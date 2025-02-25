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Kız Arkadaşıyla Video Çeken Yusuf Güney'in "Sevdiceğim" Paylaşımına Goygoycular Sessiz Kalmadı

Kız Arkadaşıyla Video Çeken Yusuf Güney'in "Sevdiceğim" Paylaşımına Goygoycular Sessiz Kalmadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2025 - 11:05

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Andromeda Galaksisi'nden biriyle beraber olduğunu söylemiş, hatta sevgilisinin 100 yaşında olduğunu iddia etmişti. Bu sözleriyle herkesi şaşırtan Güney, takipçilerini merak içinde bırakmıştı. Son paylaşımında ise “İşte size merak edilen sevdiceğim” diyerek sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Paylaşımın ardından yorumlar adeta yağdı. 

Peki Yusuf Güney’in yanındaki kişi gerçekten sevgilisi mi? Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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Sık sık ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Yusuf Güney, özellikle astral seyahat ve uzaylılarla ilgili sözleriyle dikkatimizi çeken ünlülerimizden.

Sık sık ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Yusuf Güney, özellikle astral seyahat ve uzaylılarla ilgili sözleriyle dikkatimizi çeken ünlülerimizden.

Biliyorsunuz Güney'den sonra Tarık Mengüç, Hatice gibi ünlü isimler de seyahat yaptıklarını iddia etmişti.

Detaylara bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yusuf Güney, katıldığı programlarda uzaya gittiğini, astral seyahatle gezegenler arası ulaşım sağladığını ve bazı NASA açıklamalarını önceden bildiğini iddia etmişti.

Yusuf Güney, katıldığı programlarda uzaya gittiğini, astral seyahatle gezegenler arası ulaşım sağladığını ve bazı NASA açıklamalarını önceden bildiğini iddia etmişti.

Aşk hayatıyla ilgili yaptığı ilginç bir açıklama da seyahat açıklamaları kadar büyük yankı uyandırmıştı hatırlarsanız. 39 yaşındaki şarkıcı, “Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi’nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında, dünyaya göre 18-19 yaşlarında” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sosyal medyada hem şaşkınlık hem de espri konusu olmuştu.

Tüm bu açıklamaların ardından Yusuf Güney'in sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımında yine çok konuşuldu.

Tüm bu açıklamaların ardından Yusuf Güney'in sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımında yine çok konuşuldu.

Arabada çektiği bir videoyu paylaşan şarkıcı, yanındaki kişi için “İşte size merak edilen sevdiceğim” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri yorum yağdırdı.

İşte o paylaşım:

Gelen yorumlar üzerine Güney ikinci bir paylaşım yaparak “mizah” notunu ekledi ve aslında şaka yaptığını belirtti.

Gelen yorumlar üzerine Güney ikinci bir paylaşım yaparak “mizah” notunu ekledi ve aslında şaka yaptığını belirtti.

Ancak bu açıklama bile yorumları durdurmaya yetmedi. Peki Güney'in yanındaki kişi gerçekten sevgilisi mi? İşte gelen yorumlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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