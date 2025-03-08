Evlerinde Vefat Ettikleri Öğrenilen Gene Hackman, Eşi Betsy Arakawa ve Köpeklerinin Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı

65 yaşındaki Arakawa, banyoda açık bir ilaç şişesi ve etrafa dağılmış haplarla birlikte ölü bulunmuştu. Arakawa'nın ölümünün kesin saatinin bilinmediği, ancak 11 Şubat’ta vefat etmiş olabileceği öne sürülüyor.

Yetkililer, hantavirüsün kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle bulaşan bir hastalık olduğunu belirtirken, Arakawa’nın evdeki çevresel faktörlerle bu virüsü kapmış olabileceği düşünülüyor. Köpeklerinin ölüm nedeninin ise susuzluk olduğu ortaya çıktı.

Bu trajik olayın ardından, Hollywood dünyası hem Hackman'ın hem de Arakawa'nın kaybına büyük üzüntüyle yanıt verdi. Gene Hackman, sinema tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak anılacak ve unutulmaz rolleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek...