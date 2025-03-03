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Öcünü 22 Yıl Sonra Aldı: Halle Berry 2003 Oscar'larında Dudağına Yapışan Adrien Brody'i 2025'te Affetmedi!

Öcünü 22 Yıl Sonra Aldı: Halle Berry 2003 Oscar'larında Dudağına Yapışan Adrien Brody'i 2025'te Affetmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2025 - 10:00

Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni'ne imza atan birçok an yaşandı! Kırmızı halıda şıklık ve rüküşlük rüzgarları eserken ödüller de sahibini buldu!

Geceye damga vuran anlardan biri ise bu sene En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Adrien Brody ile Halle Berry'nin 22 yıl önce yaşanan ikonik anı yeniden canlandırmaları oldu.

2003 yılında The Pianist'le ilk Oscar'ını Halle Berry'in elinden alan Adrien Brody, kendini tutamamış Berry'nin dudaklarına yapışmıştı. Halle Berry öcünü 22 yıl sonra da olsa almayı başardı! Gelin detaylara beraber bakalım... 🚀

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Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde sona erdi! Tüm dünyayı etkisi altına alan gece şimdiden uzun bir süre konuşulacak gibi duruyor!

Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde sona erdi! Tüm dünyayı etkisi altına alan gece şimdiden uzun bir süre konuşulacak gibi duruyor!

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Mikey Madison'un, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise Adrian Brody'nin aldığı törende 'Anora' en çok ödülü toplayan film olarak öne çıktı.

Kaçıranlar için gecenin tüm kazananlarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bir de törenden yarım saat evvel başlayan kırmızı halı büyüsü vardı tabii!

Bir de törenden yarım saat evvel başlayan kırmızı halı büyüsü vardı tabii!

Bu sene diğer senelere nazaran şıklık ve zarafetin daha ön plana çıktığı, kimileri göz kanatsa da 'Hadi olsun' dedirttiği bir kırmızı halı yaşandı.

Geceye dair tüm kombin tercihlerini görmek, kendi zevkinizle oylama yapmak isterseniz sizi ayrıca şöyle alabiliriz:

Şimdi gelelim gecenin detaylarına! Konumuz Adrien Brody ve Halle Berry'nin 22 yıl önceki ikonik öpücüğü yeniden canlandırdığı o anlar!

Şimdi gelelim gecenin detaylarına! Konumuz Adrien Brody ve Halle Berry'nin 22 yıl önceki ikonik öpücüğü yeniden canlandırdığı o anlar!

Bilmeyenler, denk gelmeyenler veya hatırlamayanlar için kısa bir özet geçmek üzere geçmişe ışınlanıyoruz hazırsanız. Takvim 2003 yılını gösterdiğinde Adrien Brody her yerde ama ciddi anlamda her yerde The Pianist filmindeki olağanüstü rolüyle konuşuluyordu!

2003 Oscar Ödül Töreni'nde de bu popülarite ve hayranlığın karşılığını almıştı tabii!

2003 Oscar Ödül Töreni'nde de bu popülarite ve hayranlığın karşılığını almıştı tabii!

The Pianist'teki performansıyla 2003 yılının En İyi Erkek Oyuncusu seçilen Adrien Brody henüz 29 yaşındayken aldığı ödülle o güne dek En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan en genç kişi olmuştu!

Ödülünü takdim eden isim ise ünlü oyuncu Halle Berry'di...

Ödülünü takdim eden isim ise ünlü oyuncu Halle Berry'di...

22 yıl önce o geceye damgasını vuran an Adrien Brody'nin ödül almanın getirdiği büyük heyecanla Halle Berry'nin dudaklarına yapışması olmuştu. Öyle kısa bir öpücük de değildi, basit bir öpücük de üstelik! O zaman için epey alevli ve beklenmedik bir hareketti! Kimilerini güldüren öpücük, kimilerinin de 'Kimsenin rızası olmadan olmamalı böyle şeyler' eleştirilerinde bulunmasına sebep olmuştu. Fakat öyle ya da böyle Oscar tarihine geçmişti, orası kesin!

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Adrien Brody, dün gece ikinci Oscar'ını aldı!

Adrien Brody, dün gece ikinci Oscar'ını aldı!

Laszlo Toth ve eşi Erzsebet'in Amerika'ya göçme hikayesini konu alan The Brutalist filmindeki performansıyla büyüleyen Brody, yeniden En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Asıl olay ise kırmızı halıda boy gösterdikleri sırada, törenden hemen önce koptu!

Asıl olay ise kırmızı halıda boy gösterdikleri sırada, törenden hemen önce koptu!

22 yıl önce Adrien Brody'nin dudaklarına yapışmasıyla afallayan Halle Berry, kırmızı halıda Adrien Brody'i görür görmez öcünü aldı! 

Bu sefer Brody'nin dudaklarına, bir küçük iade-i ziyaret yapmaya karar veren Berry yapıştı!

Kırmızı halıda alkış kıyamet koparken, Halle Berry'den hareketinin planlı olduğunu gösteren bir açıklama geldi.

Kırmızı halıda alkış kıyamet koparken, Halle Berry'den hareketinin planlı olduğunu gösteren bir açıklama geldi.

Halle Berry, törene gelmeden önce Adrien Brody'nin kız arkadaşı Georgina Chapman'dan izin aldığını, bilgisi dahilinde bir öpücük olduğunu söyledi. 'Rıza' muhabbeti yeniden konu oldu tabii, fakat 22 yıl sonra ikonikleşen o anı yeniden canlandırmak Oscar'a gayet de hoş bir hava kattı!

Buyurun, 2003 ve 2025'teki alevli öpücükleri beraber izleyelim... ❤️🔥

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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