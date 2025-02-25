Sabancılara 4 Yaşında Yeni Mirasçı: Mahkeme, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın Oğlu Olduğuna Hükmetti
Sabancılara 4 Yaşında Yeni Mirasçı: Mahkeme, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın Oğlu Olduğuna Hükmetti
İstanbul 16. Aile Mahkemesi, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Hacı Sabancı’nın babalık davasında son sözü söyledi. F.D. isimli kadın tarafından açılan dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti.
Hacı Sabancı’nın avukatları DNA raporunun güvenilir olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etse de, mahkeme Adli Tıp Kurumu’nun raporunu dikkate aldı ve davayı kabul etti. Böylece Sabancı Ailesi’nde haftalardır süren tartışmalar sona ermiş oldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir iddiayı konuşmuştuk.
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Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ise sosyal medyadan sık sık mutlu aile tabloları paylaşarak “Bizde her şey yolunda” mesajı vermeyi tercih ettiler.
Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2017 yılında aşk yaşamaya başlamış, 2021 yılında ise dünyaevine girmişti.
F.D. isimli kadın, 2021 yılında dünyaya gelen oğlu Uzay’ın Hacı Sabancı’dan olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.
Hacı Sabancı cephesinden yapılan tek açıklama ise oldukça kısa ve netti: “Avukatlarım ilgileniyor.”
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Hacı Sabancı’nın avukatı ise raporun güvenilir olmadığını ve incelenmesi gerektiğini öne sürdü.
Ayrıca mahkeme, davaya ilişkin yayın yasağının devam etmesi için RTÜK’e hatırlatma yazısı gönderdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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