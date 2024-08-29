Sevda Türküsev Dansı ve Kostümüyle Yine Ellere Dert Olan Gülşen'i Hedef Almaktan Bıkmadı!

Birbirinden sevilen şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Gülşen önceki akşam verdiği konseriyle yine büyük ses getirdi. Püsküllü derin dekolteli elbisesi ve kıvrak dansıyla sosyal medyayı ikiye bölen ünlü şarkıcıyı yine ve yeniden hedefine oturtan kişiyse hemcinslerine sürekli sataşan Sevda Türküsev oldu.