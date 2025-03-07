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Bu da Oldu: Wanda Nara Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Ekran Görüntüsünde Kendi Kendini İfşaladı!

Bu da Oldu: Wanda Nara Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Ekran Görüntüsünde Kendi Kendini İfşaladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.03.2025 - 21:42

Mauro Icardi ile yaptığı evlilikle ve sosyal medya paylaşımlarıyla birçok kişinin dikkatini çeken Wanda Nara futbolcuyla boşanma haberleriyle bir an olsun gündemden düşmemişti. O gün bugündür dilimizde olan isim şimdilerde L-Gante ile yaşadığı ilişkiye adından bahsettiriyor.

Icardi de Wanda'nın üstünü çizmesinin ardından aşkı güzeller güzeli China Suarez'de bulmuştu. İkili gündeme özellikle Wanda'nın tat kaçıran paylaşımlarıyla gelmeye devam ediyor. Rapçi L-Gante'nin gündeme gelmek için futbolcuya zaman zaman göndermelerde bulunmasına da artık alıştık.

Fakat geçtiğimiz saatlerde beklenmedik bir şey oldu ve sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Wanda Nara kendi kendini ifşaladı! Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Wanda Nara ve Icardi ikilisi magazin gündemimize bomba gibi düşen ve bir daha da manşetlerden eksik olmayan çiftlerden biri.

Wanda Nara ve Icardi ikilisi magazin gündemimize bomba gibi düşen ve bir daha da manşetlerden eksik olmayan çiftlerden biri.

Boşanacakları haberleriyle oldukça çalkantılı olduğuna şahitlik ettiğimiz aşklarının bittiğini açıklayan Wanda sonrasında işleri bir hayli çirkinleştirmişti. Tepki çekmesiyle ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla büyük eleştiriler alan isim istediği yüklü nafaka miktarı ve ortaya çıkan öpüşme görüntüleriyle bizlere neye uğradığımızı şaşırmıştı. 

Boşanma haberlerine ve 2000'li rapçiyle öpüşmesine rağmen Icardi'nin yakasından bir an olsun düşmeyen, futbolcunun kendisine attığı mesajları ifşalayıp bir de itibarını zedeleyen Wanda Nara'yı ev basmasıyla bile manşetlerde görmüştük.

Geç olsun güç olmasın Icardi'nin Wanda aşkı bir noktada sonlanmış, Galatasaray taraftarını dinleyen futbolcu sonunda hakettiği aşkı China Suarez'de bulmuştu.

Geç olsun güç olmasın Icardi'nin Wanda aşkı bir noktada sonlanmış, Galatasaray taraftarını dinleyen futbolcu sonunda hakettiği aşkı China Suarez'de bulmuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının dilinden Wanda ile yaşadığı aşk yüzünden bir an olsun düşmeyen Icardi'nin aklı başına gelmiş, daha önce aşk dedikoduları çıkan China Suarez'le birlikteliğini yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Wanda'ya unutamayacağı bir ders veren Icardi'nin mutluluğu beğeni toplamaya başlarken kıskançlıktan yerinde duramayan Wanda futbolcuyla sildiği fotoğrafları bir bir arşivden çıkartmış ve iddialara göre kendisine adım atmıştı.

Icardi'ye attığı adımların karşılıksız olduğunu fark eden Wanda Nara çözümü öpüştüğü anlarla gündeme geldiği L-Gante'ye dönmekte bulmuştu.

Icardi'ye attığı adımların karşılıksız olduğunu fark eden Wanda Nara çözümü öpüştüğü anlarla gündeme geldiği L-Gante'ye dönmekte bulmuştu.

Mauro Icardi ile yaptığı evlilik ve boşanma süreçleriyle adından sıkça söz ettiren Wanda, şimdi ise L-Gante ile yaşadığı aşkla gündemde. Haberlerin çıktığı dönemde Icardi'nin de canını sıkan L-Gante, Wanda'nın hayatına adeta bomba gibi girdi. Wanda'nın sosyal medyada her anını paylaştığı L-Gante ile aşkı gündem olmaya devam ederken rapçi geçtiğimiz gün Icardi ile olan mesajlarını ifşalamış ve gündeme gelme çabasıyla konuşulmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Resmen Icardi'nin mutluluğuna köstek olmak için elinden geleni ardına koymayan Wanda'nın futbolcuya attığı itirafların ise sonu gelmiyor.

Resmen Icardi'nin mutluluğuna köstek olmak için elinden geleni ardına koymayan Wanda'nın futbolcuya attığı itirafların ise sonu gelmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin Wanda'nın Maxi Lopez'den olan oğluna şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Arjantinli ikili yine dikkatleri üzerine çekmişti.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamarıyla sürekli huzursuzluk çıkartan Wanda Nara şimdi de kendi kendini ifşaladığı anlarla gündeme geldi.

Galerisinden aldığı bir ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Wanda Nara'nın altta gözüken fotoğraflardaki çıplak pozları dikkatli takipçilerinden kaçmadı.

Galerisinden aldığı bir ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Wanda Nara'nın altta gözüken fotoğraflardaki çıplak pozları dikkatli takipçilerinden kaçmadı.

Kendi kendini ifşalayan Wanda o paylaşımı kısa sürede silse de magazin manşetlerine yerleşmekten kurtulamadı!

Aşağıdaki fotoğraflara dikkatli bakanlar Icardi'nin fotoğraflarının Wanda'nın albümünde yer aldığını gördü... China Suarez'li fotoğrafları bile ekran görüntüsü alan Wanda şoklara soktu...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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