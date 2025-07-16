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Somer Sivrioğlu ve Yeni Sevgilisi Tilbe Uslu, Bu Defa Romantik Havuz Pozuyla Dikkat Çekti

Somer Sivrioğlu ve Yeni Sevgilisi Tilbe Uslu, Bu Defa Romantik Havuz Pozuyla Dikkat Çekti

Somer Sivrioğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2025 - 21:37

MasterChef Türkiye'nin sempatik jürisi Somer Siviroğlu, yeni sevgilisi Tilbe Uslu ile aşka geldi. Havuzda sevgilisyle romantik bir poz veren Somer Şef, Tilbe Uslu'nun ellerinden karpuz yedi.

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MasterChef'in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, elinin lezzetinin yanı sıra epey kabarık aşk hayatıyla da öne çıkıyor.

MasterChef'in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, elinin lezzetinin yanı sıra epey kabarık aşk hayatıyla da öne çıkıyor.

Yeni sevgilisi Tilbe Uslu'yla yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Somer Şef, bir dönem Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı büyük aşkla gündem olmuştu. Yaz sezonunun gelmesiyle magazin muhabirlerinin radarına takılan Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle romantik bir tatilde görüntülenmişti.

Kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu'yla doludizgin bir aşk yaşayan Somer Şef, aşkını ilan etmek için sık sık sosyal medyaya başvuruyor.

Kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu'yla doludizgin bir aşk yaşayan Somer Şef, aşkını ilan etmek için sık sık sosyal medyaya başvuruyor.

Sevgilisiyle romantik pozlarını paylaşmaktan geri durmayan Sivrioğlu, bu defa Tilbe Uslu'nun kendisini elleriyle beslediği bir pozuyla viral oldu. Sosyal medyada paylaşılan havuz fotoğrafında Tilbe Uslu, Somer Şef'e karpuz yediriyor.

İşte Tilbe Uslu'nun Somer Sivrioğlu'nu elleriyle beslediği romantik havuz pozu:

İşte Tilbe Uslu'nun Somer Sivrioğlu'nu elleriyle beslediği romantik havuz pozu:

Somer Siviroğlu ve Tilbe Uslu, her gün aşklarını duyurdukları yeni pozlarla gündem oluyor. Peki, siz bu çiftin enerjisini nasıl buldunuz?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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