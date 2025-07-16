Somer Sivrioğlu ve Yeni Sevgilisi Tilbe Uslu, Bu Defa Romantik Havuz Pozuyla Dikkat Çekti
MasterChef Türkiye'nin sempatik jürisi Somer Siviroğlu, yeni sevgilisi Tilbe Uslu ile aşka geldi. Havuzda sevgilisyle romantik bir poz veren Somer Şef, Tilbe Uslu'nun ellerinden karpuz yedi.
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MasterChef'in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, elinin lezzetinin yanı sıra epey kabarık aşk hayatıyla da öne çıkıyor.
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Kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu'yla doludizgin bir aşk yaşayan Somer Şef, aşkını ilan etmek için sık sık sosyal medyaya başvuruyor.
İşte Tilbe Uslu'nun Somer Sivrioğlu'nu elleriyle beslediği romantik havuz pozu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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