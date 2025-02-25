Ferhat Göçer Bir Kullanıcının Paylaşımına Yanıt Verince Ortaya İlginç Diyalog Çıktı
Ferhat Göçer Bir Kullanıcının Paylaşımına Yanıt Verince Ortaya İlginç Diyalog Çıktı
Sosyal medyada sık sık takipçileriyle etkileşime giren ünlü sanatçı Ferhat Göçer, bu kez de Twitter’da bir kullanıcının yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu. Bir takipçisi, “Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, Kingdir” paylaşımı yapınca, ünlü sanatçı esprili bir dille Blok 3'e laf attı. Başka bir kullanıcının Göçer'e tarihi eser muamelesi yapması üzerine de “Valla incindim' yanıtını verdi.
İşte o eğlenceli diyalog...
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerimizden biri olan Ferhat Göçer, zaman zaman takipçileriyle girdiği diyaloglarla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde, yaklaşık 18 yıldır birlikte olduğu Ömür Gedik ile olan ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarla konuşulmuştu.
Bu kez ise Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma verdiği yanıtlarla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullandığını söylemiştik. Kimine takip isteği atan Göçer kimi zaman da hakkında söylenenlere yanıt veriyor.
Ancak Ferhat Göçer’in cevabı biraz sitemkardı:
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Ancak sohbet burada bitmedi.
Göçer bu mesaja biraz alınmış olacak ki şöyle duygusal bir yanıt verdi:
Göçer'in bu yanıtı da hayranlarını üzünce hemen kollar sıvandı ve ünlü şarkıcıya destek mesajları yağdı. Buyrunuz o paylaşımlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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