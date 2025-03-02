Yüzündeki Tebessüm Hiç Solmamış: Vefat Eden Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Yüzündeki Tebessüm Hiç Solmamış: Vefat Eden Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
29 Aralık'taki doğum gününü ailesi ve dostlarıyla 21 Aralık'ta kutlama şansına sahip olan ustanın yüzündeki tebessüm ve eşi Ayten Akbayram'la son dansı yürekleri dağladı... Buyurun, ustaya son kez beraber veda edelim.
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"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle senelerdir kulağımızın pasını silen usta sanatçı Edip Akbayram'dan kötü haber geldi.
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Kaza sonrasında, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki usta iki ameliyat birden geçirmişti.
Yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'inci gününde ne yazık ki Edip Akbayram'ın vefat haberi geldi.
Geçtiğimiz dakikalarda, Edip Akbayram'ın vefatından önce çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı.
Yakın arkadaşları Fadime ve Ramazan Aslan'ın Antalya Kundu'daki otelinde bir araya gelen aileden geriye kalan son görüntüler bunlar oldu.
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Ustanın eşi Ayten Akbayram'la son dansının görüntüleri ise resmen yürekleri dağladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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