Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri Listesinde Zirve İspanya’nın: Türkiye Kaçıncı Sırada?
U.S. News & World Report’un dünya genelinde 17 bin kişi ile yaptığı “Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri” anketinin sonuçları yayınlandı.
Listenin zirvesinde İspanya yer alırken, Türkiye ise 15’inci sıradan listeye girdi.
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kuzey Yarım Kure’de yer alan ülkelerde turist hareketliliği de yaşanmaya başladı.
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Türkiye “En eğlenceli ülkeler” sıralamasında 15’inci sırada yer aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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