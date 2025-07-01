Eski Eşiyle Ayrılıp Barışma İşini Çocuk Oyuncağına Çeviren İsmail Hacıoğlu'ndan Kafa Karıştıran Paylaşım!
Türk magazin dünyasının en inişli çıkışlı çiftlerinden İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, sürpriz bir kararla yeniden bir araya geldiklerini duyurdu. Uzun süredir ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik pozlarıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı!
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Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki arasında yaşananların ne kadar çalkantılı olduğuna eminiz daha önce denk gelmişsinizdir.
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Ağustos 2024’te yine ayrılık kararı alan ikili, “Ortak hayatımıza son verdik” açıklamasıyla gündeme gelmişti, fakat arada yaşananlar magazin manşetlerine damga vurmuştu.
Kaç kere ayrılıp barıştıklarını sayamadığımız ikili sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeniden barıştıklarını duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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