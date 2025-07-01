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Eski Eşiyle Ayrılıp Barışma İşini Çocuk Oyuncağına Çeviren İsmail Hacıoğlu'ndan Kafa Karıştıran Paylaşım!

Eski Eşiyle Ayrılıp Barışma İşini Çocuk Oyuncağına Çeviren İsmail Hacıoğlu'ndan Kafa Karıştıran Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2025 - 20:24

Türk magazin dünyasının en inişli çıkışlı çiftlerinden İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, sürpriz bir kararla yeniden bir araya geldiklerini duyurdu. Uzun süredir ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik pozlarıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı!

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Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki arasında yaşananların ne kadar çalkantılı olduğuna eminiz daha önce denk gelmişsinizdir.

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki arasında yaşananların ne kadar çalkantılı olduğuna eminiz daha önce denk gelmişsinizdir.

2016’da evlenen çiftin, 2017’de kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmeMİŞ, 2020 yılında yaşanan ihanet haberleriyle ikkili yolları ayrılma kararı almış, işler çoktan arap saçına dönmüştü.

İddialara göre Hacıoğlu, birlikte rol aldığı bir isimle aşk yaşamış, bu da ilişkide büyük sarsıntı yaratmıştı. İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında eşi Duygu Kumarki ile yollarını ayırdıktan hemen sonra, aynı dizide rol aldığı Merve Çağıran ile yakınlaştı. Kısa sürede başlayan bu ilişki, sosyal medyada paylaşılan romantik karelerle gözler önüne serildi. Ancak 1,5 yıl süren bu birliktelik 2021 Mayıs ayında karşılıklı olarak sona erdi.

Boşanmanın ardından bir süre sonra barışan çift, Ocak 2024’te yeniden birlikte olduklarını sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle ilan etmişti. Ama ne yazık ki bu mutluluk da uzun sürmedi.

Ağustos 2024’te yine ayrılık kararı alan ikili, “Ortak hayatımıza son verdik” açıklamasıyla gündeme gelmişti, fakat arada yaşananlar magazin manşetlerine damga vurmuştu.

Ağustos 2024’te yine ayrılık kararı alan ikili, “Ortak hayatımıza son verdik” açıklamasıyla gündeme gelmişti, fakat arada yaşananlar magazin manşetlerine damga vurmuştu.

İsmail Hacıoğlu, boşanmasının ardından oyuncu Aslıhan Gürbüz ile yakınlaşmış ve 2022’de başlayan aşkları magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle dikkat çeken çift, 2023 yılında da birlikteliklerini el ele görüntülenerek doğrulamıştı. Ancak aynı yıl sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarıp paylaşımlarını silmeleri ayrılık iddialarını ortaya çıkarmıştı.

İsmail Hacıoğlu, 2023 yılında Aslıhan Gürbüz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı ve 2024’ün başlarında yeniden ortak hayat sürmeye başladı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi; 'Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz' sözleriyle ayrılığı duyuran Duygu Kumarki, resmen çocuk oyuncağına dönen evlilikleri hakkında açıklamada bulunmuştu.

Kaç kere ayrılıp barıştıklarını sayamadığımız ikili sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeniden barıştıklarını duyurdu.

Kaç kere ayrılıp barıştıklarını sayamadığımız ikili sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeniden barıştıklarını duyurdu.

Mart ayında rol arkadaşı Simay Barlas'ın ayaklarına yaptığı yorumla adından bahsettiren İsmail Hacıoğlu gündeme özel hayatıyla gelmeye devam etmişti. 

Eski aşkı Aslıhan Gürbüz'ün yeni dizisi Kral Kaybederse yüzünden Sen Ağlama İstanbul'un yayın gününün değişmesine de sessiz kalamamıştı.

2024 senesinin Ağustos ayında yeniden ayrılma kararı İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki çift birlikte yaptıkları paylaşımla yeniden barıştıklarını duyurdu!

İlişkilerinde en az 5 kez ayrılıp barışan ikilinin bir sonraki hamlesini merakla bekliyoruz!

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Hacıoğlu'nun o yorumunu merak edenleri içeriğimize doğru alabiliriz:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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