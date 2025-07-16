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Ayşe Tokyaz'ın Katil Zanlısı Eski Polis 500 Bin Liraya Taksici Tutarak Cansız Bedenden Kurtulmaya Çalışmış

Ayşe Tokyaz'ın Katil Zanlısı Eski Polis 500 Bin Liraya Taksici Tutarak Cansız Bedenden Kurtulmaya Çalışmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2025 - 08:30

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’un polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Koç, Ayşe Tokyaz’ı öldürdükten sonra cansız bedenden kurtulmak için 500 bin lira karşılığında taksici N.E. ile anlaşmış. 

Gözaltına alınan N.E. ifadesinde, Cemil Koç’tan aldığı aracın içerisinde Ayşe’nin cansız bedeninin olduğunu bilmediğini iddia etti.

Kaynak: İsmail Saymaz/Halk TV

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Türkiye genç yaşında korkunç şekilde hayattan kopartılan Ayşe Tokyaz cinayeti ile şok oldu.

Türkiye genç yaşında korkunç şekilde hayattan kopartılan Ayşe Tokyaz cinayeti ile şok oldu.

Uyuşturucu kullanma, gasp ve ölüme sebebiyet verme gibi suçlardan yargılanan ve 2024 yılında polislikten ihraç edilen 38 yaşındaki Cemil Koç, kısa süre önce sevgili olduğu üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ı öldürüp, cansız bedenini bir valize koyarak yol kenarına attı. 

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan lüks bir villada yaşanan korkunç cinayet sebebiyle eski polis Cemil Koç ile birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz’ın son görüntüleri 👇

Cemil Koç, taksici ile cansız bedeni ortadan kaldırması için 500 bin lira karşılığında anlaşmış.

Cemil Koç, taksici ile cansız bedeni ortadan kaldırması için 500 bin lira karşılığında anlaşmış.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, taksici N.E., 2-3 yıldır polis olarak tanıdığı Cemil Koç’un kendisini arayarak bir meyhaneye davet ettiğini ve kendisine ‘Arabamda problem var, bunu halledersen sana 500.000 TL veririm’ dediğini söyledi.

Kendisinin bu teklifi kabul etmediğini söyleyen taksici, arkadaşı B.C A.’yı arayarak, “Arabada bir malzeme var, bunu saklamanız halinde size 300.000 TL vereceğim” demiş.

Taksici N.E’nin ifadesindeki diğer iddiaları ise şöyle;

“Koç, aracının anahtarını bana verdi ve aracın nerede olduğunu söyledi. B'yi arayarak, Güzeltepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’ne gelmesini söyledim. B., araçla geldi. Araçta arkadaşı E. G. vardı. Aracı E. kullanıyordu. B., yanında oturuyordu. B. ve E'nin yanına gitmeden, taksimdeyken, uzaktan kumandayla Koç’un aracının bagajını açtım. B, bagajdan bir şey aldı. Ne aldığını göremedim. Aldığı şeyi kendi bagajına koydu ve gittiler.”

N E., “Ben arabada ceset olup olmadığını bilmiyorum. Yakalanınca araçtaki valizde ceset olduğunu öğrendim. Öldürmeye yardımım olmamıştır. Maddiyata ihtiyacım olduğu için Koç’un isteğini kabul ettim. Valizde ceset olduğunu bilseydim kabul etmezdim” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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