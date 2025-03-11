Golf Oynadığı Anları 17 Tane Fotoğrafla Takipçilerine Gösteren Fahriye Evcen'in Paylaşımı "Zorlama" Bulundu!
Golf Oynadığı Anları 17 Tane Fotoğrafla Takipçilerine Gösteren Fahriye Evcen'in Paylaşımı "Zorlama" Bulundu!
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, her fırsatta aile içi mutluluklarını sosyal medyada gözler önüne sererek takipçileriyle özel anlarını paylaşıyor. Son dönemde tarzları ve paylaşımlarıyla dile düşen Evcen yine dile düşmekten kurtulamadı.
Fahriye Evcen Antalya'daki tatillerinde golf oynarken çektikleri fotoğraflar yine dikkatleri üzerine çekti. Bu sefer golf oynadıkları anları ayrı ayrı paylaşan ünlü çift, sosyal medyadaki eleştirilerden kaçamadı. Fahriye Evcen, golf oynarken çekilen 17 ayrı pozunu paylaşınca, sosyal medya kullanıcıları fotoğraflara yorum yağdırdı. Gelin detaylara ve gelen tepkilere birlikte bakalım...
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Tonsürton kombinleri ve birbirlerine duydukları aşkı her seferinde duyurmalarıyla gündeme gelen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti sosyal medyanın gözde çiftlerinden biri.
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Aynı zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olduğuna şahitlik ettiğimiz çiftimizin her paylaşımında ayrı bir detay göze batıyor, sosyal medya kullanıcılarının yorumları da bir an olsun eksik olmuyor.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bu sefer de Antalya'da geçirdikleri tatilden keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak magazin manşetlerine yerleşti.
Fahriye Evcen'in golf sahasından yaptığı 17 ayrı poza sosyal medya kullanıcıları ne demiş gelin birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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