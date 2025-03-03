Tören Tamamdı da Partide Fena Çuvalladılar: Oscar After'ına Göz Kanatmaya Yemin Ederek Gelen Ünlüler!

97.'sini geride bıraktığımız Oscar Ödül Töreni dünya basının gündemine bomba gibi düştü. Yalnızca kazanan listesiyle değil, kırmızı halısıyla ve geceye dair hemen hemen tüm detaylarla dikkat çeken Oscar'ların after party'si her sene olduğu gibi bu yıl da Vanity Fair tarafından düzenlendi.

Törenin nispeten durağan geçtiği bu sene ihtiyacımız olan malzemeyi after party görünümlerinden aldık... Birbirinden kötü elbiseler seçerek resmen şov yapan Hollywood ünlüleri hem çuvalladı hem de göz kanattı!

Gelin, kimler ne giymiş beraber görelim.