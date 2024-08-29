Sevda Türküsev Dansı ve Kostümüyle Yine Ellere Dert Olan Gülşen'i Hedef Almaktan Bıkmadı!
Sevda Türküsev Dansı ve Kostümüyle Yine Ellere Dert Olan Gülşen'i Hedef Almaktan Bıkmadı!
Birbirinden sevilen şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Gülşen önceki akşam verdiği konseriyle yine büyük ses getirdi. Püsküllü derin dekolteli elbisesi ve kıvrak dansıyla sosyal medyayı ikiye bölen ünlü şarkıcıyı yine ve yeniden hedefine oturtan kişiyse hemcinslerine sürekli sataşan Sevda Türküsev oldu.
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Yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra sahne kostümleriyle de sürekli manşetlere taşınıyor.
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Güçlü sesi, güzelliği, kusursuz fiziği derken her haliyle ayrı bir olay olan ünlü şarkıcı biletleri tükenen konserlerinde giydiği kıyafetlerle belli bir kesim tarafından sürekli ağır eleştiri alıyor.
Gülşen geçtiğimiz akşam ünlü bir kozmetik markasının etkinliğinde sahne aldı. Derin göğüs dekolteli, ve ışıltılı püsküllü bir elbisesiyle yine sahnenin tozunu attıran güzel şarkıcı hem kombini hem de kıvrak dansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Kimilerine göre "Ne giyse yakışıyor?" diyerek desteklenen Gülşen'e kafayı takanlar arasında, kadınlara yönelik düşmanca sözleriyle sürekli tartışma yaratan Sevda Türküsev yer alıyor.
Öncelikle Gülşen'in sosyal medyaya damgasını vuran o performansını beraber izleyelim:
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Gülşen'in performansı için "Sadece çıplaklık ve cinsellik kokan danslar" diyerek laf sayan Türküsev'in sözleri tepkilerin odağı oldu.
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