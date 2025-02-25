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Neler Oluyor? Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'nın Babalık Davası Kesinleşince Soyadını Profilinden Sildi!

Neler Oluyor? Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'nın Babalık Davası Kesinleşince Soyadını Profilinden Sildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.02.2025 - 20:37

F.D. tarafından açılan davada DNA sonucuyla bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı, mahkemeye itiraz etmiş, konuyla avukatlarının ilgilendiğini söyleyerek eşi Nazlı Sabancı'yla beraber 'keyfimiz yerinde' pozları vermişti. 

Geçtiğimiz saatlerde babalık davasında kesin karar verildi ve mahkeme Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti. Aile bireylerinden herhangi birinin konuşup konuşmayacağı merakla beklenirken Nazlı Sabancı'dan oldukça radikal ve sürpriz bir hamle geldi. 

Daha önce Instagram profilinde tam adını 'Zeynep Nazlı Sabancı' kullanan Nazlı'nın Sabancı soyadını profilinden sildiği fark edildi... Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Cemiyetin en popüler, Sabancı ailesinin en gözde çifti Hacı ve Nazlı, 2017'de aşk yaşamaya başlayıp 2021 yılında da kraliyet ailesine yaraşır bir düğünle evlenmişti.

Cemiyetin en popüler, Sabancı ailesinin en gözde çifti Hacı ve Nazlı, 2017'de aşk yaşamaya başlayıp 2021 yılında da kraliyet ailesine yaraşır bir düğünle evlenmişti.

Fakat geçtiğimiz aylarda uzun yıllar boyunca konuşulacak ve hatta belki de hiç unutulmayacak bir skandalın içinde yer aldı çiftimiz... Her şey F.D. isimli bir kadının 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle başlamıştı.

Tarihe dikkat etmenizi istiyoruz şimdi; 2021 yılında evlenen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu söylenen Uzay'ın doğum tarihi de 2021 olarak kayda geçti.

Tarihe dikkat etmenizi istiyoruz şimdi; 2021 yılında evlenen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu söylenen Uzay'ın doğum tarihi de 2021 olarak kayda geçti.

Böylelikle o sırada Nazlı'yla beraber olduğu ve hatta düğün hazırlıkları içerisinde olduğu da anlaşıldı. Hacı Sabancı ilk etapta keskin bir dille 'babalık' iddiasını reddetti. Basın da bir şekilde susmuş, konu kapanmış gibi duruyordu.

Fakat davasından vazgeçmeyen F.D. birkaç ay içerisinde istediğini elde etti.

Fakat davasından vazgeçmeyen F.D. birkaç ay içerisinde istediğini elde etti.

Yapılan DNA testiyle küçük çocuk Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmi olarak kanıtlandı. Bebeğin yüzünü ilk gördüğümüz de babasına benzerliğine şok olmuştuk zaten, belki hatırlarsınız.

Konuyla avukatlarının ilgilendiğini söyleyen ve dava sonucunu reddeden Hacı Sabancı, mahkemeye itiraz etmişti.

Konuyla avukatlarının ilgilendiğini söyleyen ve dava sonucunu reddeden Hacı Sabancı, mahkemeye itiraz etmişti.

Hemen ardından da önce kendisi sonra da eşi Nazlı Sabancı 'keyfimiz gayet yerinde, çok iyiyiz' temalı paylaşımlar yapmış, ayrılık veya boşanmanın söz konusu dahi olmadığının altını kendi tarzıyla çizmişti. Geçtiğimiz saatlerde İstanbul 16. Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı’nın itiraz edilen babalık davasında son sözü söyledi. Mahkeme, küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mahkemenin kesin kararı sonrası aile bireylerinin herhangi bir açıklamada bulunup bulunmayacağı merak ediliyordu.

Mahkemenin kesin kararı sonrası aile bireylerinin herhangi bir açıklamada bulunup bulunmayacağı merak ediliyordu.

Merak edilen şey yalnızca bundan sonra gidişatın nasıl olacağı ve minik yeni mirasçı Uzay'ın babasıyla nasıl bir iletişim kuracağı değil, gelin Nazlı Sabancı ve anne Arzu Sabancı'nın da bir yorumda bulunup bulunmayacağıydı.

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Kimsecikler konunun bahsini açmadı ama hiç beklemediğimiz radikal bir hamle geldi Nazlı Sabancı'dan birkaç dakika önce...

Kimsecikler konunun bahsini açmadı ama hiç beklemediğimiz radikal bir hamle geldi Nazlı Sabancı'dan birkaç dakika önce...

Normal şartlarda Instagram profiline girdiğinizde tam adı 'Zeynep Nazlı Sabancı' yazdığını gördüğünüz hesabından Sabancı soyadının komple silindiği fark edildi.

Bu bir mesaj mıydı? Mesajsa bize mi yoksa Hacı'ya mıydı? Sabancı yalısında neler oluyor meraktan çatlıyoruz.

Bu bir mesaj mıydı? Mesajsa bize mi yoksa Hacı'ya mıydı? Sabancı yalısında neler oluyor meraktan çatlıyoruz.

Nazlı'dan da Arzu hanımdan da umudumuz yüksek, elbet bir şekilde mesaj veya mesajlar iletecekler inanıyoruz. Fakat Nazlı'nın birden konuya sert dalıp soyadını silmesi hiç de hayra alamet gibi durmuyor şimdiden söyleyelim! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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