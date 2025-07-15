Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? "Yılda İki Kez Zam Yapılsın" Diyen Vekillere Mehmet Şimşek'in Yanıtı

Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayından bu yana başta faturalar olmak üzere gıdadan giyime kadar her kalemde yapılan zammın karşısında maaşlar cebe girmeden erir oldu. Son olarak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.67; memur ve memur emeklisine yüzde 15.57 zam yapılması asgari ücrete ara zam umutlarını artırdı. Ancak ekonomistler ve ekonomi yönetiminden ne yazık ki asgari ücrete zam mesajı gelmiyor.