Kız Arkadaşıyla Video Çeken Yusuf Güney'in "Sevdiceğim" Paylaşımına Goygoycular Sessiz Kalmadı
Kız Arkadaşıyla Video Çeken Yusuf Güney'in "Sevdiceğim" Paylaşımına Goygoycular Sessiz Kalmadı
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Andromeda Galaksisi'nden biriyle beraber olduğunu söylemiş, hatta sevgilisinin 100 yaşında olduğunu iddia etmişti. Bu sözleriyle herkesi şaşırtan Güney, takipçilerini merak içinde bırakmıştı. Son paylaşımında ise “İşte size merak edilen sevdiceğim” diyerek sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Paylaşımın ardından yorumlar adeta yağdı.
Peki Yusuf Güney’in yanındaki kişi gerçekten sevgilisi mi? Gelin, detaylara birlikte bakalım.
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Sık sık ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Yusuf Güney, özellikle astral seyahat ve uzaylılarla ilgili sözleriyle dikkatimizi çeken ünlülerimizden.
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Yusuf Güney, katıldığı programlarda uzaya gittiğini, astral seyahatle gezegenler arası ulaşım sağladığını ve bazı NASA açıklamalarını önceden bildiğini iddia etmişti.
Tüm bu açıklamaların ardından Yusuf Güney'in sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımında yine çok konuşuldu.
İşte o paylaşım:
Gelen yorumlar üzerine Güney ikinci bir paylaşım yaparak “mizah” notunu ekledi ve aslında şaka yaptığını belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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