Ayşe Tokyaz'ın Katil Zanlısı Eski Polis 500 Bin Liraya Taksici Tutarak Cansız Bedenden Kurtulmaya Çalışmış

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, taksici N.E., 2-3 yıldır polis olarak tanıdığı Cemil Koç’un kendisini arayarak bir meyhaneye davet ettiğini ve kendisine ‘Arabamda problem var, bunu halledersen sana 500.000 TL veririm’ dediğini söyledi.

Kendisinin bu teklifi kabul etmediğini söyleyen taksici, arkadaşı B.C A.’yı arayarak, “Arabada bir malzeme var, bunu saklamanız halinde size 300.000 TL vereceğim” demiş.

Taksici N.E’nin ifadesindeki diğer iddiaları ise şöyle;

“Koç, aracının anahtarını bana verdi ve aracın nerede olduğunu söyledi. B'yi arayarak, Güzeltepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’ne gelmesini söyledim. B., araçla geldi. Araçta arkadaşı E. G. vardı. Aracı E. kullanıyordu. B., yanında oturuyordu. B. ve E'nin yanına gitmeden, taksimdeyken, uzaktan kumandayla Koç’un aracının bagajını açtım. B, bagajdan bir şey aldı. Ne aldığını göremedim. Aldığı şeyi kendi bagajına koydu ve gittiler.”

N E., “Ben arabada ceset olup olmadığını bilmiyorum. Yakalanınca araçtaki valizde ceset olduğunu öğrendim. Öldürmeye yardımım olmamıştır. Maddiyata ihtiyacım olduğu için Koç’un isteğini kabul ettim. Valizde ceset olduğunu bilseydim kabul etmezdim” dedi.