onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Athena Gökhan'ın İkiz Kardeşi Hakan Özoğuz'un da İki Yıldır Boşanma Sürecinde Olduğu Ortaya Çıktı!

Athena Gökhan'ın İkiz Kardeşi Hakan Özoğuz'un da İki Yıldır Boşanma Sürecinde Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2025 - 10:54

Son zamanlarda Athena grubunun iki ünlü isminin özel hayatlarındaki gelişmeler, magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Gökhan Özoğuz’un, 13 yıllık evliliğini sonlandırarak boşanma kararı almasının ardından, aynı zamanda ikiz kardeşi Hakan Özoğuz’un da benzer bir süreçten geçtiği öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Gökhan, üç çocuğunun annesi Melis Ülken’den ayrılırken, Hakan Özoğuz'un da eşi Selin Özoğuz ile yollarını ayırdığı ve çiftin iki senedir boşanma sürecinde oldukları öğrenildi. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ikiz kardeşi Hakan Özoğuz’un özel hayatları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Son dönemde, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ikiz kardeşi Hakan Özoğuz’un özel hayatları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Gökhan Özoğuz’un, yıllardır mutlu bir şekilde evli olduğu Melis Ülken ile 13 yıllık evliliklerini sonlandırması, sevenleri ve magazin dünyasında şok etkisi yarattı. Ünlü rock müziği sanatçısı, Ocak ayında boşanma kararı aldıktan sonra bir süre Londra’da dinlenmeye gitmişti. Üç çocukları Leyla, Ayşe ve Ali’yi birlikte büyüten çiftin, birbirlerinin hayatlarından ayrılma kararı almasının ardından, çocukların velayetinin Melis Ülken’e verildiği de ortaya çıkmıştı.

Melis Ülken ve Gökhan Özoğuz’un uzun süredir evli olmalarına rağmen, bu ayrılığın ardından ünlü müzisyen, ekranlarda da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. O Ses Türkiye yarışmasındaki sempatik tavırları ve enerjik jüri performansı, izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Gökhan Özoğuz’un geçtiğimiz günlerde eşi Melis Ülken’den boşanmasının ardından, ikiz kardeşi Hakan Özoğuz’un da benzer bir süreçten geçtiği öğrenildi.

Gökhan Özoğuz’un geçtiğimiz günlerde eşi Melis Ülken’den boşanmasının ardından, ikiz kardeşi Hakan Özoğuz’un da benzer bir süreçten geçtiği öğrenildi.

Öte yandan, Hakan Özoğuz’un da evliliği ile ilgili benzer bir durum söz konusu. Athena grubunun diğer üyesi, Almanya’da yaşayan eşi Selin Özoğuz ile 10 yıllık evliliklerini bitirmek üzere. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, İki yıldır boşanma süreci devam eden Hakan Özoğuz, bu konuda basından uzak durmayı tercih ederken, ayrılığın nedeni ve süreçle ilgili herhangi bir detay paylaşmamış durumda.

Ancak, Hakan Özoğuz ve Selin Özoğuz’un 2015 yılında Berlin’de evlendiği ve bir çocukları olduğu biliniyor. Selin Özoğuz ve oğlu, Almanya’da yaşamaya devam ediyor.

Nisan ve Mayıs aylarında Avrupa sahnelerinde boy gösterecek olan Gökhan ve Hakan Özoğuz, müzikseverlerle buluşmak için geri sayıma başlamış durumda.

Nisan ve Mayıs aylarında Avrupa sahnelerinde boy gösterecek olan Gökhan ve Hakan Özoğuz, müzikseverlerle buluşmak için geri sayıma başlamış durumda.

Hakan Özoğuz, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden biri olarak, bu sürecin detaylarını basına açıklamamayı seçmiş olsa da, ikili müzik kariyerine olan tutkularıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Athena, yıllardır rock müziğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak, geniş bir hayran kitlesine sahip. İki ünlü müzisyenin boşanma süreçlerinin bu şekilde denk gelmesi ise ayrılığın ardındaki nedenlerin merak edilmesini sağladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Salgın Hastalık

Bu boşanma değil. Bu “bizim ileri yaşlarda birbirimize ihtiyacımız yok neden aşık değilken birlikte ve aşksız yaşayalım” ayrılması. Nerede görsem tanırım

Osman Elmallı

demekki aşırı futbol fanatikliği evlilikleri yıkıyor

Osman Elmallı

karısını dövdü mü acaba futbol yüzünden