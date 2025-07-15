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Gözaltına Alındı: Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşan Gaziye Hakaret Etmişti

Gözaltına Alındı: Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşan Gaziye Hakaret Etmişti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.07.2025 - 21:20

Bir gazinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma aşağılayıcı ifadelerde bulunan bir kişi, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan İstanbul’da gözaltına alındı.

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Sosyal medyada bir gazinin yaptığı paylaşıma verilen cevap büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada bir gazinin yaptığı paylaşıma verilen cevap büyük tepki çekmişti.

Gazi Hikmet Özcan sosyal medya hesabından, 'Ayaklarımı geri verin, barışalım' şeklinde paylaşım yaptı. Başka bir kişi ise bu paylaşıma, “Aldığın paraları geri ver” cevabını verdi.

Sosyal medya üzerindeki paylaşımdan yola çıkan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gaziye hakaret eden şüpheli hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı. 

Kimliği tespit edilen şüpheli Ümraniye'de gözaltına alındı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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