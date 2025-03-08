onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Kızı Jan Asya'yı Okula Bırakırken Görüntülenen Gupse Özay Kendisini Çeken Kameramana Ateş Püskürdü!

Kızı Jan Asya'yı Okula Bırakırken Görüntülenen Gupse Özay Kendisini Çeken Kameramana Ateş Püskürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.03.2025 - 15:31

Birlikte yer aldıkları projenin ardından yıllar önce rol arkadaşlıkarı aşka dönen Gupse Özay ve Barış Arduç ikilisi o günden bu yana büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Evliliklerinin ardından kucaklarına aldıkları kızları Jan Asya ile göz dolduran çift kariyerlerinde de parlamayı sürdürüyor.

Bu zamana kadar kızlarını gözlerden uzak tutan fakat son zamanlarda kameralara yakalanan Gupse Özay ve Jan Asya benzerlikleriyle olay olmuştu. Ardından Barış Arduç kızıyla paylaştığı pozlarla sosyal medya gündemine oturmuştu. 

Hürriyet'in haberine göre, bugün kızını okula bırakırken görüntülenen Özay ise kameraların kızını çekmesine tepki göstererek 'durum ciddi' ifadelerini kullandı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gupse Özay ve Barış Arduç, Deliha filminde başrolü paylaştıktan sonra, set arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüşmüş, bu ilişki de hepimizin hayranlıkla takip ettiklerinden biri haline gelmişti.

Gupse Özay ve Barış Arduç, Deliha filminde başrolü paylaştıktan sonra, set arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüşmüş, bu ilişki de hepimizin hayranlıkla takip ettiklerinden biri haline gelmişti.

2014 yılından beri birlikte olan çift, 2020’de evlenerek bu güzel birlikteliği taçlandırmışlardı. Evlilikleriyle de gönülleri fetheden ikili, aşklarını kameralar önünde yaşamayı tercih etmiyor, ama birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta göstermekten de geri durmuyorlardı.

2022’nin Eylül ayında ise, minik kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ailelerini daha da büyütmüş oldular.

2022’nin Eylül ayında ise, minik kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ailelerini daha da büyütmüş oldular.

Samimiyet kokan bir aile tablosu çizen Gupse ve Barış, kamera karşısında her zaman olduğu gibi doğal kalmayı tercih ediyorlar. Kızlarının doğumuyla birlikte, bir başka mutlu döneme adım atan çift, çocuklarına olan düşkünlükleriyle de dikkat çekiyor.

Kızlarını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden ikili son zamanlarda Jan Asya'nın görüntüleriyle manşetlere yerleşmiş, Gupse Özay'la olan benzerlikleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Kızlarını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden ikili son zamanlarda Jan Asya'nın görüntüleriyle manşetlere yerleşmiş, Gupse Özay'la olan benzerlikleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Ardından Barış Arduç baba-kız pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuş ve görenlerin gıpta dolu bakışları ve birbirinden güzel yorumlarıyla karşılaşmıştı!

Biz de sizler için o pozlara ve yapılan yorumlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde Gupse Özay, Etiler’de kızı Jan Asya’yı okuldan alırken görüntülendi. O anlarda, Özay’ın gergin hali dikkatlerden kaçmadı.

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde Gupse Özay, Etiler’de kızı Jan Asya’yı okuldan alırken görüntülendi. O anlarda, Özay’ın gergin hali dikkatlerden kaçmadı.

“Arkadaşlar lütfen! ‘Kızımı göstermeyin’ demiştim size. Lütfen, okulun çıkışında çekmeyin. Bakın bu durum çok ciddi. Okulu öğrensinler istemiyorum” diyerek, konunun kendisi için hassas olduğunu belirten Özay anlayış istedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
6
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın