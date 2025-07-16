Ayşe Tokyaz'ın Katil Zanlısı Eski Polis 500 Bin Liraya Taksici Tutarak Cansız Bedenden Kurtulmaya Çalışmış
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’un polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Koç, Ayşe Tokyaz’ı öldürdükten sonra cansız bedenden kurtulmak için 500 bin lira karşılığında taksici N.E. ile anlaşmış.
Gözaltına alınan N.E. ifadesinde, Cemil Koç’tan aldığı aracın içerisinde Ayşe’nin cansız bedeninin olduğunu bilmediğini iddia etti.
Kaynak: İsmail Saymaz/Halk TV
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Türkiye genç yaşında korkunç şekilde hayattan kopartılan Ayşe Tokyaz cinayeti ile şok oldu.
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Cemil Koç, taksici ile cansız bedeni ortadan kaldırması için 500 bin lira karşılığında anlaşmış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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