Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Çakal'ın "Bir Şeyi Değiştirmek İstesen Ne Olurdu?" Sorusuna Yanıtı X'i Salladı!
Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Çakal'ın "Bir Şeyi Değiştirmek İstesen Ne Olurdu?" Sorusuna Yanıtı X'i Salladı!
Aşk hayatıyla sık sık gündeme düşen Danla Bilic yeni formatıyla YouTube'a geri döndü biliyorsunuz. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Danla Bilic'in DanlaCast isimli programı neredeyse her yeni bölümüyle gündeme damga vuruyor. Ünlü isimleri ağırlayan ve birçok sansasyon yaratan açıklamayla manşetlere yerleşen Danla Bilic'in bu hafta yayınlayacağı bölüm ise ayrı bir merak konusu olmuştu.
Eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı programına konuk eden Danla'nın soruları ayrı, aldığı yanıtlar ise ayrı olay oldu! Çakal'ın 'Hayatta bir şeyi değiştirmek istesen neyi değiştirirdin?' sorusuna cevabıyla X gündemine oturan Bilic ne demiş gelin birlikte bakalım!
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Hem makyaj videolarıyla hem de sosyal medyadaki esprili paylaşımlarıyla neredeyse herkesin tandığı Danla Bilic adım atsa olay olan fenomenlerden biri haline geldi.
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Şimdilerde YouTube'a geri dönen Danla Bilic yeni programı DanlaCast'te her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlarken aynı zamanda sosyal medyaya birçok malzeme de veriyor.
Programın neredeyse her dakikasında ortamdaki ufak laf çarpmalar ve kaçamak bakışlar izleyiciler tarafından hissedilirken birçok sorunun cevabı ise beklenmedikti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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