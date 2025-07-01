Eski Eşiyle Ayrılıp Barışma İşini Çocuk Oyuncağına Çeviren İsmail Hacıoğlu'ndan Kafa Karıştıran Paylaşım!

2016’da evlenen çiftin, 2017’de kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmeMİŞ, 2020 yılında yaşanan ihanet haberleriyle ikkili yolları ayrılma kararı almış, işler çoktan arap saçına dönmüştü.

İddialara göre Hacıoğlu, birlikte rol aldığı bir isimle aşk yaşamış, bu da ilişkide büyük sarsıntı yaratmıştı. İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında eşi Duygu Kumarki ile yollarını ayırdıktan hemen sonra, aynı dizide rol aldığı Merve Çağıran ile yakınlaştı. Kısa sürede başlayan bu ilişki, sosyal medyada paylaşılan romantik karelerle gözler önüne serildi. Ancak 1,5 yıl süren bu birliktelik 2021 Mayıs ayında karşılıklı olarak sona erdi.

Boşanmanın ardından bir süre sonra barışan çift, Ocak 2024’te yeniden birlikte olduklarını sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle ilan etmişti. Ama ne yazık ki bu mutluluk da uzun sürmedi.