Bu da Oldu: Wanda Nara Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Ekran Görüntüsünde Kendi Kendini İfşaladı!
Mauro Icardi ile yaptığı evlilikle ve sosyal medya paylaşımlarıyla birçok kişinin dikkatini çeken Wanda Nara futbolcuyla boşanma haberleriyle bir an olsun gündemden düşmemişti. O gün bugündür dilimizde olan isim şimdilerde L-Gante ile yaşadığı ilişkiye adından bahsettiriyor.
Icardi de Wanda'nın üstünü çizmesinin ardından aşkı güzeller güzeli China Suarez'de bulmuştu. İkili gündeme özellikle Wanda'nın tat kaçıran paylaşımlarıyla gelmeye devam ediyor. Rapçi L-Gante'nin gündeme gelmek için futbolcuya zaman zaman göndermelerde bulunmasına da artık alıştık.
Fakat geçtiğimiz saatlerde beklenmedik bir şey oldu ve sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Wanda Nara kendi kendini ifşaladı! Gelin detaylara birlikte bakalım!
Wanda Nara ve Icardi ikilisi magazin gündemimize bomba gibi düşen ve bir daha da manşetlerden eksik olmayan çiftlerden biri.
Geç olsun güç olmasın Icardi'nin Wanda aşkı bir noktada sonlanmış, Galatasaray taraftarını dinleyen futbolcu sonunda hakettiği aşkı China Suarez'de bulmuştu.
Icardi'ye attığı adımların karşılıksız olduğunu fark eden Wanda Nara çözümü öpüştüğü anlarla gündeme geldiği L-Gante'ye dönmekte bulmuştu.
Resmen Icardi'nin mutluluğuna köstek olmak için elinden geleni ardına koymayan Wanda'nın futbolcuya attığı itirafların ise sonu gelmiyor.
Galerisinden aldığı bir ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Wanda Nara'nın altta gözüken fotoğraflardaki çıplak pozları dikkatli takipçilerinden kaçmadı.
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