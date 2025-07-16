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Oyuncu Robert Pattinson'un Sevgilisi Suki Waterhouse'un Dar Pantolon Sevdası Başına Büyük Sağlık Sorunu Açtı!

Oyuncu Robert Pattinson'un Sevgilisi Suki Waterhouse'un Dar Pantolon Sevdası Başına Büyük Sağlık Sorunu Açtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2025 - 12:27

Ünlüler dünyasında güzellik zaman zaman acıyla geliyor! Son olarak sahnede sergilediği enerjik performanslarıyla hayranlarını büyüleyen İngiliz şarkıcı ve model Suki Waterhouse, bu kez sahneden değil, hastane yatağından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Robert Pattinson'un sevgilisi Waterhouse'un başına gelenler şoke etti!

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Robert Pattinson, genç yaşta "Twilight" serisindeki Edward Cullen rolüyle dünya çapında bir fenomene dönüştü, popülerliğini de bir daha kaybetmedi.

Robert Pattinson, genç yaşta "Twilight" serisindeki Edward Cullen rolüyle dünya çapında bir fenomene dönüştü, popülerliğini de bir daha kaybetmedi.

Sessiz, gizemli ve karizmatik tavırlarıyla adeta bir jenerasyonun kalbini çalan Pattinson, sonrasında dev yapımlara kadar uzanan güçlü bir kariyer çizdi. 

2022'de ise maskesini takarak “The Batman” rolüyle eleştirmenlerden tam not aldı. Yakışıklılığı kadar oyunculuğuyla da konuşulan Pattinson, magazin dünyasında ise özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. 2018’den beri  Suki Waterhouse’la aşk yaşayan isim özel hayatını kendisine saklıyor.

Suki Waterhouse, geçtiğimiz yıl sahnede büyüyen karnıyla dikkat çekmiş ve konser sırasında hamile olduğunu duyurarak herkesi duygulandırmıştı.

Suki Waterhouse, geçtiğimiz yıl sahnede büyüyen karnıyla dikkat çekmiş ve konser sırasında hamile olduğunu duyurarak herkesi duygulandırmıştı.

2018 yılından beri birlikte olduğu Robert Pattinson ile aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 2024’ün başında dünyaya gelen kız bebekleriyle ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İkilinin kızları ise tatlılığıyla kalpleri eritmişti:

Güzellik uğruna dar pantolonlara teslim olan Suki Waterhouse’un başına gelenleri duyanlar kulaklarına inanamadı!

Güzellik uğruna dar pantolonlara teslim olan Suki Waterhouse’un başına gelenleri duyanlar kulaklarına inanamadı!

Suki Waterhouse, sahne şovlarında tercih ettiği dar pantolonlar yüzünden ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya sessizliğini bozan paylaşımıyla hayranlarını hem şaşırttı hem endişelendirdi. “Altı ay önce çok dar pantolon giydiğim için fıtık oldum” diyen Waterhouse, bu açıklamayı yapmaya bile çekindiğini itiraf etti. Hastane yatağından paylaştığı kareyle durumu doğrulayan yıldız, siyah deri pantolonla sahnede çekilmiş bir fotoğrafını da yayınlayarak “moda uğruna gelen fıtık” mesajı verdi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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