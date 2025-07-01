Adnan Aksoy'la Boşanma Davası Devam Eden Güzide Duran Beşiktaş'ın Eski Başkanı ile Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!
Güzide Duran’ın çalkantılı boşanma süreci devam ederken, sonunda aşk iddialarının asıl sahibi de tescillendi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la anılan Duran’ın kalbini çalan isim meğer Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’mış! Gazete Magazin'den Sercan Kazancı'nın kamerasına yakalanan ikili, geçtiğimiz dakikalarda el ele görüntülenerek aşk iddialarını belgeledi. Bu gelişme üzerine Güzide Duran’ın boşanmak üzere olduğu eşi Adnan Aksoy’dan dikkat çeken bir yorum geldi.
Güzide Duran çıkan haberlerin ve o yorumun üstüne sessizliğini bozdu... Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Yıllar önce Best Model seçilip podyumları kasıp kavuran Güzide Duran, şimdilerde gündeme çalkantılı boşanma davasıyla oturuyor.
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Güzide Duran ardından Hülya Avşar'ın programında gözyaşlarına hakim olamamış ve boşanma davası hakkında gizlilik kararı olduğunu söylemişti.
Geçtiğimiz saatlerde magazin gündemi bu görüntülerle sarsıldı! Ünlü manken Güzide Duran'ın, çalkantılı boşanma süreciyle konuşulurken, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.
Güzide Duran da hem ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından hem de boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy'un yorumunun üzerine açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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