Paralel Evren Çöpçatanlığı: Bekar Ünlülerimizin Alternatif Aşk Evreninde Kiminle Evlense Mutlu Olurdu?
Evlilik meselesi hem bizim hayatımızda hem de ünlülerin hayatında kaçamadığı bir konsept, bir soru biliyorsunuz! Hele ki şan, şöhret, para bir araya gelince, magazinin iliklerine kadar yaşandığı ülkemizde bekar ünlülerimiz bir an evvel evlensin de mürüvvetlerini görelim istiyoruz!
Bugün de yapay zekaya paralel evrende bir çöpçatanlık yaptıralım dedik. 10 erkek bekar şarkıcı, 10 kadın bekar oyuncu seçmesini ve bu isimleri eşleştirmesini rica ettik!
Halil Sezai ve Birce Akalay'dan Tuba Büyüküstün ve Cenk Eren'e oldukça tuhaf ikililer sıraladı yapay zeka. Bazılarının sevgilisi var elbette ama yapay zeka aşkı yanlış yerlerde aradıklarına kanaat getirdi herhalde! Hazırsanız alternatif aşk evreninde yapay zekanın minik çöpçatanlıkları sonucu oluşan çiftlerimize beraber göz atalım! 🚀
Konu bekar ünlülerimize geldiğinde evlilik, kimilerinin tercih etmediği, kiminin dört gözle beklediği, kiminin de arasa da bulamadığı bir konsept biliyorsunuz.
Henüz hazır olmadığı için veya şu an kariyerine odaklanmak istediği için evlenmeyenlerin yanı sıra bir de aradığı aşkı inatlama bulamayanlar var yerli ünlülerimiz arasında.
1. Cansu Dere & Hakan Altun
2. Mabel Matiz & Serenay Sarıkaya
3. Murat Boz & Hande Erçel
4. Murat Dalkılıç & Elçin Sangu
5. Sinan Akçıl & Sıla Türkoğlu
6. Tuba Büyüküstün & Cenk Eren
7. Gökhan Özen & Mine Tugay
8. Halil Sezai & Birce Akalay
9. Demet Özdemir & Buray
10. Edis & Melis Sezen
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın