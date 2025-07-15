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TikTok Fenomenine Pusu: Kızlarının Yanında Öldürüldü!

TikTok Fenomenine Pusu: Kızlarının Yanında Öldürüldü!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 16:20

TikTok’ta 381 takipçiye ve 2 milyonu aşkın beğeniye sahip olan Arda Edeoğlu ismiyle tanınan Onur Karael öldürüldü. TikTok fenomenine 3 kızının yanında pusu kuruldu. Saldırıya uğrayan Karael hayatını kaybederken üç kızının tedavisinin devam ettiğini belirtildi.

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Onur Karael, TikTok'ta Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle tanınıyordu.

Onur Karael, TikTok'ta Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle tanınıyordu.

Arda Edeoğlu'nun TikTok'ta 381 bini aşkın takipçisi bulunuyordu. Videoları milyonlar izlenen Edeoğlu, aynı zamanda 2 milyondan fazla beğeniye sahipti.

Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle fenomen olan Onur Karael, Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerde kızlarının yanında silahlı saldırıya uğradı. Karael hayatını kaybederek 3 kızı ise saldırıda yaralandı. Yaralanan çocukların tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Karael'in cenazesi memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Arda Edeoğlu'nun TikTok'ta yaptığı bazı paylaşımlar şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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