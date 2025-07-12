onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
TikTok Ünlüsü Karagül Canlı Yayında Oturmak İçin Zıpladığı Mutfak Tezgahını Yerle Bir Etti

TikTok Ünlüsü Karagül Canlı Yayında Oturmak İçin Zıpladığı Mutfak Tezgahını Yerle Bir Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 15:51

İçerik Devam Ediyor

TikTok ünlüsü Karagül, platformda neredeyse 7/24 canlı yayın yapıyor. Hayatının her anını takipçileriyle paylaşan ve milyonlarca beğeniye sahip Karagül, yine gündem olan bir yayına imza attı. Canlı yayın yaptığı sırada mutfak tezgahına oturmak isteyen Karagül, oturmaya çalışırken talihsiz anlar yaşadı. Karagül’ün tezgahı kırması sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karagül'ün oturmak isterken tezgahı kırdığı anlar👇🏻

‘Karagül’ kullanıcı ismine sahip Merve Ceran, TikTok’un en bilindik isimlerinden.

‘Karagül’ kullanıcı ismine sahip Merve Ceran, TikTok’un en bilindik isimlerinden.

TikTok’un en ünlü isimlerinden biri ‘Karagül’. Neredeyse 7/24 takipçilerine canlı yayın yapan Karagül, hayatının her anını TikTok’ta paylaşıyor. Canlı yayın sınırını zorlayan Karagül, geçen sene çocuğunun yaralanmasına rağmen canlı yayına devam etmesiyle tepkileri toplamıştı. Yaşananların ardından Karagül lakaplı Merve Ceran’ın 3 çocuğu da devlet korumasına alınmıştı. Karagül bu kez canlı yayında yine bir skandala imza attı. Canlı yayın sırasında mutfak tezgahına oturmak isteyen Karagül, tezgahı yerle bir etti. O anlara yorum yağdı.

Karagül'ün o anlarına gelen yorumlar şöyle oldu👇🏻

Karagül'ün o anlarına gelen yorumlar şöyle oldu👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın