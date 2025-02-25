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Ferhat Göçer Bir Kullanıcının Paylaşımına Yanıt Verince Ortaya İlginç Diyalog Çıktı

Ferhat Göçer Bir Kullanıcının Paylaşımına Yanıt Verince Ortaya İlginç Diyalog Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2025 - 12:18

Sosyal medyada sık sık takipçileriyle etkileşime giren ünlü sanatçı Ferhat Göçer, bu kez de Twitter’da bir kullanıcının yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu. Bir takipçisi, “Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, Kingdir” paylaşımı yapınca, ünlü sanatçı esprili bir dille Blok 3'e laf attı. Başka bir kullanıcının Göçer'e tarihi eser muamelesi yapması üzerine de  “Valla incindim' yanıtını verdi. 

İşte o eğlenceli diyalog...

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerimizden biri olan Ferhat Göçer, zaman zaman takipçileriyle girdiği diyaloglarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerimizden biri olan Ferhat Göçer, zaman zaman takipçileriyle girdiği diyaloglarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Öyle ki, sanatçının sadece şarkılarıyla değil, esprili ve samimi sosyal medya yanıtlarıyla da geniş bir hayran kitlesi var.

Geçtiğimiz günlerde, yaklaşık 18 yıldır birlikte olduğu Ömür Gedik ile olan ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarla konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde, yaklaşık 18 yıldır birlikte olduğu Ömür Gedik ile olan ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarla konuşulmuştu.

“Çocuğumuz yok ama kedilerimiz var. Evlenmiş olsaydık belki de ayrılmıştık” sözleriyle dikkat çeken sanatçı, “Her ilişkinin kendi dinamiği var. Ben hayatımda üç defa evlenmiş, boşanmış bir insan olarak görüyorum ki çok sıkıntılı süreçler yaşadım. Şimdi burada sevgi, saygı ve empati ile büyük bir huzur yakaladıysak, o huzuru hiç bozmama niyetindeyiz” diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

Bu kez ise Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma verdiği yanıtlarla gündeme geldi.

Bu kez ise Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma verdiği yanıtlarla gündeme geldi.

Hatırlarsanız Ferhat Göçer, bir dönem Twitter'da kullanıcıları takip etmesiyle herkesi şaşırtmıştı. Biliyorsunuz ünlülerin hayranlarını takip ettiği pek görülmüş bir şey değil. Ünlü şarkıcı böyle bir şey yapınca da haliyle hemen dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif kullandığını söylemiştik. Kimine takip isteği atan Göçer kimi zaman da hakkında söylenenlere yanıt veriyor.

Sosyal medyayı aktif kullandığını söylemiştik. Kimine takip isteği atan Göçer kimi zaman da hakkında söylenenlere yanıt veriyor.
twitter.com

Bu kez takipçilerinden biri, “Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, Kingdir” diyerek sanatçıya övgü dolu bir paylaşım yaptı.

Ancak Ferhat Göçer’in cevabı biraz sitemkardı:

Ancak Ferhat Göçer’in cevabı biraz sitemkardı:
twitter.com

“Azıcık da dinleyin, Block 3’den neyim eksik.” Sanatçının bu yanıtı, sosyal medyada esprili bir şekilde karşılandı.

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Ancak sohbet burada bitmedi.

Ancak sohbet burada bitmedi.
twitter.com

Başka bir kullanıcı, “Abi sen de bir sus, Block 3 dinleyeceğiz, tabi Ferhat Göçer mi kaldı?” diyerek Göçer’i hafifçe eleştiren bir yorum yaptı.

Göçer bu mesaja biraz alınmış olacak ki şöyle duygusal bir yanıt verdi:

Göçer bu mesaja biraz alınmış olacak ki şöyle duygusal bir yanıt verdi:
twitter.com

“Valla incindim, Block 3 dinlemeyin demiyorum. Azıcık da beni dinleyin diyorum, unutulmak koyuyor adama.”

Göçer'in bu yanıtı da hayranlarını üzünce hemen kollar sıvandı ve ünlü şarkıcıya destek mesajları yağdı. Buyrunuz o paylaşımlar:

Göçer'in bu yanıtı da hayranlarını üzünce hemen kollar sıvandı ve ünlü şarkıcıya destek mesajları yağdı. Buyrunuz o paylaşımlar:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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