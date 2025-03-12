Athena Gökhan'ın İkiz Kardeşi Hakan Özoğuz'un da İki Yıldır Boşanma Sürecinde Olduğu Ortaya Çıktı!
Athena Gökhan'ın İkiz Kardeşi Hakan Özoğuz'un da İki Yıldır Boşanma Sürecinde Olduğu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Son zamanlarda Athena grubunun iki ünlü isminin özel hayatlarındaki gelişmeler, magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Gökhan Özoğuz’un, 13 yıllık evliliğini sonlandırarak boşanma kararı almasının ardından, aynı zamanda ikiz kardeşi Hakan Özoğuz’un da benzer bir süreçten geçtiği öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Gökhan, üç çocuğunun annesi Melis Ülken’den ayrılırken, Hakan Özoğuz'un da eşi Selin Özoğuz ile yollarını ayırdığı ve çiftin iki senedir boşanma sürecinde oldukları öğrenildi. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Son dönemde, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ikiz kardeşi Hakan Özoğuz’un özel hayatları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
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Gökhan Özoğuz’un geçtiğimiz günlerde eşi Melis Ülken’den boşanmasının ardından, ikiz kardeşi Hakan Özoğuz’un da benzer bir süreçten geçtiği öğrenildi.
Nisan ve Mayıs aylarında Avrupa sahnelerinde boy gösterecek olan Gökhan ve Hakan Özoğuz, müzikseverlerle buluşmak için geri sayıma başlamış durumda.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bu boşanma değil. Bu “bizim ileri yaşlarda birbirimize ihtiyacımız yok neden aşık değilken birlikte ve aşksız yaşayalım” ayrılması. Nerede görsem tanırım
demekki aşırı futbol fanatikliği evlilikleri yıkıyor
karısını dövdü mü acaba futbol yüzünden