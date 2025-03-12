İsmail Hacıoğlu'nun Eski Rol Arkadaşı Simay Barlas'ın Ayaklarına Yaptığı Yorumun Alaka Düzeyi Hayat Sorgulattı
İsmail Hacıoğlu'nun Eski Rol Arkadaşı Simay Barlas'ın Ayaklarına Yaptığı Yorumun Alaka Düzeyi Hayat Sorgulattı
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Kral Kaybederse romanından uyarlanan dizinin günü salı olarak belirlenince İsmail Hacıoğlu gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti. Sen Ağlama İstanbul'un kadrosunda yer alan Hacıoğlu eski aşkı Aslıhan Gürbüz'ün yeni dizisi Kral Kaybederse dizisinin sosyal medya hesabına yorum yapmıştı.
Adını olaylı özel hayatıyla sık sık duyduğumuz Hacıoğlu bu sefer de eski rol arkadaşı Simay Barlas'ın paylaşımına yaptığı yorumla adından bahsettirdi! Gelin kafaları bir hayli karıştıran görenlerin şok geçirdiği o yoruma ve detaylara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuk kariyerinde birçok önemli dizi ve filmde yer alarak büyük bir çıkış yapan ve adını duyuran İsmail Hacıoğlu'nu daha önce birçok önemli projede görmüştük.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020 yılında boşanmasına sebep olan olaylardan birinin de, ünlü oyuncunun eski eşi Duygu Kumarki’yi aldattığına dair dedikodular olduğu öne sürüldü.
Hacıoğlu, ardından eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı ve 2024 yılında yeniden bir araya geldiler.
Son derece ilginç olaylarla gündemde gördüğümüz İsmail Hacıoğlu'nun bu sefer de Sen Ağlama İstanbul'daki eski rol arkadaşı Simay Barlas'a attığı yorum olay oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın