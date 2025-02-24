Uçakta Karşılaşan İrem Derici ile Sevda Türküsev Adeta Birbirlerine Girdi: "Sus Kız Mutsuz Lübin"
Uçakta Karşılaşan İrem Derici ile Sevda Türküsev Adeta Birbirlerine Girdi: "Sus Kız Mutsuz Lübin"
Ünlü şarkıcı İrem Derici ile tartışmalı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Sevda Türküsev, aynı uçakta karşılaştı. Yolculuk boyunca bir sorun yaşanmazken, uçak yere indikten sonra İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşması ve gülmesi Türküsev’i rahatsız etti.
Bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla dile getiren Türküsev, Derici’nin toplum içinde nasıl davranacağını bilmediğini savundu. Ancak İrem Derici de sessiz kalmadı ve sosyal medya üzerinden Türküsev’e alaycı bir yanıt verdi.
İşte detaylar...
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Ünlü şarkıcı İrem Derici'yi şarkıları ve enerjik halleriyle tanıyoruz.
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Sevda Türküsev ise özellikle ünlü kadınlara yönelik eleştirileriyle tanınan bir isim.
Bu kez gündeme geliş sebebi yine bir ünlü isme yönelik eleştirileri oldu: İrem Derici.
Olaylar, uçak inişe geçtiğinde patlak verdi.
İşte o paylaşım:
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Türküsev’in eleştirileri İrem Derici’nin kulağına gitmekte gecikmedi ve Derici, her zamanki mizahi üslubuyla karşılık verdi.
Ancak Derici bununla da yetinmedi ve bir sonraki paylaşımında alaycı bir tavırla şunları söyledi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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