Denizin Ortasında Kayalığa Çarpmıştı: Muğla’daki Lüks Yat Erden Timur’a Aitmiş
Muğla’nın Bodrum ilçesinden Aydın’ın Didim ilçesine giden lüks yat Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarpmıştı. Kayalıklara oturan lüks yatta bulunan 5 personel ve 6 turist ekipler tarafından kurtarılmıştı.
“Monte Carlo” isimli lüks yatın eski Galatasaraylı yönetici iş insanı Erden Timur’a ait olduğu ortaya çıktı. Timur’un kaza anında yatta olup olmadığı ise bilinmiyor.
Kaynak: Yaşar Anter / Sözcü
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“Monte Carlo” isimli 39 metrelik lüks yat, gece saatlerinde seyir halindeyken kayalıklara oturmuştu.
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Kayalığa çarpan teknenin görüntüsü 👇
Teknenin sahibi tanıdık çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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