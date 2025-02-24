En Güzel Sürpriz: Oyuncu Burak Çelik Baba Olacağını Öğrendiği O Anı Sosyal Medyada Paylaştı
En Güzel Sürpriz: Oyuncu Burak Çelik Baba Olacağını Öğrendiği O Anı Sosyal Medyada Paylaştı
Ünlü oyuncu Burak Çelik’ten hayranlarını sevindiren haber geldi! Kısa süre önce Karadağ’da dünyaevine giren yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurdu. “En güzel sürpriz” notuyla müjdeli haberi veren Çelik’in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Mutlu çiftin nikahı Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan tarafından kıyılmıştı.
Çelik’in paylaştığı duygu dolu video hayranlarının kalbini ısıttı. Gelin birlikte bakalım.
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Yakışıklılığı kadar başarılı oyunculuğuyla da adından sıkça söz ettiren Burak Çelik, son dönemde ‘Hudutsuz Sevda’ dizisinde canlandırdığı ‘Kaan’ karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esiyor.
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Ünlü oyuncu, bir süredir güzel oyuncu Ece Bayrak ile aşk yaşıyordu. İkili geçtiğimiz yıl eylül ayında romantik bir evlilik teklifiyle ilişkilerini bir adım öteye taşımıştı.
Evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarına başlayan çift, iki ay önce Karadağ’da dünyaevine girdi.
Çelik, Instagram hesabından gelinlik ve damatlık içinde çekilen romantik karelerini paylaşarak “Mutlu son” notunu düşmüş, fotoğraflarına beğeni ve tebrik yorumları yağmıştı.
Şimdi ise çiftin mutluluklarına mutluluk katan bir haber daha var!
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Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı kısa videoda, kendisine verilen bir zarfı açtığı ve büyük bir heyecanla eşinin hamile olduğunu öğrendiği anlar yer aldı.
İşte o paylaşım:
Büyük ilgi gören paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü isimlerden de tebrik mesajları yağdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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