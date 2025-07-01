Adnan Aksoy'la Boşanma Davası Devam Eden Güzide Duran Beşiktaş'ın Eski Başkanı ile Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!

Uzun süredir evli olduğu Adnan Aksoy ile bir süredir yollarını ayırma aşamasında olan Duran’ın davası beklenmedik bir isimle daha da alevlenmişti: Okan Buruk!

Adnan Aksoy, Galatasaray Teknik Direktörü Buruk’u tanık listesine aldırarak, ikili arasında “duygusal bir yakınlık” olduğunu öne sürmüştü. Güzide Duran ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. 'Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta' diyerek ilişkilerini yalnızca dostluk olarak tanımlamıştı. Ancak bu açıklama bile yetmemiş: dava süreci ve aşk dedikoduları sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı.