Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? "Yılda İki Kez Zam Yapılsın" Diyen Vekillere Mehmet Şimşek'in Yanıtı
Ocak 2025'te 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Haziran enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.67; memur ve memur emeklisine yüzde 15.57 zam yapılmıştı. Bu zammın ardından milyonlarca çalışan müjdeli haber bekliyor. Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesindeki köşesinde vekillerin asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması gerektiğini savunduğunu ve bunu da ekonomi yönetimine önerdiğini ileri sürdü. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu önerilere ne yanıt verdi?
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Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca vatandaş "Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.
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Milletvekillerinin asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması önerisine Bakan Mehmet Şimşek yanıt verdi.
Türkiye’de kira sorunu olduğunu kabul eden Mehmet Şimşek, ne dedi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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