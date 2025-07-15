TikTok Fenomenine Pusu: Kızlarının Yanında Öldürüldü!
TikTok’ta 381 takipçiye ve 2 milyonu aşkın beğeniye sahip olan Arda Edeoğlu ismiyle tanınan Onur Karael öldürüldü. TikTok fenomenine 3 kızının yanında pusu kuruldu. Saldırıya uğrayan Karael hayatını kaybederken üç kızının tedavisinin devam ettiğini belirtildi.
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Onur Karael, TikTok'ta Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle tanınıyordu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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