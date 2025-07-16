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15-16 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

15-16 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2025 - 00:01

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Pelin Akil'den Boşanma Sürecinde Şaşırtan Paylaşım!

Pelin Akil'den Boşanma Sürecinde Şaşırtan Paylaşım!

Boşanmanın sessizlikle örtülmeye çalışıldığı bir anda, Pelin Akil sosyal medyada gündemi yeniden salladı Londra’da eşi Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla çekildiği bir kareyi 'Aile zamanı…' notuyla paylaşan Akil, bu kareyle gündeme oturdu.

Suki Waterhouse Dar Pantolon Kurbanı Oldu!

Suki Waterhouse Dar Pantolon Kurbanı Oldu!

Robert Pattinson’un sevgilisi ve ünlü şarkıcı Suki Waterhouse, sahnede giydiği dar deri pantolon nedeniyle fıtık oldu! Uzun süredir ortalarda görünmeyen Suki, sosyal medya sessizliğini bir hastane yatağından paylaştığı fotoğrafla bozdu.

Uzi, Sevgilisiyle X’te Gündem Oldu!

Uzi, Sevgilisiyle X’te Gündem Oldu!

Rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden Uzi, bu kez müziğiyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Sevgilisiyle birlikte paylaştığı romantik video X’te kısa sürede viral olurken, hayranlar “resmen şarkısını manifestlemiş” yorumlarıyla ikiliyi konuşmaya başladı.

Filtresiz Hadise Kırışıklıklarıyla Gündemde!

Filtresiz Hadise Kırışıklıklarıyla Gündemde!

Pop müziğin enerjik ismi Hadise, yeni klibi “Fırtınam”dan çarpıcı bir kesiti paylaştı. Bu karede ne filtre, ne Photoshop kullanılmıştı ve yakın çekimde göz çevresindeki mimik çizgileri ve kırışıklıkları net olarak görüldü.

Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz Birlikte Görüntülendi

Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz Birlikte Görüntülendi

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, Londra'da birlikte vakit geçirirken görüntülendiler. Bu yakınlaşma, sosyal medyada aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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“Aşk Kokusu Gelmiyor” Eleştirilerine Kadir’dan Rest Geldi!

“Aşk Kokusu Gelmiyor” Eleştirilerine Kadir’dan Rest Geldi!

Gamze Türkmen’le dillere destan bir düğün maratonu yaşayan Kadir Ezildi, sosyal medyada “iş olsun diye evleniyorlar”, “aşk kokusu almıyorum” gibi yorumlarla karşılaştı. Kadir, bu eleştirilere kayıtsız kalmadı!

Çağla Şıkel’in Kahvaltısı X’te Goygoy Tufanı Estirdi!

Çağla Şıkel’in Kahvaltısı X’te Goygoy Tufanı Estirdi!

Ünlü sunucu Çağla Şıkel,  paylaştığı kahvaltı tabağı görüntüsüyle yine gündeme oturdu. Videoda “Kereviz sapıyla beslendiğini” açıklayan Şıkel, dillere düştü!

Azealia Banks, Conor McGregor'un Çıplak Fotoğraflarını İfşa Etti!

Azealia Banks, Conor McGregor'un Çıplak Fotoğraflarını İfşa Etti!

ABD’li rapçi Azealia Banks, eski UFC şampiyonu Conor McGregor’un kendisine gönderdiği çıplak fotoğrafları sosyal medyada ifşa etti. Banks, bu davranışı taciz olarak nitelendirirken, McGregor ise olaya sessiz kaldı ve sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Gülben Ergen’in Aile Buluşmasına Seren Serengil’den İmalı Gönderme!

Gülben Ergen’in Aile Buluşmasına Seren Serengil’den İmalı Gönderme!

Gülben Ergen, eski eşi ve çocuklarıyla Bodrum’da buluşup mutlu anlar yaşarken, Seren Serengil sosyal medyada “Goril ailesi” ifadesiyle imalı bir gönderme yaptı. Bu durum, ikili arasındaki eski polemikleri yeniden alevlendirdi ve magazin gündeminde geniş yankı buldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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