Ferhat Göçer Bir Kullanıcının Paylaşımına Yanıt Verince Ortaya İlginç Diyalog Çıktı

“Çocuğumuz yok ama kedilerimiz var. Evlenmiş olsaydık belki de ayrılmıştık” sözleriyle dikkat çeken sanatçı, “Her ilişkinin kendi dinamiği var. Ben hayatımda üç defa evlenmiş, boşanmış bir insan olarak görüyorum ki çok sıkıntılı süreçler yaşadım. Şimdi burada sevgi, saygı ve empati ile büyük bir huzur yakaladıysak, o huzuru hiç bozmama niyetindeyiz” diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.