Anlayamayız: Arzu Sabancı İstanbul Trafiğinden Kaçmanın Yolunu Yalısına Tekneye Binerek Gitmekte Buldu!

Ömer Sabancı'nın kıymetli eşi, cemiyet dünyasının en asil ve popüler kadınlarından biri olarak bilinen Arzu Sabancı, sadece kendi hayatıyla değil aynı zamanda oğulları Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı'nın da lüks yaşamıyla gündeme geliyor.

Zaman zaman gelini Nazlı ile ilişkisiyle ve torunu Arzu Alara'ya olan aşkıyla konuştuğumuz Arzu Sabancı'nın her paylaşımı ayrı olay oluyor desek yeridir. Aile üyelerinin her biri, bir şekilde topluma göz alıcı yaşam tarzlarıyla konuşulmayı sürdürüyor.