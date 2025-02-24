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‘Müstehcenlik’ Suçlaması: Merve Taşkın’ın 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

‘Müstehcenlik’ Suçlaması: Merve Taşkın’ın 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2025 - 19:51

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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OnlyFans fenomeni Merve Taşkın hakkında soruşturma açılmış, ev hapsi kararı verilmişti.

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın hakkında soruşturma açılmış, ev hapsi kararı verilmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şimdi ise Merve Taşkın hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Şimdi ise Merve Taşkın hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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