"Soruşturma Başlatılacaktır": Boğaziçi Üniversitesi’nden “Uygunsuz Yakınlaşan” Öğrencilere Uyarı
"Soruşturma Başlatılacaktır": Boğaziçi Üniversitesi’nden “Uygunsuz Yakınlaşan” Öğrencilere Uyarı
Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden öğrencilere gönderilen bir mail sosyal medyada gündem oldu. Gönderilen mailde “Kameralardan uygunsuz davranışlarda bulunan öğrenciler tespit edilip haklarında soruşturma başlatılacaktır” uyarısı yapıldı.
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Boğaziçi Üniversitesi’nden öğrencilere gönderilen bir e-mail sosyal medyada günden yarattı.
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Öğrencilere gönderilen e-mail’de şu ifadelere yer verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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