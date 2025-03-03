Tören Tamamdı da Partide Fena Çuvalladılar: Oscar After'ına Göz Kanatmaya Yemin Ederek Gelen Ünlüler!
Tören Tamamdı da Partide Fena Çuvalladılar: Oscar After'ına Göz Kanatmaya Yemin Ederek Gelen Ünlüler!
97.'sini geride bıraktığımız Oscar Ödül Töreni dünya basının gündemine bomba gibi düştü. Yalnızca kazanan listesiyle değil, kırmızı halısıyla ve geceye dair hemen hemen tüm detaylarla dikkat çeken Oscar'ların after party'si her sene olduğu gibi bu yıl da Vanity Fair tarafından düzenlendi.
Törenin nispeten durağan geçtiği bu sene ihtiyacımız olan malzemeyi after party görünümlerinden aldık... Birbirinden kötü elbiseler seçerek resmen şov yapan Hollywood ünlüleri hem çuvalladı hem de göz kanattı!
Gelin, kimler ne giymiş beraber görelim.
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Bu sene 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni her zamanki büyük ses getirdi.
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Törenden yarım saat evvel de ünlülerimiz bu sene boyunca konuşulacak kırmızı halıdan gelip geçmişti.
Oscar kırmızı halısı ve ödül töreni bittikten sonra bunun bir de after'ı oluyor biliyorsunuz!
1. Doja Cat
2. Cole Escola
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3. Camila Cabelo
4. Hailey Bieber
5. Elle Fanning
6. Emily Ratajkowski
7. Halle Bailey
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8. Halle Berry
9. Hari Nef
10. Jenna Ortega
11. Julia Fox
12. Kaia Gerber
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13. Kendall Jenner
14. Kim Kardashian
15. Lily-Rose Depp
16. Lisa
17. Maisie Williams
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18. Margaret Qualley
19. Megan Tee Stallion
20. Miley Cyrus
21. Olivia Wilde
22. Rita Ora
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23. Selena Gomez
24. Sofia Richie
25. Zoe Kravitz
26. Sarah Paulson
27. Zoey Saldana
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28. Zoey Deutch
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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