenliğini tehlike altına atıyor demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir.

Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık. Sonrasında da hem bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar ve biraz önce söylediğim verileri biz kamuoyuyla paylaştık.

Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Yani çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz.

Ama yetinmiyorlar. Hala devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki sınavlarda LGS'den pis koku geliyor. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıksınlar. Pis kokudan kurtulacaklar.'