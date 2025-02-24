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Uçakta Karşılaşan İrem Derici ile Sevda Türküsev Adeta Birbirlerine Girdi: "Sus Kız Mutsuz Lübin"

Uçakta Karşılaşan İrem Derici ile Sevda Türküsev Adeta Birbirlerine Girdi: "Sus Kız Mutsuz Lübin"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.02.2025 - 21:36

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile tartışmalı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Sevda Türküsev, aynı uçakta karşılaştı. Yolculuk boyunca bir sorun yaşanmazken, uçak yere indikten sonra İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşması ve gülmesi Türküsev’i rahatsız etti. 

Bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla dile getiren Türküsev, Derici’nin toplum içinde nasıl davranacağını bilmediğini savundu. Ancak İrem Derici de sessiz kalmadı ve sosyal medya üzerinden Türküsev’e alaycı bir yanıt verdi. 

İşte detaylar...

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Ünlü şarkıcı İrem Derici'yi şarkıları ve enerjik halleriyle tanıyoruz.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'yi şarkıları ve enerjik halleriyle tanıyoruz.

Kimi zaman dobra açıklamalarıyla sevenlerini güldürse de, kimi zaman da eleştirilere maruz kalıyor. Ancak bu kez gündeme geliş sebebi müziği ya da açıklamaları değil, uçakta yaşadığı bir olay oldu.

Sevda Türküsev ise özellikle ünlü kadınlara yönelik eleştirileriyle tanınan bir isim.

Sevda Türküsev ise özellikle ünlü kadınlara yönelik eleştirileriyle tanınan bir isim.

Hadise, Ece Seçkin gibi birçok sanatçıyı sert sözlerle eleştirmesi nedeniyle “ahlak bekçiliği” yapmakla suçlanıyor. Son olarak Gülşen’in sahne performansını hedef almış, “Sadece çıplaklık ve cinsellik kokan danslar” sözleriyle büyük tepki çekmişti.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu kez gündeme geliş sebebi yine bir ünlü isme yönelik eleştirileri oldu: İrem Derici.

Bu kez gündeme geliş sebebi yine bir ünlü isme yönelik eleştirileri oldu: İrem Derici.

Ancak bu kez giyimiyle eleştirmedi, hareketlerinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Türküsev, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda, İrem Derici ile aynı uçakta karşılaştığını, yolculuk esnasında bir problem yaşamadığını ancak uçak yere iner inmez Derici ve ekibinden rahatsızlık duyduğunu anlattı.

Olaylar, uçak inişe geçtiğinde patlak verdi.

Olaylar, uçak inişe geçtiğinde patlak verdi.

İrem Derici ve ekibinin kahkahalarına ve yüksek sesle konuşmalarına tepki gösteren Türküsev, sözleriyle Derici'yi adeta yerden yere vurdu:

“Şu arkadan gelen sesler İrem Derici, Aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Ha ha ha, küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekanları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin.”

İşte o paylaşım:

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Türküsev’in eleştirileri İrem Derici’nin kulağına gitmekte gecikmedi ve Derici, her zamanki mizahi üslubuyla karşılık verdi.

Türküsev’in eleştirileri İrem Derici’nin kulağına gitmekte gecikmedi ve Derici, her zamanki mizahi üslubuyla karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, “Sus kız mutsuz Lübün! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla.” ifadelerini kullandı.

Ancak Derici bununla da yetinmedi ve bir sonraki paylaşımında alaycı bir tavırla şunları söyledi:

Ancak Derici bununla da yetinmedi ve bir sonraki paylaşımında alaycı bir tavırla şunları söyledi:

“Dikkatimizi sana veremeyiz abla, derbi var nur yüzlüm.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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