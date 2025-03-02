Ortalık Yine Fena Gerildi: Hepsi Grubunun Yasemin'i Yaşadıklarını Anlatan Eski Dostu Gülçin'e Fena Laf Soktu!
Ortalık Yine Fena Gerildi: Hepsi Grubunun Yasemin'i Yaşadıklarını Anlatan Eski Dostu Gülçin'e Fena Laf Soktu!
Geçtiğimiz günlerde Katarsis programına katılan Hepsi grubunun Gülçin'i açıklamalarıyla yine ortalığı karıştırmıştı. Hepsi grubunda neler yaşandığını, ayrılığa neyin sebep olduğunu gözyaşları içinde anlatan Gülçin Ergül, kimilerinin tepkisini çekerken kiminin de sempatisini toplamış, grubun diğer üyelerine suç atmasına vesile olmuştu.
Önce grubun Cemre'si konuşmuştu, şimdi de Yasemin'inden eski dostlarına yorum geldi... Lafını hiç sakınmayan Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'e acımadı. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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2004 yılında hayatımıza giren Hepsi grubu o dönem büyük sansasyon yaratmıştı, mutlaka hatırlarsınız!
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Fakat ne yazık ki işler beklenenden de hızlı karışmıştı. Her kız grubunun kaderinde vardır, bir noktada mutlaka ayrılırlar, ne yazık ki Hepsi'nin hazin sonu da hızlıca gelmişti.
Hepsi'den ayrıldıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül'ü en son Big5 isimli, Türkiye'nin yeni kız grubunu oluşturacak programın jüri koltuğunda izlemiştik.
Geçtiğimiz günlerde ise Katarsis'e konuk olduğunda yaptığı "Hepsi" açıklamalarıyla gündeme oturdu.
Sonra da grubun diğer üyeleri Cemre, Eren ve Yasemin'i sevip sevmediği sorusu yöneldiğinde verdiği cevapla dikkat çekmişti.
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Gülçin Ergül'ün konuk olduğu Katarsis bölümü patlayıp gittikten sonra konunun yine ve yeniden açılmasına ilk tepki Cemre Kemer'den gelmişti.
Birkaç saat önce Gülçin Ergül'ün hikayenin kendi tarafını ağlayarak anlattığı bölüme bir yorum da Yasemin Yürük'ten geldi.
Arka fona Gülçin Ergül'ün Savaşçı şarkısını koyan Yasemin, "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı" diyerek sözlerine başladı ve;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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