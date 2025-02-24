Göz Kamaştıran İntikam: İlk SAG Ödülünü Kazanan Selena Gomez'in Değişimine İnanamayacaksınız
Göz Kamaştıran İntikam: İlk SAG Ödülünü Kazanan Selena Gomez'in Değişimine İnanamayacaksınız
Geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri’nde kilosu nedeniyle acımasızca eleştirilen Selena Gomez, bu yıl adeta zaferini ilan etti. Fit görünümü, zarif tarzı ve ışıl ışıl enerjisiyle kırmızı halıda yürürken sosyal medyanın gündemine oturdu.
2025 SAG Ödülleri’ndeki görünümüyle hayranlarını büyüleyen Gomez, 2024 yılındaki ödül töreninde kendisini lince maruz bırakanlara bu yıl ki ödül töreninde gözleri üzerine çekmesiyle adeta ders verdi.
Gelin değişimine birlikte göz atalım.
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Sinemanın ve televizyonun en prestijli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri, dün gece Los Angeles’ta görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
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Gomez, 2024 yılında SAG Ödülleri’ne beyaz elbisesiyle katıldığında aldığı kilolar sebebiyle acımasızca eleştirilmişti hatırlarsanız.
Peki neden bu kadar konuşuldu? Çünkü geçtiğimiz yıl Selena Gomez için kolay olmamıştı…
Hatırlayalım…
Üstelik herkes, Gomez’in Lupus hastalığı nedeniyle kortizon tedavisi gördüğünü ve bu yüzden kilo aldığını biliyordu.
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Bu yıl SAG Ödülleri’ne “Only Murders in the Building” dizisiyle katılan Selena Gomez, “En İyi Komedi Kadrosu” ödülünü ekibiyle birlikte kazandı.
Selena Gomez’in SAG Ödülleri’ndeki bu dönüşü, adeta bir mesaj gibiydi.
Gelin Gomez'in törendeki güzelliğine biraz daha yakından bakalım🔎
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Peki siz bu büyük değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Selena’nın dönüşü sizi de etkiledi mi? Hadi yorumlara!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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