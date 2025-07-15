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Trabzon’da Bir Turist ile Seyyar Satıcı Kadın Arasında Yaşananlar Tepki Çekti

Trabzon’da Bir Turist ile Seyyar Satıcı Kadın Arasında Yaşananlar Tepki Çekti

Trabzon
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.07.2025 - 20:52

Trabzon’da seyyar satıcılık yapan bir kadın ile yabancı uyruklu bir turistin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu. Videoda, aracının içerisinde bulunan turistin, elindeki bir tomar para ile kadın satıcı ile dalga geçmeye çalıştığı yer aldı.

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Trabzon’da kadın bir esnaf ile yabancı bir turistin yer aldığı video sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından oldu.

Trabzon’da kadın bir esnaf ile yabancı bir turistin yer aldığı video sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından oldu.

Turist, “benim kafam sıkıntıya gelmez” diyen yaşlı kadın esnaftan alışveriş yaparken ilginç hareketlerde bulundu. 

Videoda, yabancı olduğu belli olan bir erkek turistin, yaşlı kadın satıcı ile bir tomar para çıkararak dalga geçmeye çalıştığı anlar yer aldı.

O anlar 👇

Turistin kadın esnafla dalga geçmesi sosyal medyada da tepki çekti. 👇

Turistin kadın esnafla dalga geçmesi sosyal medyada da tepki çekti. 👇
twitter.com

'Türkiye, sadece turistlere hizmet eden bir garsonlar ülkesi haline getirildi.'

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twitter.com

'Öz yurdunda iste böyle garip ederler insanı'

👇

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twitter.com

'Karadenizli bir insan paraya nasıl tamah eder ya.'

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twitter.com

'Ah teyzem ah, senin bir suçun günahın yok sana bunu mecbur kılanlar utansın…'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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