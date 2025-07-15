Okurken “Bu Kadarına Pes” Diyeceksiniz! Denizde Yüzdükleri İçin CİMER’e Şikayet Edilen Kazlar Öldü
Balıkesir’de yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Keşniş’in kafesinin bahçesindeki otları yemesi için aldığı kazların sayısı 30’a ulaştı. Bölgenin yerlisi olan kazlar kafenin bahçesinden çıkıp sahile giderek denize girmeyi alışkanlık haline getirdi. Kazların bu hallerini kimisi gülerek karşılarken kimisi de rahatsız olup CİMER’e şikayet etti. Kazlar, şikayet üzerine kümese kapatıldı. Kümeste strese giren 8 kazın öldüğü ileri sürüldü.
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Okurken “Bu kadarına pes” diyeceğiniz bu olay Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana geldi.
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CİMER’e şikayet edilen kazlar kümese kapatıldı. 8 kaz sıcak hava ve stresten öldü.
Kazlardan geriye bu neşeli halleri kaldı👇🏻
Yaşananlara sosyal medyada tepki vardı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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