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Sabancılara 4 Yaşında Yeni Mirasçı: Mahkeme, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın Oğlu Olduğuna Hükmetti

Sabancılara 4 Yaşında Yeni Mirasçı: Mahkeme, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın Oğlu Olduğuna Hükmetti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2025 - 13:59

İstanbul 16. Aile Mahkemesi, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Hacı Sabancı’nın babalık davasında son sözü söyledi. F.D. isimli kadın tarafından açılan dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti.

Hacı Sabancı’nın avukatları DNA raporunun güvenilir olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etse de, mahkeme Adli Tıp Kurumu’nun raporunu dikkate aldı ve davayı kabul etti. Böylece Sabancı Ailesi’nde haftalardır süren tartışmalar sona ermiş oldu.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir iddiayı konuşmuştuk.

Geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir iddiayı konuşmuştuk.

F.D isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek dava açmıştı. Elbette Türkiye’nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancılarda bu durum büyük merak konusu oldu.

Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ise sosyal medyadan sık sık mutlu aile tabloları paylaşarak “Bizde her şey yolunda” mesajı vermeyi tercih ettiler.

Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ise sosyal medyadan sık sık mutlu aile tabloları paylaşarak “Bizde her şey yolunda” mesajı vermeyi tercih ettiler.

Hatta geçtiğimiz haftalarda küçük Uzay’ın yüzü ilk kez ortaya çıkmış ve Hacı Sabancı’ya olan benzerliği dikkatlerden kaçmamıştı.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2017 yılında aşk yaşamaya başlamış, 2021 yılında ise dünyaevine girmişti.

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2017 yılında aşk yaşamaya başlamış, 2021 yılında ise dünyaevine girmişti.

2023 yılında kızları Arzu Alara’yı kucaklarına alarak mutlu aile tablosunu tamamlamışlardı. Ancak tam da her şey yolunda giderken F.D.’nin ortaya çıkışı tüm dengeleri sarstı.

F.D. isimli kadın, 2021 yılında dünyaya gelen oğlu Uzay’ın Hacı Sabancı’dan olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

F.D. isimli kadın, 2021 yılında dünyaya gelen oğlu Uzay’ın Hacı Sabancı’dan olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

Günlerce süren sessizlik, DNA raporlarının ortaya çıkmasıyla son bulmuştu. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu belirlenmişti.

Hacı Sabancı cephesinden yapılan tek açıklama ise oldukça kısa ve netti: “Avukatlarım ilgileniyor.”

Hacı Sabancı cephesinden yapılan tek açıklama ise oldukça kısa ve netti: “Avukatlarım ilgileniyor.”

Bugün İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen son duruşmada taraflar son sözlerini söyledi. F.D., Adli Tıp Kurumu’nun verdiği DNA raporunu sunarak davanın kabul edilmesini talep etti.

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Hacı Sabancı’nın avukatı ise raporun güvenilir olmadığını ve incelenmesi gerektiğini öne sürdü.

Hacı Sabancı’nın avukatı ise raporun güvenilir olmadığını ve incelenmesi gerektiğini öne sürdü.

Ancak mahkeme, DNA sonuçlarını geçerli kabul etti ve davayı karara bağladı. Küçük Uzay, resmen Hacı Sabancı’nın oğlu olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca mahkeme, davaya ilişkin yayın yasağının devam etmesi için RTÜK’e hatırlatma yazısı gönderdi.

Ayrıca mahkeme, davaya ilişkin yayın yasağının devam etmesi için RTÜK’e hatırlatma yazısı gönderdi.

Sabancı Ailesi’nde yaşanan bu gelişmeler sonrası gözler şimdi Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın vereceği tepkide. Ancak çiftin sosyal medyadaki tavırlarına bakılırsa, her şey yolunda mesajı vermeye devam edecekler gibi görünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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