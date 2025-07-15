LGS’de Şaibe İddialarına Bakan'dan Sert Tepki: “Geri Zekalıya Anlatır Gibi Anlatıyoruz”

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 719 adayın tam puan alması şaibe iddialarını doğurdu. Sosyal medyada pek çok kişi sınavın kuşkulu olduğunu belirterek “LGS’den pis kokular geliyor” mesajını paylaştı. İddialar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ise sert tepki geldi. Tekin, “Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar” dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in o sözleri şöyle oldu👇🏻
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"Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz...”
"Güvenliğini tehlike altına atıyor demesi için ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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