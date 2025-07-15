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Denizin Ortasında Kayalığa Çarpmıştı: Muğla’daki Lüks Yat Erden Timur’a Aitmiş

Denizin Ortasında Kayalığa Çarpmıştı: Muğla’daki Lüks Yat Erden Timur’a Aitmiş

Erden Timur
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.07.2025 - 19:27

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Aydın’ın Didim ilçesine giden lüks yat Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarpmıştı. Kayalıklara oturan lüks yatta bulunan 5 personel ve 6 turist ekipler tarafından kurtarılmıştı.

“Monte Carlo” isimli lüks yatın eski Galatasaraylı yönetici iş insanı Erden Timur’a ait olduğu ortaya çıktı. Timur’un kaza anında yatta olup olmadığı ise bilinmiyor.

Kaynak: Yaşar Anter / Sözcü

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“Monte Carlo” isimli 39 metrelik lüks yat, gece saatlerinde seyir halindeyken kayalıklara oturmuştu.

“Monte Carlo” isimli 39 metrelik lüks yat, gece saatlerinde seyir halindeyken kayalıklara oturmuştu.

Bölgeden geçen başka bir tekne kaptanının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve yatta bulunanlar kurtarılmıştı. Kazada şans eseri kimse yara almadı.

Kayalığa çarpan teknenin görüntüsü 👇

Teknenin sahibi tanıdık çıktı.

Teknenin sahibi tanıdık çıktı.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre, lüks motor yatın Galatasaray’ın geçmiş dönem yöneticilerinden ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’a ait olduğu ortaya çıktı.

Kaza anında Timur’un yatta olup olmadığı öğrenilemedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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