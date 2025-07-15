Trabzon’da Bir Turist ile Seyyar Satıcı Kadın Arasında Yaşananlar Tepki Çekti
Trabzon’da seyyar satıcılık yapan bir kadın ile yabancı uyruklu bir turistin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu. Videoda, aracının içerisinde bulunan turistin, elindeki bir tomar para ile kadın satıcı ile dalga geçmeye çalıştığı yer aldı.
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Trabzon’da kadın bir esnaf ile yabancı bir turistin yer aldığı video sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından oldu.
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Turistin kadın esnafla dalga geçmesi sosyal medyada da tepki çekti. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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