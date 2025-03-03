Paralel Evren Çöpçatanlığı: Bekar Ünlülerimizin Alternatif Aşk Evreninde Kiminle Evlense Mutlu Olurdu?

Evlilik meselesi hem bizim hayatımızda hem de ünlülerin hayatında kaçamadığı bir konsept, bir soru biliyorsunuz! Hele ki şan, şöhret, para bir araya gelince, magazinin iliklerine kadar yaşandığı ülkemizde bekar ünlülerimiz bir an evvel evlensin de mürüvvetlerini görelim istiyoruz!

Bugün de yapay zekaya paralel evrende bir çöpçatanlık yaptıralım dedik. 10 erkek bekar şarkıcı, 10 kadın bekar oyuncu seçmesini ve bu isimleri eşleştirmesini rica ettik!

Halil Sezai ve Birce Akalay'dan Tuba Büyüküstün ve Cenk Eren'e oldukça tuhaf ikililer sıraladı yapay zeka. Bazılarının sevgilisi var elbette ama yapay zeka aşkı yanlış yerlerde aradıklarına kanaat getirdi herhalde! Hazırsanız alternatif aşk evreninde yapay zekanın minik çöpçatanlıkları sonucu oluşan çiftlerimize beraber göz atalım! 🚀