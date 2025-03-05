İşleri Çirkinleştirmeye Kararlı Olan Wanda Nara'dan Icardi Hakkında Şok Şiddet İddiası!
İşleri Çirkinleştirmeye Kararlı Olan Wanda Nara'dan Icardi Hakkında Şok Şiddet İddiası!
Kaynak: https://www.haberturk.com/mauro-icard...
Aylardır gündemi meşgul eden Wanda Nara ve Icardi'nin çekişmeli boşanma davasında şok bir gelişme yaşandı. Her gün vites artırarak çirkinleşen velayet ve nafaka davasında bu sefer de Wanda'dan Icardi hakkında şiddet iddiası geldi.
Icardi'nin oğullarından birine defalarca kez şiddet uyguladığını iddia eden Wanda Nara, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunurken Icardi ise iddiaları kesin bir dille reddeti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Aylar önce başlayan Wanda Nara ve Icardi kaosundan hepimiz illallah ettik!
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Icardi'nin barışma turları oldu tabii, Arjantin'e giden ve Wanda'yla baş başa vakit geçiren Icardi ana vatanından eli boş döndü.
Wanda'nın rahatlığını görünce gönül kapılarını ardına kadar açmaya karar veren Icardi de eski aşkının ezeli düşmanı China Suarez'le yeni bir ilişkiye başladı.
Herkes mutlu mesut hayatına devam ediyor gibi gözükse de arka planda hala oldukça hararetli ve çekişmeli bir boşanma davası görülüyor.
Sürekli çirkin mesajlaşmaların, üçüncü kişilerin ve görüntülerin eklendiği davada sürpriz bir gelişme de geçtiğimiz saatlerde yaşandı.
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Habertürk'ün haberine göre, Wanda Nara oğullarından birinin Icardi'nin şiddetine maruz kaldığını ve hatta Icardi'nin oğlunun kafasına defalarca vurduğunu iddia etti.
Bugüne dek Wanda Nara'nın oğullarıyla kendi oğullarıymış gibi ilgilendiğini gördüğümüz Icardi'den ise yalanlama gecikmedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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