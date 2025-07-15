Eski Polis Memuru Tarafından Öldürülmüştü: Ayşe Tokyaz’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, uyuşturucu kullanma, gasp ve ölüme sebebiyet verme gibi suçlardan kaydı bulunan ve 2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından Küçükçekmece’de bulunan lüks villada öldürülmüştü.

Talihsiz kızın cansız bedeni bavula konularak Eyüpsultan’da yol kenarına atılmıştı. Olayla ilgili Cemil Koç ile birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı.