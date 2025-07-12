TikTok Ünlüsü Karagül Canlı Yayında Oturmak İçin Zıpladığı Mutfak Tezgahını Yerle Bir Etti

TikTok’un en ünlü isimlerinden biri ‘Karagül’. Neredeyse 7/24 takipçilerine canlı yayın yapan Karagül, hayatının her anını TikTok’ta paylaşıyor. Canlı yayın sınırını zorlayan Karagül, geçen sene çocuğunun yaralanmasına rağmen canlı yayına devam etmesiyle tepkileri toplamıştı. Yaşananların ardından Karagül lakaplı Merve Ceran’ın 3 çocuğu da devlet korumasına alınmıştı. Karagül bu kez canlı yayında yine bir skandala imza attı. Canlı yayın sırasında mutfak tezgahına oturmak isteyen Karagül, tezgahı yerle bir etti. O anlara yorum yağdı.