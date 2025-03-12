Anlayamayız: Arzu Sabancı İstanbul Trafiğinden Kaçmanın Yolunu Yalısına Tekneye Binerek Gitmekte Buldu!
Anlayamayız: Arzu Sabancı İstanbul Trafiğinden Kaçmanın Yolunu Yalısına Tekneye Binerek Gitmekte Buldu!
Kaynak: https://htkulup.haberturk.com/caddele...
Sosyal medyadaki aktifliği ve ailesiyle gündemde gördüğümüz Arzu Sabancı yine lüks yaşam tercihiyle gündeme oturdu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Bebek İskelesi'nde tekneye binerken kameralara yakalandı. İstanbul trafiğinden kaçan ismin teknesine binerek yol aldığı görüldü. Arzu Sabancı, İstanbul’un yoğun trafiği yerine, deniz yoluyla evine ulaşmayı tercih ederek lüks yaşamını bir kez daha gözler önüne serdi. Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Arzu Sabancı, zaman zaman lüks yaşamı tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve manşetlere yerleşmeyi başarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabancı ailesi lüks yatları, villaları ve yalıları ile tanınırken Arzu Sabancı, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı görüntülerle, kendi benzersiz yaşam tarzını takipçilerine sergilemeyi sürdürüyor.
Ancak, geçtiğimiz gün görüntülenen Sabancı yine gündem yaratmayı başardı. Arzu Sabancı'nın İstanbul’un o meşhur trafiğinden kaçtığı anlar manşetlere yerleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın