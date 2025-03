Öcünü 22 Yıl Sonra Aldı: Halle Berry 2003 Oscar'larında Dudağına Yapışan Adrien Brody'i 2025'te Affetmedi!

Bilmeyenler, denk gelmeyenler veya hatırlamayanlar için kısa bir özet geçmek üzere geçmişe ışınlanıyoruz hazırsanız. Takvim 2003 yılını gösterdiğinde Adrien Brody her yerde ama ciddi anlamda her yerde The Pianist filmindeki olağanüstü rolüyle konuşuluyordu!