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Tören Tamamdı da Partide Fena Çuvalladılar: Oscar After'ına Göz Kanatmaya Yemin Ederek Gelen Ünlüler!

Tören Tamamdı da Partide Fena Çuvalladılar: Oscar After'ına Göz Kanatmaya Yemin Ederek Gelen Ünlüler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2025 - 15:31

97.'sini geride bıraktığımız Oscar Ödül Töreni dünya basının gündemine bomba gibi düştü. Yalnızca kazanan listesiyle değil, kırmızı halısıyla ve geceye dair hemen hemen tüm detaylarla dikkat çeken Oscar'ların after party'si her sene olduğu gibi bu yıl da Vanity Fair tarafından düzenlendi. 

Törenin nispeten durağan geçtiği bu sene ihtiyacımız olan malzemeyi after party görünümlerinden aldık... Birbirinden kötü elbiseler seçerek resmen şov yapan Hollywood ünlüleri hem çuvalladı hem de göz kanattı! 

Gelin, kimler ne giymiş beraber görelim.

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Bu sene 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni her zamanki büyük ses getirdi.

Bu sene 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni her zamanki büyük ses getirdi.

O kadar ki sadece yabancı basında değil ülkemizde de büyük bir merakla takip edildi. Ödüller sahiplerini, biz uyurken buldu tabii. Aday gösterildiği altı ödülden beşini eve götüren Anora filmi geceye imzasını atan yapım oldu.

Kaçıranlar için Oscar 2025'in tüm kazananlarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Törenden yarım saat evvel de ünlülerimiz bu sene boyunca konuşulacak kırmızı halıdan gelip geçmişti.

Törenden yarım saat evvel de ünlülerimiz bu sene boyunca konuşulacak kırmızı halıdan gelip geçmişti.

Tören geçmiş yıllara nazaran çok daha sıradan geçti. Ne çok 'Wow' denilen bir elbise seçimi gördük ne de 'Berbat' deyip görmemiş olmayı dileyeceğimiz bir kombin...

Yine de kendine has tarzıyla öne çıkanlar vardı tabii. Sizler için kendi zevkinizle Oscar Ödül Töreni görünümlerini oylayabileceğiniz bir anket hazırlamıştık, onu da şöyle bırakalım:

Oscar kırmızı halısı ve ödül töreni bittikten sonra bunun bir de after'ı oluyor biliyorsunuz!

Oscar kırmızı halısı ve ödül töreni bittikten sonra bunun bir de after'ı oluyor biliyorsunuz!

Ve yazılmamış bir kural olarak ödül töreni kırmızı halısı ne zaman sönük geçse after party kırmızı halısı resmen patlıyor! Bu sene de bizi şaşırtmayan senelerden. Üstelik bu sene öyle bir sene ki iddia ediyoruz; Hollywood ünlülerimizin o kadar şan şöhret ve para pul içinde yüzerken seçtiği kombinleri görünce 'Neden?' sorusu kafanızda yankılanacak!

Şimdi hazırsanız sizden kendinizi en kötüye hazırlamanızı rica ediyor ve başlıyoruz! Bakalım, kimler nerelerden hangi 'müthiş' elbiseleri tercih etmiş!

1. Doja Cat

1. Doja Cat

Vücuduna yapışan, içini de gösteren straplez ışıltılı bir tül tercih eden Doja Cat, Vanity Fair after'ında özel dikim Balmain bir elbise ve Messika imzalı kolye taktı. 'Giyinmeden gelseymiş' dedirten isimlerden oldu...

2. Cole Escola

2. Cole Escola

Kabare serileriyle tanınan komedyen, oyuncu ve şarkıcı Cole Escola, partiye kadın görünümünde gelmeyi tercih etti. Göğsünden fışkıran kıllar ayrı, saç modeli ayrı, kaçık çorapları ayrı olay oldu. Elbisenin ve çantanın felaketine hiç girmiyoruz bile!

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3. Camila Cabelo

3. Camila Cabelo

Ünlü şarkıcı Camila Cabelo, after party'e sarılmış bir kilim olarak katılmaya karar verdi... Miss Sohee's'in 2023 bahar koleksiyonundan 3 boyutlu çiçekli bir elbise tercih eden Cabelo hayatı sorgulattı.

4. Hailey Bieber

4. Hailey Bieber

Justin Bieber'ın eşi, dünyaca ünlü model Hailey Bieber, sanıyoruz ki after party'e sadece 'Ben de oradaydım' demek için geldi. O kadar özenilmemiş o kadar vücudunu bölen bir elbise giymişti ki şu güzelliğe şu yapılır mı sorusunu her bakışta sordurmayı başardı.

5. Elle Fanning

5. Elle Fanning

Ünlü oyuncu Elle Fanning dümdüz, taşlı, straplez siyah bir elbise tercih etti. En büyük hatası ise durduk yere beline bağladığı kırmızı kurdele ve onunla uysun diye (artık kim önerdiyse) giydiği kırmızı ayakkabılarıydı.

6. Emily Ratajkowski

6. Emily Ratajkowski

Ludovic de Saint Sernin imzalı bir elbise tercih eden Emrata, Vanity Fair partisine baştan aşağı dantelle gelmeyi tercih etti. Fiziği zaten mükemmel, ona diyecek söz yok fakat gerçekten bu kadar özensiz olmasına gerek var mıydı bilemedik. Yine de kötünün iyisi olarak değerlendirebiliriz.

7. Halle Bailey

7. Halle Bailey

Yine bir başka dantel tercihi de Halle Bailey'den geldi. Dantelin renginin kıpkırmızı olması bir de üstüne eklenen o siyah detaylar bizi bizden aldı!

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8. Halle Berry

8. Halle Berry

Tören aşamasında oldukça güzel gözüken Halle Berry, Vanity Fair partisinde kontrast renklerle sürpriz yapmayı denedi. İnanılmaz başarısız değildi belki ama çok daha akıcı inmesini beklediğimiz elbisenin birdenbire gümüş geçişiyle ve saçaklarla bitmesi bu elbiseyi de gözden çıkarmamıza sebep oldu.

9. Hari Nef

9. Hari Nef

Hari Nef hediye paketi olmak istedi ve oldu da. Tuhaf elbisesini anlamlandırmaya çalışırken belinden sarkan kırmızı fiyonku görünce pes ettik!

10. Jenna Ortega

10. Jenna Ortega

Jenna Ortega, amazon kaçkını olmaya karar verdi. Tek dekolte yetmez diyen Ortega'nin göğsünden patlayıp akan elbisesinin bacak dekoltesiyle süslenmesi tadımızı bir miktar kaçırdı. Çok daha iyi bir kıyafet tercih edilebilirdi...

11. Julia Fox

11. Julia Fox

Kanye West'in eski aşkı Julia Fox, bugün Bianca Vanity Fair gecesine katılsa ne giyecektiyse onu giydi. Üstüne yalnızca bir tül geçiren Fox, saçlarının devamı niteliğinde üstüne yapıştırılan saç kıllarıyla gerçek bir görsel şölen yaşattı (!)

12. Kaia Gerber

12. Kaia Gerber

Dünyalar güzeli Kaia Gerber, güzelliğini tek kalemde harcamayı tercih etti. Belki törene giyse çok göze batmayacak olan elbisesi, Vanity Fair gecesine seçilebilecek en prenses elbiseydi...

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13. Kendall Jenner

13. Kendall Jenner

Bunu hiç beklemiyorduk ama ne yazık ki bu da oldu. Kusursuz fiziğini çok daha farklı ve güzel bir şekilde sergileyebilecek olan Kendall Jenner'ın saçaklı, kollu dantel elbisesi 'Kardashianlar bu geceye hiç hazırlanmamış' dedirtti.

14. Kim Kardashian

14. Kim Kardashian

Sanıyoruz ki şimdi neden 'Kardashianlar' vurgusu yaptığımızı anlamışsınızdır. Kim Kardashian gelin olup gitmeye karar verdi. Bugün düğünü olsa asla tercih etmeyeceği sadelikteki 'gelinliği' Vanity Fair gecesine tercih etmesine şaşırdık.

15. Lily-Rose Depp

15. Lily-Rose Depp

Johny Depp'in kızı Lily-Rose Depp, 'alakaya çay demle' dedirten, geceyle gram alakasını bulamadığımız bir kombinle teşrif etmeyi tercih etti. Üstüne çiçekli ve -bu sene moda herhalde- fiyonklu bir büstiyer giyen Lily-Rose Depp, üstüne seçtiği parçayı beğenince altını koyverdi.

16. Lisa

16. Lisa

Blackpink'in Lisa'sı da böcek oldu sağ olsun. Belinden aşağı kabarık bir şekilde kapalı kanatlar misali inen elbisesi baştan aşağı bir fiyaskoydu.

17. Maisie Williams

17. Maisie Williams

Game of Thrones'un Aria'sı Maisie Williams'ın kafası bir hayli karışıktı. Kafasına taktığı şapkamsı aksesuar olmasa belki olurdu da bu kombin eşleşmesini ona kim yaptırdı merak ettik açıkçası...

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18. Margaret Qualley

18. Margaret Qualley

The Substance filmindeki performansı ve güzelliğiyle büyüleyen Margaret Qualley de 'özensiz' yorumu alanlardan oldu. Herhangi bir yere öylesine tercih edilebilecek kırmızı bir elbiseyle çıkageldi.

19. Megan Tee Stallion

19. Megan Tee Stallion

Megan Tee Stallion'a söyleyecek söz bulamadık. Göğüslerini açıkta bırakan Stallion, meme ucu kapatıcısını ihmal etmedi. Elbisenin rengi de modeli de o en başta bahsettiğimiz 'Neden?' sorusunun yankılanmasına sebep oldu.

20. Miley Cyrus

20. Miley Cyrus

Dümdüz siyah bir elbise tercih eden Miley Cyrus, elbisesi belki bir miktar normal görülebilecekse de kaşlarını açtırıp geldiği için tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Bu marjinalliğe gerek var mıydı? Tartışılır.

21. Olivia Wilde

21. Olivia Wilde

Bir tül daha görüyoruz sevgili okurlar, bu sefer rengimiz beyaz! Elbise demet bin şahit, birbirine uyacak parçaların birleştirildiği desenli tülden oluşan elbisesi kimseciklerin beğenisini toplayamadı.

22. Rita Ora

22. Rita Ora

Pulları parıl parıl parlayan mor bir balık olarak Vanity Fair gecesinde boy gösteren şarkıcı Rita Ora, diğerlerine kıyasla o kadar kötü değildi fakat şu fizik ve güzelliğe çok daha güzelleri tercih edilebilirdi.

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23. Selena Gomez

23. Selena Gomez

Geçtiğimiz gün verdiği kilolarla ve güzelliğiyle dünya alemi ayağa kaldıran Selena Gomez, ne Oscar'a nede after party'e hiç özenmediğini içeri girdiği ilk andan itibaren belli etti. Hepimizin herhangi bir butikte bulabileceği oldukça basit straplez bir elbiseyle boy gösterdi.

24. Sofia Richie

24. Sofia Richie

Aynı şey harfiyen Sofia Richie için de geçeli ne yazık ki... Üstelik onunki daha da robotik görünmesine sebep olan bir modeldi.

25. Zoe Kravitz

25. Zoe Kravitz

Zoe Kravitz geceye imzasını bırakanlardan oldu. Kabul edelim göz falan kanatmadı kendisi hatta tam aksine! Fakat dekoltesinin yeri bir tuhaf bulundu tabii. Önden inanılmaz düz gözüken elbisesinin alameti farikası o dekolteydi.

26. Sarah Paulson

26. Sarah Paulson

Şimdi işler gittikçe tuhaflaşıyor farkındaysanız. Sorunlu karakter rollerine alışık olduğumuz Sarah Paulson, American Horror Story dizisinde yer aldığı bir sezonda korku filmi karakteri canlandırıyor misali giriş yaptı Vanity Fair gecesine...

27. Zoey Saldana

27. Zoey Saldana

Zoey Saldana her zaman olduğu gibi çok güzeldi de o enteresan yerde kesilen mini, kuyruklu, fırfırlı eteği hem rengi hem modeliyle göz kanattı.

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28. Zoey Deutch

28. Zoey Deutch

Zoey Deutch da ne istediğini bilmeyenler listemize giriş yaptı. Elbisesinin renginin sönük olması yetmiyormuşçasına üstüne takılan ton sür ton ponponlar 'Vay halimize' denilmesine sebep oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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