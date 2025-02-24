‘Müstehcenlik’ Suçlaması: Merve Taşkın’ın 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
‘Müstehcenlik’ Suçlaması: Merve Taşkın’ın 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OnlyFans fenomeni Merve Taşkın hakkında soruşturma açılmış, ev hapsi kararı verilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi ise Merve Taşkın hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın