İsmail Hacıoğlu'nun Eski Rol Arkadaşı Simay Barlas'ın Ayaklarına Yaptığı Yorumun Alaka Düzeyi Hayat Sorgulattı

Taçsız Prenses ve Mahkum gibi dizilerde gösterdiği başarıların yanı sıra birçok filmle de kariyerini üst noktaya taşıyan İsmail Hacıoğlu son olarak Sen Ağlama İstanbul ile beğeni toplamıştı.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrolü olan ve yer aldığı yapımlarla dikkat çeken İsmail Hacıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olmayı son hızda sürdürüyor.