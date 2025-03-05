İşleri Çirkinleştirmeye Kararlı Olan Wanda Nara'dan Icardi Hakkında Şok Şiddet İddiası!

Aylardır gündemi meşgul eden Wanda Nara ve Icardi'nin çekişmeli boşanma davasında şok bir gelişme yaşandı. Her gün vites artırarak çirkinleşen velayet ve nafaka davasında bu sefer de Wanda'dan Icardi hakkında şiddet iddiası geldi.

Icardi'nin oğullarından birine defalarca kez şiddet uyguladığını iddia eden Wanda Nara, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunurken Icardi ise iddiaları kesin bir dille reddeti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!