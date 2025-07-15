onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri Listesinde Zirve İspanya’nın: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri Listesinde Zirve İspanya’nın: Türkiye Kaçıncı Sırada?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.07.2025 - 18:34

U.S. News & World Report’un dünya genelinde 17 bin kişi ile yaptığı “Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri” anketinin sonuçları yayınlandı.

Listenin zirvesinde İspanya yer alırken, Türkiye ise 15’inci sıradan listeye girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kuzey Yarım Kure’de yer alan ülkelerde turist hareketliliği de yaşanmaya başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kuzey Yarım Kure’de yer alan ülkelerde turist hareketliliği de yaşanmaya başladı.

Independent Türkçe’nin U.S. News & World Report’tan aktardığına göre, dünyanın farklı farklı yerlerinde bulunan 17 bin kişi ile anket çalışması yapıldı.

Anket katılımcılarına farklı listeler halinde ülkeler sunuldu ve “en eğlenceli ülkeyi” seçmeleri istendi. İspanya, dünyanın en eğlenceli ülkesi olarak zirvede yer aldı.

İspanya’yı Brezilya ve Tayland takip etti.

Türkiye “En eğlenceli ülkeler” sıralamasında 15’inci sırada yer aldı.

Türkiye “En eğlenceli ülkeler” sıralamasında 15’inci sırada yer aldı.

Ülkemiz ankette, 15’inci sırada kendine yer buldu. U.S. News & World Report, Türkiye deyince akla Kapalıçarşı’nın geldiğini yazdı.

İşte listede yer alan 40 ülkenin tamamı

1. İspanya Domates festivali

2. Brezilya Rio Karnavalı

3. Tayland Dolunay Partileri

4. İtalya: Venedik Karnavalı

5. Meksika: Cancun plajları

6. Yunanistan: Mikonos plajları

7. Avustralya: Bondi Plajı

8. Portekiz: Lizbon'un gece hayatı

9. Yeni Zelanda: Queenstown'da ekstrem spor

10. Fransa: Nice Karnavalı

11. Hollanda: Kral Günü

12. Arjantin: Buenos Aires'teki tango şovları

13. İrlanda: Dublin'deki barlar sokağı Temple Bar

14. Singapur: Sentosa Adası

15. Türkiye: Kapalıçarşı 

16. ABD: Las Vegas Strip

17. Kanada: Montreal Uluslararası Caz Festivali

18. Kosta Rika: Tamarindo'da sörf

19. İzlanda: Mavi Lagün

20. Malezya: Langkawi plajları

21. Filipinler: Boracay Adası

22. Dominik Cumhuriyeti: Punta Cana Otelleri

23. Birleşik Krallık: Glastonbury Festivali

24. Japonya: Shibuya Geçidi

25. Belçika: Tomorrowland Festivali

26. Fas: Marakeş

27. Mısır: Nil Nehri Gezileri

28. İsviçre: Kayak Tatili

29. Güney Kıbrıs: Ayia Napa Plajı

30. Avusturya: Vienna Balo Sezonu

31. Hırvatistan: Yat Festivali

32. Endonezya: Bali Plajları

33. Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Çöl Safarisi

34. Şili: Şili Sokak Sanatı Rotası

35. Finlandiya: Gece Yarısı Güneşi

36. Güney Afrika: Şarap Turu

37. Kolombiya: Cartagena Eski Şehir Merkezi

38. Peru: Amazon Nehri

39. İsveç: Midsummer Festivali

40. Danimarka: Tivoli Bahçeleri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın