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Evlerinde Vefat Ettikleri Öğrenilen Gene Hackman, Eşi Betsy Arakawa ve Köpeklerinin Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı

Evlerinde Vefat Ettikleri Öğrenilen Gene Hackman, Eşi Betsy Arakawa ve Köpeklerinin Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.03.2025 - 11:47

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın trajik ölümü, Hollywood dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. 26 Şubat’ta New Mexico'daki evlerinde ölü bulunan çiftin ölüm nedeni yapılan araştırmalarla netlik kazandı. Hackman'ın ölümünün kalp hastalığına bağlı olduğu, Arakawa'nın ise hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Arakawa'nın ölümünden bir hafta sonra Hackman'ın vefat ettiği, ünlü oyuncunun ileri derecede Alzheimer hastası olduğu ve eşinin ölümünden haberi olmadığı ifade edildi. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ile birlikte New Mexico'nun Santa Fe bölgesindeki evlerinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ile birlikte New Mexico'nun Santa Fe bölgesindeki evlerinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

95 yaşındaki Hackman ve 63 yaşındaki Arakawa'nın bedenleri, 26 Şubat günü evlerinde köpekleriyle birlikte bulundu. Yerel medya, olayda cinayet şüphesi olmadığını bildirmiş ancak ölümün kesin nedeni henüz açıklanmamıştı.

 Hackman, 'The French Connection' ve 'Bonnie and Clyde' gibi efsanevi yapımlarda yer almış ve kariyerinde Oscar ödülü dahil pek çok prestijli ödül kazanmış bir aktördü. 1991'den beri evli olduğu Arakawa ise, piyanist olarak tanınan bir sanatçıydı.

Çiftin ölümü, Hollywood dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, geriye bıraktıkları anılar ve son fotoğraflarının hatıraları kaldı.

Çiftin ölümü, Hollywood dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, geriye bıraktıkları anılar ve son fotoğraflarının hatıraları kaldı.

İkilinin ölüm nedeni ise büyük bir merak konusu olmuştu. Olayla ilgili yapılan ilk incelemeler, cinayet şüphesi olmadığını ve karbon monoksit zehirlenmesi olasılığını da ihtimallerden silmişti. Çiftin ölüm sebepleriyle ilgili yapılan derinlemesine araştırmalar, acı gerçeği ortaya çıkardı.

Hackman'ın ölümüne kalp rahatsızlığı, Arakawa'nın ise hantavirüs akciğer sendromu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hackman'ın ölümüne kalp rahatsızlığı, Arakawa'nın ise hantavirüs akciğer sendromu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hackman’ın ölümüne dair yapılan açıklamada, 95 yaşındaki ünlü oyuncunun yüksek tansiyon ve kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Dr. Heather Jerrell, Hackman’ın ileri derecede Alzheimer hastası olduğunu belirterek, 'Hackman muhtemelen eşinin ölümünden habersizdi' şeklinde açıklamada bulundu. Ünlü aktörün ölümünün, 18 Şubat civarlarında gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.

Diğer taraftan, Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin, nadir görülen hantavirüs akciğer sendromu olduğu açıklandı.

Diğer taraftan, Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin, nadir görülen hantavirüs akciğer sendromu olduğu açıklandı.

65 yaşındaki Arakawa, banyoda açık bir ilaç şişesi ve etrafa dağılmış haplarla birlikte ölü bulunmuştu. Arakawa'nın ölümünün kesin saatinin bilinmediği, ancak 11 Şubat’ta vefat etmiş olabileceği öne sürülüyor.

Yetkililer, hantavirüsün kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle bulaşan bir hastalık olduğunu belirtirken, Arakawa’nın evdeki çevresel faktörlerle bu virüsü kapmış olabileceği düşünülüyor. Köpeklerinin ölüm nedeninin ise susuzluk olduğu ortaya çıktı.

Bu trajik olayın ardından, Hollywood dünyası hem Hackman'ın hem de Arakawa'nın kaybına büyük üzüntüyle yanıt verdi. Gene Hackman, sinema tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak anılacak ve unutulmaz rolleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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