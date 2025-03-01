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Arzu Sabancı "Affetmek" Temalı Paylaşımıyla Sabancı Soyadını Hesabından Silen Nazlı'ya Göndermede mi Bulundu?

Arzu Sabancı "Affetmek" Temalı Paylaşımıyla Sabancı Soyadını Hesabından Silen Nazlı'ya Göndermede mi Bulundu?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.03.2025 - 14:12

F.D. tarafından açılan davada Hacı Sabancı'nın mahkemeye itiraz etmesinin ardından Sabancı'nın Uzay'ın babası oğlu DNA testinin sonucuyla kanıtlanmıştı. Gündeme damga vuran olayda Sabancı ailesi yine manşetlere yerleşirken gözler Nazlı Sabancı'ya dönmüştü.

Nazlı Sabancı ise keyiflerinin bir hayli yerinde olduğunu yaptıkları paylaşımlarla göstermişti. Geçtiğimiz günlerde ise babalık davasında kesin karar verilmiş ve mahkeme Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetmişti. Haberler yine gündemi sararken Nazlı Sabancı'nın profilinden 'Sabancı' soyadını sildiği görülmüştü. Kısa sürede tekrardan soyadını ekleyen Nazlı Sabancı'ya kaynana Arzu Sabancı'dan bir gönderme gecikmedi. Gelin, 'affetmek' temalı o paylaşıma birlikte bakalım!

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Sabancı ailesinin gözde çifti Hacı ve Nazlı'nın, 2017 yılında başlayan ilişkileri, 2021 yılında büyük bir düğünle taçlanmıştı.

Sabancı ailesinin gözde çifti Hacı ve Nazlı'nın, 2017 yılında başlayan ilişkileri, 2021 yılında büyük bir düğünle taçlanmıştı.

Ancak gözde çiftimiz geçtiğimiz aylarda, F.D. isimli bir kadının, 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

İlginç olan ise, Uzay’ın doğumunun da Hacı Sabancı’nın evlendiği yıl olan 2021’e denk gelmesi, bu durum çiftin ilişkisine dair yeni soruları gündeme getirmişti.

İlginç olan ise, Uzay’ın doğumunun da Hacı Sabancı’nın evlendiği yıl olan 2021’e denk gelmesi, bu durum çiftin ilişkisine dair yeni soruları gündeme getirmişti.

İlk başta iddiaları reddeden Hacı Sabancı, mahkemeye itiraz etti ve davanın sonuna kadar gideceğini belirtti.

Ancak birkaç ay sonra yapılan DNA testi, Uzay’ın gerçekten Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu ortaya koydu.

Ancak birkaç ay sonra yapılan DNA testi, Uzay’ın gerçekten Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu ortaya koydu.

Bunun ardından Hacı Sabancı, 'Konuyla avukatlar ilgileniyor' diyerek medyadan uzak durdu ve Nazlı Sabancı ile birlikte 'keyfimiz gayet yerinde' mesajı veren pozlar paylaştı.

Hacı Sabancı'ya, F.D. tarafından açılan babalık davası, DNA testinin ardından kesin bir sonuca vardı. Mahkeme, Uzay adlı küçük çocuğun Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

Hacı Sabancı'ya, F.D. tarafından açılan babalık davası, DNA testinin ardından kesin bir sonuca vardı. Mahkeme, Uzay adlı küçük çocuğun Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

Kamuoyunun gündemine oturan haberin ardından aile üyelerinin konuyla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merakla beklenirken, Nazlı Sabancı’dan geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hamle geldi.

Arzu Alara ve Hacı Sabancı ile tatillere ve paylaşımlara hız kesmeden devam eden Nazlı Sabancı'nın son hamlesi oldukça radikal bulundu!

Arzu Alara ve Hacı Sabancı ile tatillere ve paylaşımlara hız kesmeden devam eden Nazlı Sabancı'nın son hamlesi oldukça radikal bulundu!

Instagram profilinde adını 'Zeynep Nazlı Sabancı' olarak kullanan Nazlı'nın Sabancı soyadını profilinden sildiği fark edilmiş, bu hareket mahkeme kararına tepki olarak algılanmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

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Nazlı Sabancı bu sürpriz hamlesiyle magazin manşetlerine yerleşmesinin ardından aynı gece soyadını geri getirme kararı almıştı!

Nazlı Sabancı bu sürpriz hamlesiyle magazin manşetlerine yerleşmesinin ardından aynı gece soyadını geri getirme kararı almıştı!

Hacı Sabancı'ya ufak bir trip attığı düşünülen Nazlı Sabancı ortalığın iyice gerilmesinin ardından sessizliğini korumuş, fakat kendisinin bu hamlesi unutulmamıştı.

Nazlı Sabancı'nın bu hamlesinin ardından manşetlere yerleşmesiyle gözler Arzu Sabancı'nın sessizliğini bozup bozmayacağına dönmüştü.

Nazlı Sabancı'nın bu hamlesinin ardından manşetlere yerleşmesiyle gözler Arzu Sabancı'nın sessizliğini bozup bozmayacağına dönmüştü.

Nazlı Sabancı ile ayrı bir gelin-kaynana ilişkisi olduğunu bildiğimiz Arzu Sabancı oğlunun gündemi sallayan olaylarında da tepkisizliğini sürdürmüştü.

Nazlı'nın soyadını silip geri getirmesinin ve olayın üstünden dört gün geçmesinin ardından "affetmek" temalı bir paylaşımda bulundu.

Nazlı'nın soyadını silip geri getirmesinin ve olayın üstünden dört gün geçmesinin ardından "affetmek" temalı bir paylaşımda bulundu.

Takvimin 1 Mart yaprağını paylaşan Arzu Sabancı Hz. Muhammed'in sözünün altını çizdi.

"Affetmek, zaferin zekatıdır" sözünün altını çizen Arzu Sabancı'nın oğlu hakkında çıkan haberler üzerinden Nazlı Sabancı'ya göndermede bulunduğu düşünüldü.

"Affetmek, zaferin zekatıdır" sözünün altını çizen Arzu Sabancı'nın oğlu hakkında çıkan haberler üzerinden Nazlı Sabancı'ya göndermede bulunduğu düşünüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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