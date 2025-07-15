Okurken “Bu Kadarına Pes” Diyeceksiniz! Denizde Yüzdükleri İçin CİMER’e Şikayet Edilen Kazlar Öldü

Mehmet Keşniş, cezai işlem uygulanmaması için kazları 1 ay önce kümese kapattı. Mehmet Keşniş’in kızı Başak Keşniş ise kazlardan 8’inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğünü söyledi.

Kazları her gün denizde görmeye alışık olanların ise meraklandığını ve üzüldüğü belirten Başak Keşniş, “Çok aşırı soran oluyor, ‘Neredeler, yemek veriyorduk biz onlara. Niye görünmüyorlar’ diye baya soran oluyor. Ama bir çözüm yok maalesef” dedi.

Başak Keşniş, insanların anında şikayet ettiğini belirterek hayvanların kümesten kurtulması için bölge halkının dilekçe toplayacağını belirterek şunları dedi: 'Mahalleden birileri şikayette bulunmuş, hayvanlar çok geziyorlar diye. Onlar da mecburen İlçe Tarım Müdürlüğü’nden geldiler, bize ‘Bunları kaldırmanız gerekiyor. Yoksa cezai işlem uygularız’ dediler. Biz de mecburen kaldırmak zorunda kaldık hayvanları. Şu an hapis altındalar.”