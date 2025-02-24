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En Güzel Sürpriz: Oyuncu Burak Çelik Baba Olacağını Öğrendiği O Anı Sosyal Medyada Paylaştı

En Güzel Sürpriz: Oyuncu Burak Çelik Baba Olacağını Öğrendiği O Anı Sosyal Medyada Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.02.2025 - 17:00

Ünlü oyuncu Burak Çelik’ten hayranlarını sevindiren haber geldi! Kısa süre önce Karadağ’da dünyaevine giren yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurdu. “En güzel sürpriz” notuyla müjdeli haberi veren Çelik’in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 Mutlu çiftin nikahı Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan tarafından kıyılmıştı. 

Çelik’in paylaştığı duygu dolu video hayranlarının kalbini ısıttı. Gelin birlikte bakalım.

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Yakışıklılığı kadar başarılı oyunculuğuyla da adından sıkça söz ettiren Burak Çelik, son dönemde ‘Hudutsuz Sevda’ dizisinde canlandırdığı ‘Kaan’ karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esiyor.

Yakışıklılığı kadar başarılı oyunculuğuyla da adından sıkça söz ettiren Burak Çelik, son dönemde ‘Hudutsuz Sevda’ dizisinde canlandırdığı ‘Kaan’ karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esiyor.

Kuruluş Osman’ ve ‘Senden Daha Güzel’ dizileriyle de büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çelik, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Ünlü oyuncu, bir süredir güzel oyuncu Ece Bayrak ile aşk yaşıyordu. İkili geçtiğimiz yıl eylül ayında romantik bir evlilik teklifiyle ilişkilerini bir adım öteye taşımıştı.

Ünlü oyuncu, bir süredir güzel oyuncu Ece Bayrak ile aşk yaşıyordu. İkili geçtiğimiz yıl eylül ayında romantik bir evlilik teklifiyle ilişkilerini bir adım öteye taşımıştı.

Burak Çelik, bir yıldan uzun süredir birlikte olduğu Bayrak’a evlenme teklifi etmiş, bu özel an kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarına başlayan çift, iki ay önce Karadağ’da dünyaevine girdi.

Evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarına başlayan çift, iki ay önce Karadağ’da dünyaevine girdi.

Sessiz sedasız nikah masasına oturan ikili, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Çelik, Instagram hesabından gelinlik ve damatlık içinde çekilen romantik karelerini paylaşarak “Mutlu son” notunu düşmüş, fotoğraflarına beğeni ve tebrik yorumları yağmıştı.

Çelik, Instagram hesabından gelinlik ve damatlık içinde çekilen romantik karelerini paylaşarak “Mutlu son” notunu düşmüş, fotoğraflarına beğeni ve tebrik yorumları yağmıştı.

Nikah sonrası aşklarını her fırsatta gözler önüne seren çift, sık sık birlikte romantik paylaşımlar yaparak mutluluklarını takipçileriyle paylaşmaya devam etti.

Şimdi ise çiftin mutluluklarına mutluluk katan bir haber daha var!

Şimdi ise çiftin mutluluklarına mutluluk katan bir haber daha var!

Burak Çelik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurdu.

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Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı kısa videoda, kendisine verilen bir zarfı açtığı ve büyük bir heyecanla eşinin hamile olduğunu öğrendiği anlar yer aldı.

Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı kısa videoda, kendisine verilen bir zarfı açtığı ve büyük bir heyecanla eşinin hamile olduğunu öğrendiği anlar yer aldı.

Bu özel anı takipçileriyle paylaşan Çelik, gönderisine “En güzel sürpriz” notunu ekleyerek müjdeyi verdi.

İşte o paylaşım:

Büyük ilgi gören paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü isimlerden de tebrik mesajları yağdı.

Büyük ilgi gören paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü isimlerden de tebrik mesajları yağdı.

Çiftin takipçileri bebek haberini sevinçle karşılarken şimdiden en çok merak edilen konu ise belli: Burak Çelik ve Ece Bayrak bebeklerine hangi ismi verecek? Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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