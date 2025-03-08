Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Çakal'ın "Bir Şeyi Değiştirmek İstesen Ne Olurdu?" Sorusuna Yanıtı X'i Salladı!

Aşk hayatıyla sık sık gündeme düşen Danla Bilic yeni formatıyla YouTube'a geri döndü biliyorsunuz. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Danla Bilic'in DanlaCast isimli programı neredeyse her yeni bölümüyle gündeme damga vuruyor. Ünlü isimleri ağırlayan ve birçok sansasyon yaratan açıklamayla manşetlere yerleşen Danla Bilic'in bu hafta yayınlayacağı bölüm ise ayrı bir merak konusu olmuştu.

Eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı programına konuk eden Danla'nın soruları ayrı, aldığı yanıtlar ise ayrı olay oldu! Çakal'ın 'Hayatta bir şeyi değiştirmek istesen neyi değiştirirdin?' sorusuna cevabıyla X gündemine oturan Bilic ne demiş gelin birlikte bakalım!