Öcünü 22 Yıl Sonra Aldı: Halle Berry 2003 Oscar'larında Dudağına Yapışan Adrien Brody'i 2025'te Affetmedi!
Öcünü 22 Yıl Sonra Aldı: Halle Berry 2003 Oscar'larında Dudağına Yapışan Adrien Brody'i 2025'te Affetmedi!
Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni'ne imza atan birçok an yaşandı! Kırmızı halıda şıklık ve rüküşlük rüzgarları eserken ödüller de sahibini buldu!
Geceye damga vuran anlardan biri ise bu sene En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Adrien Brody ile Halle Berry'nin 22 yıl önce yaşanan ikonik anı yeniden canlandırmaları oldu.
2003 yılında The Pianist'le ilk Oscar'ını Halle Berry'in elinden alan Adrien Brody, kendini tutamamış Berry'nin dudaklarına yapışmıştı. Halle Berry öcünü 22 yıl sonra da olsa almayı başardı! Gelin detaylara beraber bakalım... 🚀
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Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde sona erdi! Tüm dünyayı etkisi altına alan gece şimdiden uzun bir süre konuşulacak gibi duruyor!
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Bir de törenden yarım saat evvel başlayan kırmızı halı büyüsü vardı tabii!
Şimdi gelelim gecenin detaylarına! Konumuz Adrien Brody ve Halle Berry'nin 22 yıl önceki ikonik öpücüğü yeniden canlandırdığı o anlar!
2003 Oscar Ödül Töreni'nde de bu popülarite ve hayranlığın karşılığını almıştı tabii!
Ödülünü takdim eden isim ise ünlü oyuncu Halle Berry'di...
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Adrien Brody, dün gece ikinci Oscar'ını aldı!
Asıl olay ise kırmızı halıda boy gösterdikleri sırada, törenden hemen önce koptu!
Kırmızı halıda alkış kıyamet koparken, Halle Berry'den hareketinin planlı olduğunu gösteren bir açıklama geldi.
Buyurun, 2003 ve 2025'teki alevli öpücükleri beraber izleyelim... ❤️🔥
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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