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Eski Polis Memuru Tarafından Öldürülmüştü: Ayşe Tokyaz’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eski Polis Memuru Tarafından Öldürülmüştü: Ayşe Tokyaz’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2025 - 00:17

İstanbul’da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılmıştı.

Ayşe Tokyaz’ın öldürülmeden önce katil zanlısı Cemil Koç ile birlikte eve girdiği görüntüler ortaya çıktı.

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Türkiye dün korkunç bir kadın cinayetine daha sahne olmuştu.

Türkiye dün korkunç bir kadın cinayetine daha sahne olmuştu.

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, uyuşturucu kullanma, gasp ve ölüme sebebiyet verme gibi suçlardan kaydı bulunan ve 2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından Küçükçekmece’de bulunan lüks villada öldürülmüştü.

Talihsiz kızın cansız bedeni bavula konularak Eyüpsultan’da yol kenarına atılmıştı. Olayla ilgili Cemil Koç ile birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı.

Katledilen Ayşe Tokyaz’ın son görüntüleri ortaya çıktı.

Katledilen Ayşe Tokyaz’ın son görüntüleri ortaya çıktı.

Eyüpsultan’da cesedi valizde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın, öldürülmeden önce sevgilisi eski polis 38 yaşındaki Cemil Koç ile eve giriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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