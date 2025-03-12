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İsmail Hacıoğlu'nun Eski Rol Arkadaşı Simay Barlas'ın Ayaklarına Yaptığı Yorumun Alaka Düzeyi Hayat Sorgulattı

İsmail Hacıoğlu'nun Eski Rol Arkadaşı Simay Barlas'ın Ayaklarına Yaptığı Yorumun Alaka Düzeyi Hayat Sorgulattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2025 - 15:22

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Kral Kaybederse romanından uyarlanan dizinin günü salı olarak belirlenince İsmail Hacıoğlu gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti. Sen Ağlama İstanbul'un kadrosunda yer alan Hacıoğlu eski aşkı Aslıhan Gürbüz'ün yeni dizisi Kral Kaybederse dizisinin sosyal medya hesabına yorum yapmıştı.

Adını olaylı özel hayatıyla sık sık duyduğumuz Hacıoğlu bu sefer de eski rol arkadaşı Simay Barlas'ın paylaşımına yaptığı yorumla adından bahsettirdi! Gelin kafaları bir hayli karıştıran görenlerin şok geçirdiği o yoruma ve detaylara birlikte bakalım...

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Oyunculuk kariyerinde birçok önemli dizi ve filmde yer alarak büyük bir çıkış yapan ve adını duyuran İsmail Hacıoğlu'nu daha önce birçok önemli projede görmüştük.

Oyunculuk kariyerinde birçok önemli dizi ve filmde yer alarak büyük bir çıkış yapan ve adını duyuran İsmail Hacıoğlu'nu daha önce birçok önemli projede görmüştük.

Taçsız Prenses ve Mahkum gibi dizilerde gösterdiği başarıların yanı sıra birçok filmle de kariyerini üst noktaya taşıyan İsmail Hacıoğlu son olarak Sen Ağlama İstanbul ile beğeni toplamıştı. 

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrolü olan ve yer aldığı yapımlarla dikkat çeken İsmail Hacıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olmayı son hızda sürdürüyor.

2020 yılında boşanmasına sebep olan olaylardan birinin de, ünlü oyuncunun eski eşi Duygu Kumarki’yi aldattığına dair dedikodular olduğu öne sürüldü.

2020 yılında boşanmasına sebep olan olaylardan birinin de, ünlü oyuncunun eski eşi Duygu Kumarki’yi aldattığına dair dedikodular olduğu öne sürüldü.

İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile evlenmişti. Bu evlilik, ilk başlarda oldukça mutlu bir şekilde ilerlemiş ve 2017'de çift, kızları Yemin’i kucaklarına almıştı. Ancak, çift evlilikleri dördüncü yılını doldurduğunda ciddi sorunlar yaşanmaya başlamıştı. İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki'yi aldattığına dair dedikodular, evliliklerinde büyük bir çatırdamaya yol açmıştı. 2020 yılında, İsmail Hacıoğlu'nun Merve Çağıran ile yaşadığı yasak aşkın etkisiyle çift boşanma kararı almıştı. 

Boşanmanın ardından Hacıoğlu'nun özel hayatı daha çok dikkat çekmeye başladı. 2021 yılında Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açan Hacıoğlu, ilişkisini sosyal medyada paylaşarak adınan bahsettirmişti. Fakat bu ilişki de pek uzun sürmedi ve Hacıoğlu'nun evlilik isteksizliği ve yaşanan güven sorunları nedeniyle Aslıhan Gürbüz'le ayrıldılar.

Hacıoğlu, ardından eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı ve 2024 yılında yeniden bir araya geldiler.

Hacıoğlu, ardından eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı ve 2024 yılında yeniden bir araya geldiler.

Hacıoğlu ve Kumarki'nin tekrar bir araya gelerek yeni yılı birlikte karşıladıkları ve Kıbrıs'ta bir otelde sarmaş dolaş oldukları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Aslıhan Gürbüz'ün yeni dizisi Kral Kaybederse yüzünden Sen Ağlama İstanbul'un yayın gününün değişmesine sessiz kalmayan Hacıoğlu sosyal medyadaki yorumuyla gündeme gelmişti.

Son derece ilginç olaylarla gündemde gördüğümüz İsmail Hacıoğlu'nun bu sefer de Sen Ağlama İstanbul'daki eski rol arkadaşı Simay Barlas'a attığı yorum olay oldu.

Son derece ilginç olaylarla gündemde gördüğümüz İsmail Hacıoğlu'nun bu sefer de Sen Ağlama İstanbul'daki eski rol arkadaşı Simay Barlas'a attığı yorum olay oldu.

Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisi reytinglere yenildi. 8. bölümüyle final yapan dizinin oyuncularından olan Hacıoğlu'nun rol arkadaşı Simay Barlas'ın kuzeni ile yaptığı paylaşımın altına düştüğü 'O parmakta oje mi var' yorumu görenlere şok yaşattı.

Simay Barlas'ın sevgilisi Soner Korkmaz'ı takipten çıkması da ikilinin ayrılmış olabilecekleri iddialarını gün yüzüne çıkardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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