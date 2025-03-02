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Ortalık Yine Fena Gerildi: Hepsi Grubunun Yasemin'i Yaşadıklarını Anlatan Eski Dostu Gülçin'e Fena Laf Soktu!

Ortalık Yine Fena Gerildi: Hepsi Grubunun Yasemin'i Yaşadıklarını Anlatan Eski Dostu Gülçin'e Fena Laf Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2025 - 23:34 Son Güncelleme: 02.03.2025 - 23:41

Geçtiğimiz günlerde Katarsis programına katılan Hepsi grubunun Gülçin'i açıklamalarıyla yine ortalığı karıştırmıştı. Hepsi grubunda neler yaşandığını, ayrılığa neyin sebep olduğunu gözyaşları içinde anlatan Gülçin Ergül, kimilerinin tepkisini çekerken kiminin de sempatisini toplamış, grubun diğer üyelerine suç atmasına vesile olmuştu. 

Önce grubun Cemre'si konuşmuştu, şimdi de Yasemin'inden eski dostlarına yorum geldi... Lafını hiç sakınmayan Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'e acımadı. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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2004 yılında hayatımıza giren Hepsi grubu o dönem büyük sansasyon yaratmıştı, mutlaka hatırlarsınız!

2004 yılında hayatımıza giren Hepsi grubu o dönem büyük sansasyon yaratmıştı, mutlaka hatırlarsınız!

Uzun bir aradan sonra Türkiye'nin ilk kız müzik grubu olarak çıkış yapan Hepsi, hepsi birbirinden hit olan 'Yalan', 'Aşk Sakızı', 'Üç Kalp', 'Olmaz Oğlan' gibi şarkılarıyla başta genç kızların olmak üzere milyonların gönlünü fethetmişti.

Fakat ne yazık ki işler beklenenden de hızlı karışmıştı. Her kız grubunun kaderinde vardır, bir noktada mutlaka ayrılırlar, ne yazık ki Hepsi'nin hazin sonu da hızlıca gelmişti.

Fakat ne yazık ki işler beklenenden de hızlı karışmıştı. Her kız grubunun kaderinde vardır, bir noktada mutlaka ayrılırlar, ne yazık ki Hepsi'nin hazin sonu da hızlıca gelmişti.

2009 yılında Gülçin Ergül gruptan ayrılmaya karar verince ilk darbesini alan grup, bir süre üç kişiyle; Cemre, Eren ve Yasemin'le devam etse de Gülçin gittikten sonra sektörde fazla tutunamadı. O dönem, bütün bu büyüyü bozanın Gülçin olduğu, onun kaprisleri yüzünden grubun dağıldığı yönünde iddialar ortaya atılmış, bugüne dek kızların arası birçok kez gerilmişti.

Hepsi'den ayrıldıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül'ü en son Big5 isimli, Türkiye'nin yeni kız grubunu oluşturacak programın jüri koltuğunda izlemiştik.

Hepsi'den ayrıldıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül'ü en son Big5 isimli, Türkiye'nin yeni kız grubunu oluşturacak programın jüri koltuğunda izlemiştik.

5 değil 6 kişilik Manifest grubunun yükselmesine vesile olan Gülçin Ergül, şimdiden ilk parçası 'Zamansızdık'la milyonlarca kişinin beğenisini kazanan yeni kız grubunun önünü kendi elleriyele açmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Katarsis'e konuk olduğunda yaptığı "Hepsi" açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde ise Katarsis'e konuk olduğunda yaptığı "Hepsi" açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Önce ayrılık döneminde kendisine çok haksızlık edildiğini, günah keçisi ilan edildiğini ve hala kendisinden nefret eden bir kesim olduğunu gözyaşları içinde dile getirdi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sonra da grubun diğer üyeleri Cemre, Eren ve Yasemin'i sevip sevmediği sorusu yöneldiğinde verdiği cevapla dikkat çekmişti.

Sonra da grubun diğer üyeleri Cemre, Eren ve Yasemin'i sevip sevmediği sorusu yöneldiğinde verdiği cevapla dikkat çekmişti.

Kızları kafasında silmiş gibi gözüken Gülçin'in kalp yarasının hala geçmediğini o anları izlerken anlamıştık.

Kaçıranlar için o anların detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Gülçin Ergül'ün konuk olduğu Katarsis bölümü patlayıp gittikten sonra konunun yine ve yeniden açılmasına ilk tepki Cemre Kemer'den gelmişti.

Gülçin Ergül'ün konuk olduğu Katarsis bölümü patlayıp gittikten sonra konunun yine ve yeniden açılmasına ilk tepki Cemre Kemer'den gelmişti.

Durduk yere yine bir sabah uyanıp linç edildiğini gördüğünü söyleyen iki çocuk annesi, şimdilerin sosyal medya fenomeni Cemre Kemer, üstü kapalı da olsa eski dostuna taş atmıştı.

Cemre Kemer'in açıklamasını merak edenleri de şöyle alabiliriz:

Birkaç saat önce Gülçin Ergül'ün hikayenin kendi tarafını ağlayarak anlattığı bölüme bir yorum da Yasemin Yürük'ten geldi.

Birkaç saat önce Gülçin Ergül'ün hikayenin kendi tarafını ağlayarak anlattığı bölüme bir yorum da Yasemin Yürük'ten geldi.

Kaos başladığı günden bu yana herkesten çok gerilen Yasemin ve Gülçin ikilisinin ateşi yeniden fitillendi. Eski dostuna hiç acımayadan Yasemin Yürük lafını sakınmadı.

Arka fona Gülçin Ergül'ün Savaşçı şarkısını koyan Yasemin, "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı" diyerek sözlerine başladı ve;

Arka fona Gülçin Ergül'ün Savaşçı şarkısını koyan Yasemin, "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı" diyerek sözlerine başladı ve;

'Bize ne söylendiyse o şekilde ifade ettik. Bu nedir diye sorduğum zaman 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek yüzüme kapanan telefonlar, ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. Hata o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır. Dostluğa, samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir... Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor... Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz, sevgiyle kalın' diye de devam etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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