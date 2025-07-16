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Eski Eşine Gönderme mi? Selim Selimoğlu ile 6 Yıllık Evliliklerini Bitiren Bengü'den İmalı "Karma" Göndermesi!

Eski Eşine Gönderme mi? Selim Selimoğlu ile 6 Yıllık Evliliklerini Bitiren Bengü'den İmalı "Karma" Göndermesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2025 - 13:36

Pop müziğin sevilen ismi Bengü, uzun bir aranın ardından yeni şarkısı “Karma” ile müzik dünyasına güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Son dönemde sosyal medyada paylaştığı dikkat çekici “karma” temalı sözlerle gündem olan sanatçının paylaşımları biten evliliğine gönderme olarak algılandı!

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Bengü ve Selim Selimoğlu’nun aşk hikayesi magazin dünyasının uzun soluklu sayfalarından biri olmuş, ikili örnek aileleriyle dikkat çekmeyi sürdürmüştü.

Bengü ve Selim Selimoğlu’nun aşk hikayesi magazin dünyasının uzun soluklu sayfalarından biri olmuş, ikili örnek aileleriyle dikkat çekmeyi sürdürmüştü.

İş insanı Selim Selimoğlu ile yolları 2010’lu yılların ortasında kesişen Bengü, kısa sürede özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya karar verdi. Ancak ikili, 2018 yılında evlilikle taçlandırdıkları birlikteliklerini magazin gündeminde sıkça konuşulan bir ilişkiye dönüştürdü. 

Evlilikleri boyunca samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, 2019’da Zeynep adını verdikleri ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Ardından 2021 yılında Selim adını verdikleri ikinci çocuklarıyla ailelerini tamamladılar. Bengü ve Selim, hem kariyerlerini hem de aile yaşamlarını dengede tutmaya çalışırken, magazin basınının ilgi odağı olmaya devam etti. 

Ancak yoğun iş temposu ve gündelik hayatın getirdiği zorluklar, iki yıldır ilişkilerinde sorunlara yol açtı ve nihayetinde geçtiğimiz yıl evliliklerini noktalama kararı aldılar.

Uzun süredir gündemde olan aşk, 6 yılın sonunda sona erdi! Bengü, 2018 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Selim Selimoğlu ile geçtiğimiz Ekim ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Uzun süredir gündemde olan aşk, 6 yılın sonunda sona erdi! Bengü, 2018 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Selim Selimoğlu ile geçtiğimiz Ekim ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

İkili, son iki yıldır yaşadıkları fikir ayrılıkları ve iletişim sorunlarını aşamayınca, evliliklerini noktalama kararı aldı. Ancak ayrılığın perde arkasında ne ihanet ne de skandal vardı.

 Bengü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Çocuklarımız için her zaman yan yana olacağız” diyerek, iki çocuğuyla birlikte sevgi dolu aile bağlarını koruyacaklarını ifade etmişti.

Boşanma nedeninin detaylarından bahsetmiştik:

Magazin gündeminde 6 yıllık evliliğini sonlandırmasıyla gelen Bengü, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Magazin gündeminde 6 yıllık evliliğini sonlandırmasıyla gelen Bengü, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

“Ektiğini muhakkak biçeceksin. Zaman asla affetmez.” ve “Eğer birisi senin için doğru değilse, tüm gayretini seni incitmek için kullanır. Sen onları terk edebilecek kadar güçlü olursan sınavın biter.” sözleri, takipçileri tarafından biten evliliğine ve eski eşine göndermeler olarak yorumlandı.

Bir yandan da Bengü, 18 Temmuz 2025 tarihinde dijital platformlarda yayımlanacak yeni şarkısı 'Karma' ile müzik dünyasına güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bakalım şarkı sözlerinden de ufak göndermeler yakalayabilecek miyiz?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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