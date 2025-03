Golf Oynadığı Anları 17 Tane Fotoğrafla Takipçilerine Gösteren Fahriye Evcen'in Paylaşımı "Zorlama" Bulundu!

Şu sıralar gündeme sosyal medya paylaşımlarıyla düşen ailenin bütünlüğünden tutun da zaman zaman abartılı bulunan tarzlarına her konu goygoyseverlere malzeme çıkartmaya devam ediyor. Son olarak Fahriye Evcen'in malikanesinin bahçesinden arabalarıyla yaptığı paylaşım bir hayli dikkat çekmiş, kendisinin paylaşımın altına düştüğü not ise ayrı dile düşmüştü.