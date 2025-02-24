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Göz Kamaştıran İntikam: İlk SAG Ödülünü Kazanan Selena Gomez'in Değişimine İnanamayacaksınız

Göz Kamaştıran İntikam: İlk SAG Ödülünü Kazanan Selena Gomez'in Değişimine İnanamayacaksınız

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.02.2025 - 18:52

Geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri’nde kilosu nedeniyle acımasızca eleştirilen Selena Gomez, bu yıl adeta zaferini ilan etti. Fit görünümü, zarif tarzı ve ışıl ışıl enerjisiyle kırmızı halıda yürürken sosyal medyanın gündemine oturdu. 

2025 SAG Ödülleri’ndeki görünümüyle hayranlarını büyüleyen Gomez, 2024 yılındaki ödül töreninde kendisini lince maruz bırakanlara bu yıl ki ödül töreninde gözleri üzerine çekmesiyle adeta ders verdi.

Gelin değişimine birlikte göz atalım.

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Sinemanın ve televizyonun en prestijli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri, dün gece Los Angeles’ta görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Sinemanın ve televizyonun en prestijli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri, dün gece Los Angeles’ta görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Timothée Chalamet, Demi Moore, Colin Farrell, Jessica Gunning ve Zoe Saldaña gibi isimlerin ödüllendirildiği gecede kırmızı halıda en çok konuşulan isimlerden biri de Selena Gomez oldu.

Gomez, 2024 yılında SAG Ödülleri’ne beyaz elbisesiyle katıldığında aldığı kilolar sebebiyle acımasızca eleştirilmişti hatırlarsanız.

Gomez, 2024 yılında SAG Ödülleri’ne beyaz elbisesiyle katıldığında aldığı kilolar sebebiyle acımasızca eleştirilmişti hatırlarsanız.

Bu yıl sahneye bambaşka bir şekilde çıkan ünlü şarkıcı ve oyuncu, lacivert elbisesiyle göz kamaştırdı. Fit görünümüyle de adeta göz doldurdu.

Peki neden bu kadar konuşuldu? Çünkü geçtiğimiz yıl Selena Gomez için kolay olmamıştı…

Peki neden bu kadar konuşuldu? Çünkü geçtiğimiz yıl Selena Gomez için kolay olmamıştı…

Selena Gomez, 2024 SAG Ödülleri’nde kırmızı halıda yürürken sosyal medya adeta ikiye bölünmüştü. Kilosu üzerinden yapılan acımasız yorumlar, alaycı paylaşımlar ve hatta ünlü isimlerin gönderme yaptığı videolar… Gomez, sadece anonim hesapların değil, Hollywood’daki bazı ünlülerin de hedefi olmuştu.

Hatırlayalım…

Hatırlayalım…

Hailey Bieber, Kendall Jenner ve Justine Skye, Selena’nın bikinili görüntülerinin ardından üstü kapalı bir alay videosu paylaşmış ve “Bunu hak ettiğini düşünmüyorum ama Tanrı’nın zamanlaması her zaman doğrudur” gibi bir yorumda bulunmuştu. Olay büyük yankı uyandırmış, Selena hayranları ve sosyal medya kullanıcıları bu videoyu sert şekilde eleştirmişti.

Üstelik herkes, Gomez’in Lupus hastalığı nedeniyle kortizon tedavisi gördüğünü ve bu yüzden kilo aldığını biliyordu.

Üstelik herkes, Gomez’in Lupus hastalığı nedeniyle kortizon tedavisi gördüğünü ve bu yüzden kilo aldığını biliyordu.

Ama acımasız eleştiriler hiç durmadı. Uzun süre trend listelerinde Gomez’in kilosuyla dalga geçilen hashtag’ler dolaştı. Ancak Selena Gomez sessiz kaldı. Hiçbir açıklama yapmadı. Ve şimdi, tam bir yıl sonra kırmızı halıda intikamını aldı.

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Bu yıl SAG Ödülleri’ne “Only Murders in the Building” dizisiyle katılan Selena Gomez, “En İyi Komedi Kadrosu” ödülünü ekibiyle birlikte kazandı.

Bu yıl SAG Ödülleri’ne “Only Murders in the Building” dizisiyle katılan Selena Gomez, “En İyi Komedi Kadrosu” ödülünü ekibiyle birlikte kazandı.

Ama ödülden bile daha çok konuşulan şey onun yeni görünümü oldu. Kırmızı halıdaki görünümü sosyal medya adeta patladı. Geçen yıl aynı törende linç edilen Gomez, bu yıl kırmızı halıda yürürken tüm gözler onun üzerindeydi. Lacivert elbisesi içinde zarif, ince ve ışıl ışıldı. Bir kuğu gibi yürüyen Gomez, sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

Selena Gomez’in SAG Ödülleri’ndeki bu dönüşü, adeta bir mesaj gibiydi.

Selena Gomez’in SAG Ödülleri’ndeki bu dönüşü, adeta bir mesaj gibiydi.

Geçtiğimiz yıl linç edildiği törende, bu yıl ışıltısıyla ve güzelliğiyle en çok konuşulan ve en çok beğenilen isim oldu.

Gelin Gomez'in törendeki güzelliğine biraz daha yakından bakalım🔎

Gelin Gomez'in törendeki güzelliğine biraz daha yakından bakalım🔎

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Peki siz bu büyük değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Selena’nın dönüşü sizi de etkiledi mi? Hadi yorumlara!

Peki siz bu büyük değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Selena’nın dönüşü sizi de etkiledi mi? Hadi yorumlara!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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