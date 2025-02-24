Göz Kamaştıran İntikam: İlk SAG Ödülünü Kazanan Selena Gomez'in Değişimine İnanamayacaksınız

Ama ödülden bile daha çok konuşulan şey onun yeni görünümü oldu. Kırmızı halıdaki görünümü sosyal medya adeta patladı. Geçen yıl aynı törende linç edilen Gomez, bu yıl kırmızı halıda yürürken tüm gözler onun üzerindeydi. Lacivert elbisesi içinde zarif, ince ve ışıl ışıldı. Bir kuğu gibi yürüyen Gomez, sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.