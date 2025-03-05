onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İşleri Çirkinleştirmeye Kararlı Olan Wanda Nara'dan Icardi Hakkında Şok Şiddet İddiası!

İşleri Çirkinleştirmeye Kararlı Olan Wanda Nara'dan Icardi Hakkında Şok Şiddet İddiası!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2025 - 17:45

Aylardır gündemi meşgul eden Wanda Nara ve Icardi'nin çekişmeli boşanma davasında şok bir gelişme yaşandı. Her gün vites artırarak çirkinleşen velayet ve nafaka davasında bu sefer de Wanda'dan Icardi hakkında şiddet iddiası geldi. 

Icardi'nin oğullarından birine defalarca kez şiddet uyguladığını iddia eden Wanda Nara, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunurken Icardi ise iddiaları kesin bir dille reddeti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

Kaynak: https://www.haberturk.com/mauro-icard...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aylar önce başlayan Wanda Nara ve Icardi kaosundan hepimiz illallah ettik!

Aylar önce başlayan Wanda Nara ve Icardi kaosundan hepimiz illallah ettik!

Wanda Nara'nın aldığı radikal boşanma kararını önce yabancı basından sonra da bizzat kendisinden duymuştuk. İlk başta anlamlandıramasak ve bu hareketi toksik aşklarının doğasına versek de işler kısa sürede epey ciddiye bindi.

Icardi'nin barışma turları oldu tabii, Arjantin'e giden ve Wanda'yla baş başa vakit geçiren Icardi ana vatanından eli boş döndü.

Icardi'nin barışma turları oldu tabii, Arjantin'e giden ve Wanda'yla baş başa vakit geçiren Icardi ana vatanından eli boş döndü.

Beraber yedikleri romantik yemeği barışma emaresi sanmıştık fakat ikili o noktadan sonra yollarını kesin bir şekilde ayırdı. Wanda Nara, Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle aşkını cümle aleme göstere göstere yaşarken bir hamle de Icardi'den geldi.

Wanda'nın rahatlığını görünce gönül kapılarını ardına kadar açmaya karar veren Icardi de eski aşkının ezeli düşmanı China Suarez'le yeni bir ilişkiye başladı.

Wanda'nın rahatlığını görünce gönül kapılarını ardına kadar açmaya karar veren Icardi de eski aşkının ezeli düşmanı China Suarez'le yeni bir ilişkiye başladı.

O gün bugündür ikiliyi bir kez olsun ayrı göremedik. Birbirinden kopamayan ve oldukça da sık paylasam yapan aşıklar tıpkı L-Gante ve Wanda gibi ilişkiyi göze soka soka yaşamaya başladılar.

Herkes mutlu mesut hayatına devam ediyor gibi gözükse de arka planda hala oldukça hararetli ve çekişmeli bir boşanma davası görülüyor.

Herkes mutlu mesut hayatına devam ediyor gibi gözükse de arka planda hala oldukça hararetli ve çekişmeli bir boşanma davası görülüyor.

Icardi'nin servetinin yarısından fazlasını ve kızların velayetini istediği iddia edilen Wanda'nın boşanmak için talep ettikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Lüks hayatına devam edebilmek için Icardi'den aylık 500 bin euro isteyen Wanda'nın lüks bir daire ile Como Gölü kıyısında bir villa ve kızların velayetini istediği açıklanmıştı.

Sürekli çirkin mesajlaşmaların, üçüncü kişilerin ve görüntülerin eklendiği davada sürpriz bir gelişme de geçtiğimiz saatlerde yaşandı.

Sürekli çirkin mesajlaşmaların, üçüncü kişilerin ve görüntülerin eklendiği davada sürpriz bir gelişme de geçtiğimiz saatlerde yaşandı.

Wanda Nara ve üç oğlunun babası eski eşi Maxi Lopez'in Mauro Icardi hakkında 'çocuklara şiddet uyguladığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Daha önce ihanet ve çeşitli suçlamalarla karşı karşıya gelen iki isim, şimdi de şiddet suçlamasıyla mahkemelik oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Habertürk'ün haberine göre, Wanda Nara oğullarından birinin Icardi'nin şiddetine maruz kaldığını ve hatta Icardi'nin oğlunun kafasına defalarca vurduğunu iddia etti.

Habertürk'ün haberine göre, Wanda Nara oğullarından birinin Icardi'nin şiddetine maruz kaldığını ve hatta Icardi'nin oğlunun kafasına defalarca vurduğunu iddia etti.

Bu durumun okuldan gelen bir mesajla ortaya çıktığını belirten Nara, şiddet iddiasıyla ilgili olarak 'Maxi Lopez ile şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınır var. Benim sınırım da çocuklarım. Küçük bir çocuğun söylemeye cesaret ettiği şeyi inkar etmeyeceğim' ifadelerini kullandı.

Bugüne dek Wanda Nara'nın oğullarıyla kendi oğullarıymış gibi ilgilendiğini gördüğümüz Icardi'den ise yalanlama gecikmedi.

Bugüne dek Wanda Nara'nın oğullarıyla kendi oğullarıymış gibi ilgilendiğini gördüğümüz Icardi'den ise yalanlama gecikmedi.

Şiddet suçlamalarını reddeden Icardi, 'Onları ben büyüttüm. Bana 'Baba' diyorlar' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın