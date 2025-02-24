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"Soruşturma Başlatılacaktır": Boğaziçi Üniversitesi’nden “Uygunsuz Yakınlaşan” Öğrencilere Uyarı

"Soruşturma Başlatılacaktır": Boğaziçi Üniversitesi’nden “Uygunsuz Yakınlaşan” Öğrencilere Uyarı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2025 - 19:27

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden öğrencilere gönderilen bir mail sosyal medyada gündem oldu. Gönderilen mailde “Kameralardan uygunsuz davranışlarda bulunan öğrenciler tespit edilip haklarında soruşturma başlatılacaktır” uyarısı yapıldı. 

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Boğaziçi Üniversitesi’nden öğrencilere gönderilen bir e-mail sosyal medyada günden yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi’nden öğrencilere gönderilen bir e-mail sosyal medyada günden yarattı.

Öğrencilere okul yönetimi tarafından gönderilen mailde öğrencilerin hareketlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu. Mail de bazı öğrencilerin ‘uygunsuz yakınlaşmaları’nın kendilerine başka öğrenciler tarafından bildirildiği belirtildi.

Öğrencilere gönderilen e-mail’de şu ifadelere yer verildi:

Öğrencilere gönderilen e-mail’de şu ifadelere yer verildi:

“Değerli öğrencilerimiz,

Y3 Binası mesai saatleri dışında da sizlerin ders çalışması için açık tutulmaktadır. Ancak son zamanlarda Y3 Binasının kullanımı ile ilgili aşağıdaki sıkıntılar tespit edilmiştir.

1- Sizlerin ders çalışması için ayrılan ortak alanlarda bazı öğrencilerin uygunsuz yakınlaşmaları çeşitli öğrenciler tarafından bildirilmiştir.

2- Hem ortak alanların hem de WC’lerin çok pis kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bu sıkıntıların devam etmesi durumunda kameralardan uygunsuz davranışlarda bulunan öğrenciler tespit edilip hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır. Ayrıca Y3 Binası da mesai saatleri dışında kapalı tutulacaktır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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