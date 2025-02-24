"Soruşturma Başlatılacaktır": Boğaziçi Üniversitesi’nden “Uygunsuz Yakınlaşan” Öğrencilere Uyarı

“Değerli öğrencilerimiz,

Y3 Binası mesai saatleri dışında da sizlerin ders çalışması için açık tutulmaktadır. Ancak son zamanlarda Y3 Binasının kullanımı ile ilgili aşağıdaki sıkıntılar tespit edilmiştir.

1- Sizlerin ders çalışması için ayrılan ortak alanlarda bazı öğrencilerin uygunsuz yakınlaşmaları çeşitli öğrenciler tarafından bildirilmiştir.

2- Hem ortak alanların hem de WC’lerin çok pis kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bu sıkıntıların devam etmesi durumunda kameralardan uygunsuz davranışlarda bulunan öğrenciler tespit edilip hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır. Ayrıca Y3 Binası da mesai saatleri dışında kapalı tutulacaktır.”