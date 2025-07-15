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Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? "Yılda İki Kez Zam Yapılsın" Diyen Vekillere Mehmet Şimşek'in Yanıtı

Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? "Yılda İki Kez Zam Yapılsın" Diyen Vekillere Mehmet Şimşek'in Yanıtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 12:53

Ocak 2025'te 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Haziran enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.67; memur ve memur emeklisine yüzde 15.57 zam yapılmıştı. Bu zammın ardından milyonlarca çalışan müjdeli haber bekliyor. Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesindeki köşesinde vekillerin asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması gerektiğini savunduğunu ve bunu da ekonomi yönetimine önerdiğini ileri sürdü. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu önerilere ne yanıt verdi?

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Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca vatandaş "Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca vatandaş "Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayından bu yana başta faturalar olmak üzere gıdadan giyime kadar her kalemde yapılan zammın karşısında maaşlar cebe girmeden erir oldu. Son olarak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.67; memur ve memur emeklisine yüzde 15.57 zam yapılması asgari ücrete ara zam umutlarını artırdı. Ancak ekonomistler ve ekonomi yönetiminden ne yazık ki asgari ücrete zam mesajı gelmiyor.

Milletvekillerinin asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması önerisine Bakan Mehmet Şimşek yanıt verdi.

Milletvekillerinin asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması önerisine Bakan Mehmet Şimşek yanıt verdi.

Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesindeki köşesindeHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete zamma dair önerilere verdiğini yanıtı yazdı. Selvi, Bazı vekillerin asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmasını önerdiğini ve emekli-memur maaşlarının yetersiz olduğunu savunduklarını belirtti. 

Selvi'nin yazısında yer alan ifadeler şöyle:

Mehmet Şimşek çok yoğun bir şekilde gelen bu sorular karşısında ekonomide denge kurulmasının önemini anlatıyor. Bütçe açığı, cari açık, enflasyonla mücadele konusunda bir denge kurmadan yapılacak olan artışların geçici olacağını anlatıyor. Önceliği daha köklü çözümlere verdiklerini söylüyor. “Yoksa biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir” diye konuşuyor. “Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız” diyor.

Türkiye’de kira sorunu olduğunu kabul eden Mehmet Şimşek, ne dedi?

Selvi, yazısında Bakan Şimşek'in kira sorununu kabul ettiğini de yazdı. Şimşek, kira sorununa dair ise şu ifadeleri kullanmış: “Toplumun yüzde 72’si ev sahibi. Toplumun yüzde 28’lik kesimi kira ödüyor. Emeklilerden de kirada oturanlar var. Emeklilerin yüzde 14’ü kira ödüyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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