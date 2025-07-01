onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Adnan Aksoy'la Boşanma Davası Devam Eden Güzide Duran Beşiktaş'ın Eski Başkanı ile Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!

Adnan Aksoy'la Boşanma Davası Devam Eden Güzide Duran Beşiktaş'ın Eski Başkanı ile Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2025 - 23:59

Güzide Duran’ın çalkantılı boşanma süreci devam ederken, sonunda aşk iddialarının asıl sahibi de tescillendi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la anılan Duran’ın kalbini çalan isim meğer Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’mış! Gazete Magazin'den Sercan Kazancı'nın kamerasına yakalanan ikili, geçtiğimiz dakikalarda el ele görüntülenerek aşk iddialarını belgeledi. Bu gelişme üzerine Güzide Duran’ın boşanmak üzere olduğu eşi Adnan Aksoy’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Güzide Duran çıkan haberlerin ve o yorumun üstüne sessizliğini bozdu... Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar önce Best Model seçilip podyumları kasıp kavuran Güzide Duran, şimdilerde gündeme çalkantılı boşanma davasıyla oturuyor.

Yıllar önce Best Model seçilip podyumları kasıp kavuran Güzide Duran, şimdilerde gündeme çalkantılı boşanma davasıyla oturuyor.

Uzun süredir evli olduğu Adnan Aksoy ile bir süredir yollarını ayırma aşamasında olan Duran’ın davası beklenmedik bir isimle daha da alevlenmişti: Okan Buruk

Adnan Aksoy, Galatasaray Teknik Direktörü Buruk’u tanık listesine aldırarak, ikili arasında “duygusal bir yakınlık” olduğunu öne sürmüştü. Güzide Duran ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. 'Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta' diyerek ilişkilerini yalnızca dostluk olarak tanımlamıştı. Ancak bu açıklama bile yetmemiş: dava süreci ve aşk dedikoduları sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı.

Güzide Duran ardından Hülya Avşar'ın programında gözyaşlarına hakim olamamış ve boşanma davası hakkında gizlilik kararı olduğunu söylemişti.

Güzide Duran ardından Hülya Avşar'ın programında gözyaşlarına hakim olamamış ve boşanma davası hakkında gizlilik kararı olduğunu söylemişti.

'Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir. Kızımız boşanma sürecinin başından beri annesiyle görüşmemektedir. Lütfen buna bir son verin' şeklinde konuşan Adnan Aksoy ardından da 'Hülya Hanım selam. Ben Adnan Aksoy. Sizinle yıllar önce ayak üstü tanışmıştık. Güzide ile programınızı izledim. Sizi tenzih ederim ama üzülerek ifade etmek isterim ki; Güzide'nin Hollywood oyuncularına taş çıkaracak performansını izleyince midem bulandı' sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz saatlerde magazin gündemi bu görüntülerle sarsıldı! Ünlü manken Güzide Duran'ın, çalkantılı boşanma süreciyle konuşulurken, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Güzide Duran da hem ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından hem de boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy'un yorumunun üzerine açıklamada bulundu.

Güzide Duran da hem ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından hem de boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy'un yorumunun üzerine açıklamada bulundu.

'2007 senesinde büyük bir sevgiyle başladığım, bir kız bir oğlan olmak üzere iki muhteşem evlatla taçlandırdığım evliliğimi, 2024 senesinde, şiddetli geçimsizlik sebebiyle sonlandırmaya karar verdim.

10 aydır eski eşimden ayrı evler ve hatta ayrı ülkelerde devam eden yaşantımda, bir yandan hayat mücadelesi veriyor bir yandan evlatlarımı görememenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Çekişmeli boşanma davalarının, karşılıklı hiçbir maddi talebimiz olmamasına rağmen, hayatına devam etmek isteyen tarafa adeta pranga vuran mahiyetinden muzdarip olmakla birlikte artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan ve biran evvel bitmesini dilediğim bu süreçten çıkıp çocuklarımla sağlıklı bir şekilde önümde bakacağım günleri umutla bekliyorum.

Hayat devam ediyor, artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı da bulduğum için çok mutluyum.

Beni anladığınız ve bağrınıza bastığınız için minnettarım.

Güzide Duran'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın