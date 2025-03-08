Evlerinde Vefat Ettikleri Öğrenilen Gene Hackman, Eşi Betsy Arakawa ve Köpeklerinin Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı
Evlerinde Vefat Ettikleri Öğrenilen Gene Hackman, Eşi Betsy Arakawa ve Köpeklerinin Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı
Oscar ödüllü ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın trajik ölümü, Hollywood dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. 26 Şubat’ta New Mexico'daki evlerinde ölü bulunan çiftin ölüm nedeni yapılan araştırmalarla netlik kazandı. Hackman'ın ölümünün kalp hastalığına bağlı olduğu, Arakawa'nın ise hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Arakawa'nın ölümünden bir hafta sonra Hackman'ın vefat ettiği, ünlü oyuncunun ileri derecede Alzheimer hastası olduğu ve eşinin ölümünden haberi olmadığı ifade edildi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ile birlikte New Mexico'nun Santa Fe bölgesindeki evlerinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
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Çiftin ölümü, Hollywood dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, geriye bıraktıkları anılar ve son fotoğraflarının hatıraları kaldı.
Hackman'ın ölümüne kalp rahatsızlığı, Arakawa'nın ise hantavirüs akciğer sendromu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
Diğer taraftan, Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin, nadir görülen hantavirüs akciğer sendromu olduğu açıklandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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