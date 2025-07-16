Eski Eşine Gönderme mi? Selim Selimoğlu ile 6 Yıllık Evliliklerini Bitiren Bengü'den İmalı "Karma" Göndermesi!

İkili, son iki yıldır yaşadıkları fikir ayrılıkları ve iletişim sorunlarını aşamayınca, evliliklerini noktalama kararı aldı. Ancak ayrılığın perde arkasında ne ihanet ne de skandal vardı.

Bengü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Çocuklarımız için her zaman yan yana olacağız” diyerek, iki çocuğuyla birlikte sevgi dolu aile bağlarını koruyacaklarını ifade etmişti.