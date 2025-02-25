Kız Arkadaşıyla Video Çeken Yusuf Güney'in "Sevdiceğim" Paylaşımına Goygoycular Sessiz Kalmadı

Aşk hayatıyla ilgili yaptığı ilginç bir açıklama da seyahat açıklamaları kadar büyük yankı uyandırmıştı hatırlarsanız. 39 yaşındaki şarkıcı, “Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi’nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında, dünyaya göre 18-19 yaşlarında” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sosyal medyada hem şaşkınlık hem de espri konusu olmuştu.