Neler Oluyor? Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'nın Babalık Davası Kesinleşince Soyadını Profilinden Sildi!
Neler Oluyor? Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'nın Babalık Davası Kesinleşince Soyadını Profilinden Sildi!
F.D. tarafından açılan davada DNA sonucuyla bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı, mahkemeye itiraz etmiş, konuyla avukatlarının ilgilendiğini söyleyerek eşi Nazlı Sabancı'yla beraber 'keyfimiz yerinde' pozları vermişti.
Geçtiğimiz saatlerde babalık davasında kesin karar verildi ve mahkeme Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti. Aile bireylerinden herhangi birinin konuşup konuşmayacağı merakla beklenirken Nazlı Sabancı'dan oldukça radikal ve sürpriz bir hamle geldi.
Daha önce Instagram profilinde tam adını 'Zeynep Nazlı Sabancı' kullanan Nazlı'nın Sabancı soyadını profilinden sildiği fark edildi... Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Cemiyetin en popüler, Sabancı ailesinin en gözde çifti Hacı ve Nazlı, 2017'de aşk yaşamaya başlayıp 2021 yılında da kraliyet ailesine yaraşır bir düğünle evlenmişti.
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Tarihe dikkat etmenizi istiyoruz şimdi; 2021 yılında evlenen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu söylenen Uzay'ın doğum tarihi de 2021 olarak kayda geçti.
Fakat davasından vazgeçmeyen F.D. birkaç ay içerisinde istediğini elde etti.
Konuyla avukatlarının ilgilendiğini söyleyen ve dava sonucunu reddeden Hacı Sabancı, mahkemeye itiraz etmişti.
Mahkemenin kesin kararı sonrası aile bireylerinin herhangi bir açıklamada bulunup bulunmayacağı merak ediliyordu.
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Kimsecikler konunun bahsini açmadı ama hiç beklemediğimiz radikal bir hamle geldi Nazlı Sabancı'dan birkaç dakika önce...
Bu bir mesaj mıydı? Mesajsa bize mi yoksa Hacı'ya mıydı? Sabancı yalısında neler oluyor meraktan çatlıyoruz.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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