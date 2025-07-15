Eski Polis Memuru Tarafından Öldürülmüştü: Ayşe Tokyaz’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul’da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılmıştı.
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmeden önce katil zanlısı Cemil Koç ile birlikte eve girdiği görüntüler ortaya çıktı.
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Türkiye dün korkunç bir kadın cinayetine daha sahne olmuştu.
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Katledilen Ayşe Tokyaz’ın son görüntüleri ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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