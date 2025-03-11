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Golf Oynadığı Anları 17 Tane Fotoğrafla Takipçilerine Gösteren Fahriye Evcen'in Paylaşımı "Zorlama" Bulundu!

Golf Oynadığı Anları 17 Tane Fotoğrafla Takipçilerine Gösteren Fahriye Evcen'in Paylaşımı "Zorlama" Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2025 - 00:22

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, her fırsatta aile içi mutluluklarını sosyal medyada gözler önüne sererek takipçileriyle özel anlarını paylaşıyor. Son dönemde tarzları ve paylaşımlarıyla dile düşen Evcen yine dile düşmekten kurtulamadı.

Fahriye Evcen Antalya'daki tatillerinde golf oynarken çektikleri fotoğraflar yine dikkatleri üzerine çekti.  Bu sefer golf oynadıkları anları ayrı ayrı paylaşan ünlü çift, sosyal medyadaki eleştirilerden kaçamadı. Fahriye Evcen, golf oynarken çekilen 17 ayrı pozunu paylaşınca, sosyal medya kullanıcıları fotoğraflara yorum yağdırdı. Gelin detaylara ve gelen tepkilere birlikte bakalım...

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Tonsürton kombinleri ve birbirlerine duydukları aşkı her seferinde duyurmalarıyla gündeme gelen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti sosyal medyanın gözde çiftlerinden biri.

Tonsürton kombinleri ve birbirlerine duydukları aşkı her seferinde duyurmalarıyla gündeme gelen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti sosyal medyanın gözde çiftlerinden biri.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak arkadaşlıklarını bir adım ileriye taşımız ve 2017 yılında bu ilişkiyi evlilikle taçlandırmışlardı. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan’ı dünyaya getirmiş, Ocak 2023’te ise ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına alarak ailelerini büyütmüşlerdi.

Hatta aile yaşamlarını sık sık sosyal medyada takipçileriyle paylaşan çift, Kerem'in geçtiğimiz haftalarda kutladığı doğum gününden fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yıla birkaç kez doğum günü partisi düzenliyorlarmış gibi gelen Özçivit ve Evcen çiftinin attıkları her adım olay olamaya devam ediyor.

Aynı zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olduğuna şahitlik ettiğimiz çiftimizin her paylaşımında ayrı bir detay göze batıyor, sosyal medya kullanıcılarının yorumları da bir an olsun eksik olmuyor.

Aynı zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olduğuna şahitlik ettiğimiz çiftimizin her paylaşımında ayrı bir detay göze batıyor, sosyal medya kullanıcılarının yorumları da bir an olsun eksik olmuyor.

Şu sıralar gündeme sosyal medya paylaşımlarıyla düşen ailenin bütünlüğünden tutun da zaman zaman abartılı bulunan tarzlarına her konu goygoyseverlere malzeme çıkartmaya devam ediyor. Son olarak Fahriye Evcen'in malikanesinin bahçesinden arabalarıyla yaptığı paylaşım bir hayli dikkat çekmiş, kendisinin paylaşımın altına düştüğü not ise ayrı dile düşmüştü.

Detaylardan bahsetmiştik:

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bu sefer de Antalya'da geçirdikleri tatilden keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak magazin manşetlerine yerleşti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bu sefer de Antalya'da geçirdikleri tatilden keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak magazin manşetlerine yerleşti.

Golf oynadıkları anları Fahriye Evcen ayrı Burak Özçivit ayrı ve oğulları Karan ayrı paylaşınca sosyal medya kullanıcıları daha fazla duramadı. Golf oynadığı anlardan 17 ayrı pozunu paylaşan Fahriye Evcen'in o pozlarına yorum yağdı.

Kimileri bu kadar çok fotoğraf paylaşmayı oldukça abartılı bulurken kimileri de ailenin  fotoğraf çekilmek için golf oynamaya gittiğini düşündü!

Fahriye Evcen'in golf sahasından yaptığı 17 ayrı poza sosyal medya kullanıcıları ne demiş gelin birlikte bakalım!

Fahriye Evcen'in golf sahasından yaptığı 17 ayrı poza sosyal medya kullanıcıları ne demiş gelin birlikte bakalım!

Aile üyelerinin her biri farklı açılardan fotoğraf paylaşarak, takipçilerini adeta fotoğraf seline boğdu. Ancak ne olursa olsun, paylaşımlar hızla ilgi gördü ve büyük bir etkileşim aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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