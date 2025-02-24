Uçakta Karşılaşan İrem Derici ile Sevda Türküsev Adeta Birbirlerine Girdi: "Sus Kız Mutsuz Lübin"

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile tartışmalı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Sevda Türküsev, aynı uçakta karşılaştı. Yolculuk boyunca bir sorun yaşanmazken, uçak yere indikten sonra İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşması ve gülmesi Türküsev’i rahatsız etti.

Bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla dile getiren Türküsev, Derici’nin toplum içinde nasıl davranacağını bilmediğini savundu. Ancak İrem Derici de sessiz kalmadı ve sosyal medya üzerinden Türküsev’e alaycı bir yanıt verdi.

İşte detaylar...