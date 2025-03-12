onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Anlayamayız: Arzu Sabancı İstanbul Trafiğinden Kaçmanın Yolunu Yalısına Tekneye Binerek Gitmekte Buldu!

Anlayamayız: Arzu Sabancı İstanbul Trafiğinden Kaçmanın Yolunu Yalısına Tekneye Binerek Gitmekte Buldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2025 - 09:56

Sosyal medyadaki aktifliği ve ailesiyle gündemde gördüğümüz Arzu Sabancı yine lüks yaşam tercihiyle gündeme oturdu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, Bebek İskelesi'nde tekneye binerken kameralara yakalandı. İstanbul trafiğinden kaçan ismin teknesine binerek yol aldığı görüldü. Arzu Sabancı, İstanbul’un yoğun trafiği yerine, deniz yoluyla evine ulaşmayı tercih ederek lüks yaşamını bir kez daha gözler önüne serdi. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://htkulup.haberturk.com/caddele...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Arzu Sabancı, zaman zaman lüks yaşamı tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve manşetlere yerleşmeyi başarıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Arzu Sabancı, zaman zaman lüks yaşamı tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve manşetlere yerleşmeyi başarıyor.

Ömer Sabancı'nın kıymetli eşi, cemiyet dünyasının en asil ve popüler kadınlarından biri olarak bilinen Arzu Sabancı, sadece kendi hayatıyla değil aynı zamanda oğulları Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı'nın da lüks yaşamıyla gündeme geliyor.

Zaman zaman gelini Nazlı ile ilişkisiyle ve torunu Arzu Alara'ya olan aşkıyla konuştuğumuz Arzu Sabancı'nın her paylaşımı ayrı olay oluyor desek yeridir. Aile üyelerinin her biri, bir şekilde topluma göz alıcı yaşam tarzlarıyla konuşulmayı sürdürüyor.

Sabancı ailesi lüks yatları, villaları ve yalıları ile tanınırken Arzu Sabancı, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı görüntülerle, kendi benzersiz yaşam tarzını takipçilerine sergilemeyi sürdürüyor.

Sabancı ailesi lüks yatları, villaları ve yalıları ile tanınırken Arzu Sabancı, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı görüntülerle, kendi benzersiz yaşam tarzını takipçilerine sergilemeyi sürdürüyor.

Sık sık seyahatlere çıkan ve gerek ailesiyle gerekse tatillerden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Arzu Sabancı'nın pozlarındaki her detay ayrı konuşuluyor. Yalnızca tatil paylaşımları, dizi ve film önerileriyle değil, zaman zaman kültürel analizleriyle de dikkat çeken Arzu Hanım, sosyal medya hesabındaki aktifliğiyle zaman zaman da göndermelerde bulunabiliyor.

Son olarak Sabancı ailesinin üyesi Hacı Sabancı'nın karıştığı skandal olayla gündeme gelen Arzu Sabancı'nın sessizliği yine dikkatleri üzerine çekmişti. Nazlı Sabancı'nın soyadını profilinden kaldırması üzerine yaptığı nasihat niteliğindeki paylaşım ise gelinine göndermede bulunduğunu akıllara getirmişti.

Ancak, geçtiğimiz gün görüntülenen Sabancı yine gündem yaratmayı başardı. Arzu Sabancı'nın İstanbul’un o meşhur trafiğinden kaçtığı anlar manşetlere yerleşti.

Ancak, geçtiğimiz gün görüntülenen Sabancı yine gündem yaratmayı başardı. Arzu Sabancı'nın İstanbul’un o meşhur trafiğinden kaçtığı anlar manşetlere yerleşti.

Arzu Hanım, trafiği aşmak için kullandığı yöntemle manşetlere yerleşti. Sabancı ailesinin lüks yatları, villaları ve yalıları ile gündeme gelen Arzu Sabancı'nın bu hareketi, servet ve ayrıcalıklarının gözler önüne serildiği bir başka örnek oldu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, iş insanı Ömer Sabancı'nın biricik eşi Arzu Sabancı, Bebek İskelesi'nde tekneye binerken objektife yansıdı. O anlar, sosyal medyada hızla gündem oldu. Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı'nın annesi olan Arzu Sabancı, İstanbul’un trafiğinden kaçmanın farklı bir yolunu buldu.

Arzu Sabancı, Anadolu yakasındaki evine gitmek için deniz yolunu kullanmayı tercih etti. Bebek İskelesi'ne geldiğinde, iskeleye doğru yürüyerek bekleyen tekneye bindi ve trafiği geride bırakıp denizden yol aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın