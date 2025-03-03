Öcünü 22 Yıl Sonra Aldı: Halle Berry 2003 Oscar'larında Dudağına Yapışan Adrien Brody'i 2025'te Affetmedi!

Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni'ne imza atan birçok an yaşandı! Kırmızı halıda şıklık ve rüküşlük rüzgarları eserken ödüller de sahibini buldu!

Geceye damga vuran anlardan biri ise bu sene En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Adrien Brody ile Halle Berry'nin 22 yıl önce yaşanan ikonik anı yeniden canlandırmaları oldu.

2003 yılında The Pianist'le ilk Oscar'ını Halle Berry'in elinden alan Adrien Brody, kendini tutamamış Berry'nin dudaklarına yapışmıştı. Halle Berry öcünü 22 yıl sonra da olsa almayı başardı! Gelin detaylara beraber bakalım... 🚀