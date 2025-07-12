TikTok Ünlüsü Karagül Canlı Yayında Oturmak İçin Zıpladığı Mutfak Tezgahını Yerle Bir Etti

TikTok ünlüsü Karagül, platformda neredeyse 7/24 canlı yayın yapıyor. Hayatının her anını takipçileriyle paylaşan ve milyonlarca beğeniye sahip Karagül, yine gündem olan bir yayına imza attı. Canlı yayın yaptığı sırada mutfak tezgahına oturmak isteyen Karagül, oturmaya çalışırken talihsiz anlar yaşadı. Karagül’ün tezgahı kırması sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karagül'ün oturmak isterken tezgahı kırdığı anlar👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
‘Karagül’ kullanıcı ismine sahip Merve Ceran, TikTok’un en bilindik isimlerinden.
Karagül'ün o anlarına gelen yorumlar şöyle oldu👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın