15-16 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Pelin Akil'den Boşanma Sürecinde Şaşırtan Paylaşım!
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Suki Waterhouse Dar Pantolon Kurbanı Oldu!
Uzi, Sevgilisiyle X’te Gündem Oldu!
Filtresiz Hadise Kırışıklıklarıyla Gündemde!
Farah Zeynep ve Gökhan Özoğuz Birlikte Görüntülendi
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“Aşk Kokusu Gelmiyor” Eleştirilerine Kadir’dan Rest Geldi!
Çağla Şıkel’in Kahvaltısı X’te Goygoy Tufanı Estirdi!
Azealia Banks, Conor McGregor'un Çıplak Fotoğraflarını İfşa Etti!
Gülben Ergen’in Aile Buluşmasına Seren Serengil’den İmalı Gönderme!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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