Arzu Sabancı "Affetmek" Temalı Paylaşımıyla Sabancı Soyadını Hesabından Silen Nazlı'ya Göndermede mi Bulundu?
F.D. tarafından açılan davada Hacı Sabancı'nın mahkemeye itiraz etmesinin ardından Sabancı'nın Uzay'ın babası oğlu DNA testinin sonucuyla kanıtlanmıştı. Gündeme damga vuran olayda Sabancı ailesi yine manşetlere yerleşirken gözler Nazlı Sabancı'ya dönmüştü.
Nazlı Sabancı ise keyiflerinin bir hayli yerinde olduğunu yaptıkları paylaşımlarla göstermişti. Geçtiğimiz günlerde ise babalık davasında kesin karar verilmiş ve mahkeme Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetmişti. Haberler yine gündemi sararken Nazlı Sabancı'nın profilinden 'Sabancı' soyadını sildiği görülmüştü. Kısa sürede tekrardan soyadını ekleyen Nazlı Sabancı'ya kaynana Arzu Sabancı'dan bir gönderme gecikmedi. Gelin, 'affetmek' temalı o paylaşıma birlikte bakalım!
Sabancı ailesinin gözde çifti Hacı ve Nazlı'nın, 2017 yılında başlayan ilişkileri, 2021 yılında büyük bir düğünle taçlanmıştı.
İlginç olan ise, Uzay’ın doğumunun da Hacı Sabancı’nın evlendiği yıl olan 2021’e denk gelmesi, bu durum çiftin ilişkisine dair yeni soruları gündeme getirmişti.
Ancak birkaç ay sonra yapılan DNA testi, Uzay’ın gerçekten Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu ortaya koydu.
Hacı Sabancı'ya, F.D. tarafından açılan babalık davası, DNA testinin ardından kesin bir sonuca vardı. Mahkeme, Uzay adlı küçük çocuğun Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.
Arzu Alara ve Hacı Sabancı ile tatillere ve paylaşımlara hız kesmeden devam eden Nazlı Sabancı'nın son hamlesi oldukça radikal bulundu!
Nazlı Sabancı bu sürpriz hamlesiyle magazin manşetlerine yerleşmesinin ardından aynı gece soyadını geri getirme kararı almıştı!
Nazlı Sabancı'nın bu hamlesinin ardından manşetlere yerleşmesiyle gözler Arzu Sabancı'nın sessizliğini bozup bozmayacağına dönmüştü.
Nazlı'nın soyadını silip geri getirmesinin ve olayın üstünden dört gün geçmesinin ardından "affetmek" temalı bir paylaşımda bulundu.
"Affetmek, zaferin zekatıdır" sözünün altını çizen Arzu Sabancı'nın oğlu hakkında çıkan haberler üzerinden Nazlı Sabancı'ya göndermede bulunduğu düşünüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın