Oyuncu Robert Pattinson'un Sevgilisi Suki Waterhouse'un Dar Pantolon Sevdası Başına Büyük Sağlık Sorunu Açtı!
Ünlüler dünyasında güzellik zaman zaman acıyla geliyor! Son olarak sahnede sergilediği enerjik performanslarıyla hayranlarını büyüleyen İngiliz şarkıcı ve model Suki Waterhouse, bu kez sahneden değil, hastane yatağından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Robert Pattinson'un sevgilisi Waterhouse'un başına gelenler şoke etti!
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Robert Pattinson, genç yaşta "Twilight" serisindeki Edward Cullen rolüyle dünya çapında bir fenomene dönüştü, popülerliğini de bir daha kaybetmedi.
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Suki Waterhouse, geçtiğimiz yıl sahnede büyüyen karnıyla dikkat çekmiş ve konser sırasında hamile olduğunu duyurarak herkesi duygulandırmıştı.
Güzellik uğruna dar pantolonlara teslim olan Suki Waterhouse’un başına gelenleri duyanlar kulaklarına inanamadı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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