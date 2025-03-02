onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yüzündeki Tebessüm Hiç Solmamış: Vefat Eden Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Yüzündeki Tebessüm Hiç Solmamış: Vefat Eden Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2025 - 22:45

Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı! 

29 Aralık'taki doğum gününü ailesi ve dostlarıyla 21 Aralık'ta kutlama şansına sahip olan ustanın yüzündeki tebessüm ve eşi Ayten Akbayram'la son dansı yürekleri dağladı... Buyurun, ustaya son kez beraber veda edelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle senelerdir kulağımızın pasını silen usta sanatçı Edip Akbayram'dan kötü haber geldi.

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle senelerdir kulağımızın pasını silen usta sanatçı Edip Akbayram'dan kötü haber geldi.

9 Ocak'ta evinde düşerek hastaneye kaldırılan Edip Akbayram'ın iç kanama geçirdiği anlaşılmıştı.

Kaza sonrasında, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki usta iki ameliyat birden geçirmişti.

Kaza sonrasında, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki usta iki ameliyat birden geçirmişti.

10 Ocak'ta 1 saat süren bir ameliyat geçiren Akbayram, yoğun bakımda tedavi altına alınırken 13 Ocak'ta ise bir operasyona daha alınmıştı.

Yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'inci gününde ne yazık ki Edip Akbayram'ın vefat haberi geldi.

Yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'inci gününde ne yazık ki Edip Akbayram'ın vefat haberi geldi.

Hastaneden yapılan açıklamayla ustanın bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi ve cenaze detaylarını 46 yıllık eşi Ayten Akbayram duyurmuştu. Kaçıranlar için aşağıdaki içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda, Edip Akbayram'ın vefatından önce çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz dakikalarda, Edip Akbayram'ın vefatından önce çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı.

Orijinal doğum günü 29 Aralık olan Akbayram'ın hastaneye kaldırılmadan bir hafta önce ailesi ve dostlarıyla bir kutlama yaptığı öğrenildi.

Yakın arkadaşları Fadime ve Ramazan Aslan'ın Antalya Kundu'daki otelinde bir araya gelen aileden geriye kalan son görüntüler bunlar oldu.

Yakın arkadaşları Fadime ve Ramazan Aslan'ın Antalya Kundu'daki otelinde bir araya gelen aileden geriye kalan son görüntüler bunlar oldu.

Görüntülerin Akbayram talihsiz kazayı geçirip hastaneye kaldırılmadan bir hafta önce 21 Aralık Cumartesi gecesi çekildiği bilgisi verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ustanın eşi Ayten Akbayram'la son dansının görüntüleri ise resmen yürekleri dağladı.

Ustanın eşi Ayten Akbayram'la son dansının görüntüleri ise resmen yürekleri dağladı.

Akbayram'ın yüzünden hiç eksilmeyen o tebessüm ve eşine aşk dolu bakışları nasıl da kıymetli bir insan olduğunu yine ve yeniden gözler önüne serdi...

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
fenerlibiri

Allah rahmeti ve merhameti ile muamele eylesin