Athena Gökhan'ın İkiz Kardeşi Hakan Özoğuz'un da İki Yıldır Boşanma Sürecinde Olduğu Ortaya Çıktı!

Gökhan Özoğuz’un, yıllardır mutlu bir şekilde evli olduğu Melis Ülken ile 13 yıllık evliliklerini sonlandırması, sevenleri ve magazin dünyasında şok etkisi yarattı. Ünlü rock müziği sanatçısı, Ocak ayında boşanma kararı aldıktan sonra bir süre Londra’da dinlenmeye gitmişti. Üç çocukları Leyla, Ayşe ve Ali’yi birlikte büyüten çiftin, birbirlerinin hayatlarından ayrılma kararı almasının ardından, çocukların velayetinin Melis Ülken’e verildiği de ortaya çıkmıştı.

Melis Ülken ve Gökhan Özoğuz’un uzun süredir evli olmalarına rağmen, bu ayrılığın ardından ünlü müzisyen, ekranlarda da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. O Ses Türkiye yarışmasındaki sempatik tavırları ve enerjik jüri performansı, izleyicilerden büyük ilgi görüyor.