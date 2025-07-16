Eski Eşine Gönderme mi? Selim Selimoğlu ile 6 Yıllık Evliliklerini Bitiren Bengü'den İmalı "Karma" Göndermesi!
Pop müziğin sevilen ismi Bengü, uzun bir aranın ardından yeni şarkısı “Karma” ile müzik dünyasına güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Son dönemde sosyal medyada paylaştığı dikkat çekici “karma” temalı sözlerle gündem olan sanatçının paylaşımları biten evliliğine gönderme olarak algılandı!
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Bengü ve Selim Selimoğlu’nun aşk hikayesi magazin dünyasının uzun soluklu sayfalarından biri olmuş, ikili örnek aileleriyle dikkat çekmeyi sürdürmüştü.
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Uzun süredir gündemde olan aşk, 6 yılın sonunda sona erdi! Bengü, 2018 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Selim Selimoğlu ile geçtiğimiz Ekim ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Magazin gündeminde 6 yıllık evliliğini sonlandırmasıyla gelen Bengü, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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