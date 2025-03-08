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Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Çakal'ın "Bir Şeyi Değiştirmek İstesen Ne Olurdu?" Sorusuna Yanıtı X'i Salladı!

Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Çakal'ın "Bir Şeyi Değiştirmek İstesen Ne Olurdu?" Sorusuna Yanıtı X'i Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.03.2025 - 11:07

Aşk hayatıyla sık sık gündeme düşen Danla Bilic yeni formatıyla YouTube'a geri döndü biliyorsunuz. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Danla Bilic'in DanlaCast isimli programı neredeyse her yeni bölümüyle gündeme damga vuruyor. Ünlü isimleri ağırlayan ve birçok sansasyon yaratan açıklamayla manşetlere yerleşen Danla Bilic'in bu hafta yayınlayacağı bölüm ise ayrı bir merak konusu olmuştu.

Eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı programına konuk eden Danla'nın soruları ayrı, aldığı yanıtlar ise ayrı olay oldu! Çakal'ın 'Hayatta bir şeyi değiştirmek istesen neyi değiştirirdin?' sorusuna cevabıyla X gündemine oturan Bilic ne demiş gelin birlikte bakalım!

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Hem makyaj videolarıyla hem de sosyal medyadaki esprili paylaşımlarıyla neredeyse herkesin tandığı Danla Bilic adım atsa olay olan fenomenlerden biri haline geldi.

Hem makyaj videolarıyla hem de sosyal medyadaki esprili paylaşımlarıyla neredeyse herkesin tandığı Danla Bilic adım atsa olay olan fenomenlerden biri haline geldi.

Her yaptığı olay, her paylaştığı yeni video bir şekilde gündeme oturan Danla Bilic'e ve YouTube'da başladığı kariyerine yıllardır şahitlik ediyoruz. Bu süreçte birçok kez gündeme açıklamalarıyla düşen Bilic'i zaman zaman paylaşımlarıyla manşetlerde görüyoruz.

Fakat kendisinin yakın çevresiyle kurduğu ilişkiler ise ayrı bir mercek altında! Arkadaşlıkları ve aşk hayatının bir hayli çalkantılı olduğunu yakından takip ettiğimiz Danla Bilic'in adını sık sık sosyal medyanın gündeminde görüyoruz.

Şimdilerde YouTube'a geri dönen Danla Bilic yeni programı DanlaCast'te her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlarken aynı zamanda sosyal medyaya birçok malzeme de veriyor.

Şimdilerde YouTube'a geri dönen Danla Bilic yeni programı DanlaCast'te her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlarken aynı zamanda sosyal medyaya birçok malzeme de veriyor.

Fakat kendisinin eski sevgilisi rapçi Emirhan Çakal ile çekeceği video ayrı bir merak konusu olmuştu. Birliktelikleri sırasında aralarındaki 7 yaşlık farkla gündeme gelen Danla ve Çakal ilişkisi ilk birlikteliklerini açıkladıklarında görenleri resmen dumura uğratmıştı. 

Görenlerin pek de bağdaştıramadığı ikili kısa süre içerisinde birlikte yaşamaya başlayınca da magazin dünyasında epey ses getirmişti. 4 aylık birlikteliklerinin ardından ayrılan, ayrılık açıklamalarında ise net bir şey söylemeyen eski aşıklarımız Danla'nın YouTube programında bir araya geldi.

İkilinin ayrılık nedeni ise duyanlara ufak çaplı bir şok geçirtti:

Programın neredeyse her dakikasında ortamdaki ufak laf çarpmalar ve kaçamak bakışlar izleyiciler tarafından hissedilirken birçok sorunun cevabı ise beklenmedikti!

Programın neredeyse her dakikasında ortamdaki ufak laf çarpmalar ve kaçamak bakışlar izleyiciler tarafından hissedilirken birçok sorunun cevabı ise beklenmedikti!

Danla'nın 'ben senden ayrıldım' itirafları mı desek, birlikte kedi almaları mı Danla'nın bu ilişikide üstlendiği görevler mi... Birçok konu masaya yatırıldı fakat Çakal'ın Danla'ya yönelttiği bir soru var ki X'i resmen salladı. 

'Hayatta bir şeyi değiştirmek istesen neyi değiştirirdin?' sorusuna 'Seni' şeklinde cevap veren Danla erkek izleyicilerin kafasını karıştırırken kadın kullanıcılar bunu bir sinyal olarak algıladı.

Gelin önce Emirhan gibi birçok erkeğin donup kaldığı o anlar birlikte izleyelim:

Kim ne anlamış ne demiş bi' bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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