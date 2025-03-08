Kızı Jan Asya'yı Okula Bırakırken Görüntülenen Gupse Özay Kendisini Çeken Kameramana Ateş Püskürdü!
Birlikte yer aldıkları projenin ardından yıllar önce rol arkadaşlıkarı aşka dönen Gupse Özay ve Barış Arduç ikilisi o günden bu yana büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Evliliklerinin ardından kucaklarına aldıkları kızları Jan Asya ile göz dolduran çift kariyerlerinde de parlamayı sürdürüyor.
Bu zamana kadar kızlarını gözlerden uzak tutan fakat son zamanlarda kameralara yakalanan Gupse Özay ve Jan Asya benzerlikleriyle olay olmuştu. Ardından Barış Arduç kızıyla paylaştığı pozlarla sosyal medya gündemine oturmuştu.
Hürriyet'in haberine göre, bugün kızını okula bırakırken görüntülenen Özay ise kameraların kızını çekmesine tepki göstererek 'durum ciddi' ifadelerini kullandı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Gupse Özay ve Barış Arduç, Deliha filminde başrolü paylaştıktan sonra, set arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüşmüş, bu ilişki de hepimizin hayranlıkla takip ettiklerinden biri haline gelmişti.
2022’nin Eylül ayında ise, minik kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ailelerini daha da büyütmüş oldular.
Kızlarını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden ikili son zamanlarda Jan Asya'nın görüntüleriyle manşetlere yerleşmiş, Gupse Özay'la olan benzerlikleri dikkatlerden kaçmamıştı.
Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde Gupse Özay, Etiler’de kızı Jan Asya’yı okuldan alırken görüntülendi. O anlarda, Özay’ın gergin hali dikkatlerden kaçmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın