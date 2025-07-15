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Okurken “Bu Kadarına Pes” Diyeceksiniz! Denizde Yüzdükleri İçin CİMER’e Şikayet Edilen Kazlar Öldü

Okurken “Bu Kadarına Pes” Diyeceksiniz! Denizde Yüzdükleri İçin CİMER’e Şikayet Edilen Kazlar Öldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 16:58

Balıkesir’de yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Keşniş’in kafesinin bahçesindeki otları yemesi için aldığı kazların sayısı 30’a ulaştı. Bölgenin yerlisi olan kazlar kafenin bahçesinden çıkıp sahile giderek denize girmeyi alışkanlık haline getirdi. Kazların bu hallerini kimisi gülerek karşılarken kimisi de rahatsız olup CİMER’e şikayet etti. Kazlar, şikayet üzerine kümese kapatıldı. Kümeste strese giren 8 kazın öldüğü ileri sürüldü.

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Okurken “Bu kadarına pes” diyeceğiniz bu olay Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana geldi.

Okurken “Bu kadarına pes” diyeceğiniz bu olay Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana geldi.

Hayvan sevgisiyle tanınan işletmeci Mehmet Keşniş’in aldığı iki kazın sayısı zamanla 30’u buldu. Bölgenin maskotu haline gelen kazlar kafedenin bahçesinden çıkıp plaja giderek denize girmeye başladı. Sayıları 11 yılda 30’a ulaşan kazların denize girmesinden rahatsız olan bazı kişiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulundu. Şikayet üzerinde İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri Keşniş’ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

CİMER’e şikayet edilen kazlar kümese kapatıldı. 8 kaz sıcak hava ve stresten öldü.

CİMER’e şikayet edilen kazlar kümese kapatıldı. 8 kaz sıcak hava ve stresten öldü.

Mehmet Keşniş, cezai işlem uygulanmaması için kazları 1 ay önce kümese kapattı. Mehmet Keşniş’in kızı Başak Keşniş ise kazlardan 8’inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğünü söyledi. 

Kazları her gün denizde görmeye alışık olanların ise meraklandığını ve üzüldüğü belirten Başak Keşniş, “Çok aşırı soran oluyor, ‘Neredeler, yemek veriyorduk biz onlara. Niye görünmüyorlar’ diye baya soran oluyor. Ama bir çözüm yok maalesef” dedi.

Başak Keşniş, insanların anında şikayet ettiğini belirterek hayvanların kümesten kurtulması için bölge halkının dilekçe toplayacağını belirterek şunları dedi: 'Mahalleden birileri şikayette bulunmuş, hayvanlar çok geziyorlar diye. Onlar da mecburen İlçe Tarım Müdürlüğü’nden geldiler, bize ‘Bunları kaldırmanız gerekiyor. Yoksa cezai işlem uygularız’ dediler. Biz de mecburen kaldırmak zorunda kaldık hayvanları. Şu an hapis altındalar.”

Kazlardan geriye bu neşeli halleri kaldı👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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